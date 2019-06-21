Seçimi iptal ettirecek para kalmadı!

Ahmet Necdet Sezer, 16 Mayıs 2000 tarihinde başlayıp 28 Ağustos 2007 tarihinde sona eren 7 yıllık cumhurbaşkanlığı döneminde toplam 197 milyon lira ödenek harcaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece 28 gün çeken 2019 yılının Şubat ayında 197 milyon lira örtülü ödenek kullandı. Cumhurbaşkanlığı'nın diğer harcamalarından bahsetmiyorum bile…

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Örtülü ödenekten harcamak güzel de; vatandaş da üşüyor, onun üzerini kimse örtmüyor! Peki, harcanan bu paralar nereden temin ediliyor? Devletin bütçesinden. Bütçeye para nereden geliyor? Aklınıza gelen her harcamadan kesilen vergilerden!

Benzin doldururken, cep telefonuyla konuşurken, sifonu çekerken, çöpü atarken, daha maaşınız yatmadan, paranızı bankaya yatırırken… İyi de verdiğiniz bu paralar harcamalara yetmiyor ki!

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Bütçe, 2019 Ocak-Mayıs döneminde 66.5 milyar TL açık verdi. İlk 5 ayı bırakalım, son bir yıla bakalım. Yıllık bütçe açığı yani 2018 Mayıs'ından 2019 Mayıs'ına yaklaşık 112 milyar lira…

Kriz nedeniyle Türkiye'de herkes harcamasını keserken devlet harcamaya doyamamış, olmayan parasını harcadığı gibi üzerine dünya borçlanmış!

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Bu kadar yüksek açık verilirken, harcanan sadece toplanan vergiler mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz! Bedelli askerlik, imar affı, vergi barışı ile toplanan paralar da var. Onlar da yemek sonrası tatlı niyetine tüketildi.

Para bitince haliyle borçlanmaya gidildi. Hiçbir hedef mi tutturulamaz? Daha yılın başında açıklandı, normal şartlarda Hazine bugüne kadar 11.5 milyar lira borçlanacaktı. Bendine sığmadı, borçlanma bugün itibarıyla 15.2 milyar lirayı aştı.

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Borcun bir faizi var. Ödenen faiz de gider yazılıyor. Vergiler bu sefer Hazine'nin borçlanma faizine gidiyor! Yine giren çıkan size, bize oluyor. Hani devamlı paket açıp duruyorlar ya… Paket demek, kaynak demek… Vergilerin harcanması, devletin alacağından vazgeçmesi demek… Kimin için bu alacaktan vazgeçiliyor? Oraya da bakmak gerek! Sahi “bütçe” nasıl denkleşecek? Hesap yine vatandaşa kitlenecek!

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Esas “Adamlar yol yaptı” ya… Onun paraları bile ödenmedi! Bütçede borç olarak bile gösterilmedi. Her yıl peyder pey bütçeye gider yazılıp ödenmeye çalışılıyor.

Bütçeye göre döviz fiyatları 2019 yılında hedeflendiği gibi dolar 5 lira 60 kuruşta kalırsa, bütçeden bu ödemelere ayrılan para 14 milyar lira… 2020'de 25 milyar lira… 2021'de 28 milyar lira… Ya dolar daha da artarsa?

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Halkımız ekonomiyi anlamak için dolara bakıyor. O zaman doları makyajlarsak yağmur yağana kadar idare ederiz. Nasıl? “Ekonomi iyi olmasa dolar düşer mi hiç?” deriz.

Neyse ki Binali Yıldırım belediye başkanı seçilecek, ekonomi düzelecek! Hele gelsin, bir haftada dünya lideri oluruz, 15 günde uzay çağına gireriz. Ahdim olsun bir aya kalmaz galaksiyi ele geçirmeye kadar götürürüz bu işi…

Ya seçilmezse? Seçimi iptal ettirecek para bile kalmadı bütçede!