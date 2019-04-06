Seçim bitti, zam vakti!

Tam 2 yıl önceydi… Saray'da muhtarları topladı; “Özgürlük Avrasya Tüneli'nden geçer, özgürlük Osmangazi Köprüsü'nden geçer” açıklamasını yaptı. Muhtarlar alkışladı.

“Cebimizden de 5 kuruş para çıkmadı!” diyerek vurguladı. Yine alkışlar yankılandı. Cebimizden 5 kuruş çıkmadan yaptırdığımız Avrasya Tüneli'ne, 2018 için halkın cebinden 155 milyon lira ödendi.

★★★

Hedefi kim hesaplamışsa “Yılda 25 milyon 125 bin birim araç geçer” denildi ancak 17 milyon geçti. Haliyle fatura bu yıl da vatandaşa zimmetlendi. Nedense miting alanlarında bolca tünelin videosu gösterildi lakin ödenen paralardan hiç bahsedilmedi. Millet zaten atılacak bedava kenevirden imal torbanın ve 200 gramlık çay paketlerinin derdindeydi.

★★★

Sahi nereye gidiyor onca vergi? İhaleyi alan şirket de kredi alıp yaptı tüneli… Koca devlet daha ucuz kredi bulup yapamaz mıydı? Yap-işlet-devret sisteminde devlet borçlu görünmüyor, orası ayrı…

Borcumuz, borç! Hem de 24 yıl boyunca ödenecek. Vatandaşların dörtte biri bu borcun bittiğini göremeden ölecek! Yaklaşık 815 milyon dolar projenin maliyeti… Suriyelilere 40 milyar dolar veren devlet bu kadar parayı kendi ödeyemedi mi?

★★★

Şimdi seçim bitti. Şu an çarşı karışık. İstanbul Belediye Başkanlığı'na İmamoğlu'nun seçilmesi her türlü işe yaradı… Vakit kazandırdı. Sis biraz dağılsın, tekrar yapacaklar zammı…

İstenirse indirim yapılsın, şirket için fark etmiyor! Neticede parasını dolar üzerinden alıyor. AKP'nin İstanbul mitinginde Avrasya Tüneli kapatıldı. Devlet garanti vermiş, tüneli işleten şirketin umurunda mı? O gün tünelden geçmeyen 70 bin aracın 1.6 milyon liralık ücreti devletin kasasından çıktı.

★★★

Şu 1 Şubat'ta yanlışlıkla yapılan zam işine gelelim. Yıllık enflasyon kaç açıklandı? Yaklaşık yüzde 20… Avrasya Tüneli'ne yanlışlıkla ne kadar yıllık zam yapıldı? Yüzde 93… Neyse ki seçim vardı. Zam geri alındı.

Zam geçerli olsaydı arabayla İstanbul'da tünelle karşıya geçip dönsen 64 lira 20 kuruş tutardı. Oysa Ankara'dan Kars'a trenle gitsen 48 lira bilet parası… Avrupa yakasına geçeceğine direkt Avrupa'ya gitsen Sofya'ya otobüs bileti 110 Türk Lirası…

★★★

Avrasya Tüneli II. Abdülhamid Han'ın hayaliydi… 1876 yılında Tünel-i Bahri adıyla gündeme getirdi. Tüneli değil ama hiç değilse diğer hayallerini hayata geçirdi kendisi…

İlk rakı, ilk bira, ilk şampanya fabrikasını bu topraklarda o kurdu. Minnetle anıyoruz ve saygı duyuyoruz. Lakin ilk hayali bizi fena gerdi. Cebinden 5 kuruş çıkmadan yaptırmak neden payitahtın aklına gelmedi?