Soğuk günler göreceğiz çocuklar!

Erdoğan, havacılık fuarı için Rusya'ya gitti. Putin ile beraber yürürken yolda bir dondurmacı… Putin hem kendisi hem de Erdoğan için dondurma seçti. Erdoğan, Putin'e döndü; “Benim paramı da veriyorsun değil mi?” diye sordu.

Dondurmanın hesabını Rusya'ya kilitledik! İyi de adamlar Türkiye'ye doğalgaz boru hattı döşemişler. Kullanamayacağımız milyarlarca dolarlık S-400 füzesi yerleştirmişler. Dondurmanın lafı mı olur?

★★★

Bu doğalgaz işi ilginç… Doğalgaz fiyatları dünyada yüzde 50 düştü. Geçen yıla göre yarı fiyatına satılıyor. Doğalgaz fiyatı yüksek oranlı artan tek ülke, Türkiye! Yüzde 53.8 zamlandı geçen yıldan bugüne…

Başkanlık sistemine geçtiğimizden beri yapılan beşinci zam yürürlüğe girdi. Başkanlık sistemi hız demekti… Hakkını verelim çok hızlı karar alınıyor, nefes dahi aldırmıyor. Hatta çıkıp bu zammı açıklama gereği bile duymuyor.

Sahi, Binali Bey nerede? Seçimi kazansaydı yüzde 10 indirim yapacaktı. Sadece bir ay içerisinde iki kere zam yapıldı.

Düşündünüz mü neden diye? Tek seferde yapsalar hem milletin gözüne fazla gelecek hem aslında daha az zam yapmış olacaklar.

Ağustosun 1'inde yüzde 14.97 ve önceki gece itibarıyla yüzde 14.90 zam geldi. Toplarsan yüzde 29,87'ye denk… Halbuki zamlı fiyatı zamlandı. Esas olarak doğalgaz fiyatı yüzde 32.1 oranında arttı.

★★★

Kendini elektrik zammından sonra mum ışığında, doğalgaz zammından sonra battaniye altında romantik gecelere hazırla… Ne hale geldi ülke? Doğalgaz bile lükse girdi. O derece… Ödeyeceğin faturayla ejderha tutarsın, onunla ısınırsın.

Malum kesimin ağzından düşmeyen ekonomik kriz aklama sorusu; “Kriz varsa AVM'ler neden dolu?” Bu parasızlıkta daha da çok dolar. İnsanlar zaman geçirmek için vitrinlere bakar. Kışın soğuktan, yazın sıcaktan kaçmaya yarar.

★★★

“İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz” demişti. Yapılan zamlar boğazımıza yeni halkalar eklendi. İçimizden geçti!

Peki, üretici, sanayi kesimi ne yapacak? Maliyetleri iyice arttı. Nasıl daha fazla mal üretecek? Üretemeyecek! Sattığı ile idare edecek. Bankalar, borcunu öde diye peşini bırakmayacak. Maliyetleri kısmak için işçi çıkartacak.

★★★

Ülkeyi, kahvedeki Hüsnü Dayı da böyle yönetebilir. O da hata yapar, insanlar her geçen gün fakirleşir. “İstikrar” der, ülke yokluğa gider, tanzim satış mağazası açar. Ne farkı var?

Saraylar kurar, korumalar tutar, makam araçları, uçaklar alır, yandaş medya yaratır… Para olduktan, kimse hesabını sormadıktan sonra ne var ki bunda? Ya bütçe eriyince, para bitince? Zam yapar!

★★★

Ülkece karnı aç olanları değil karnı tok olanları doyuramadığımız için bu zamları yapıyorlar. Bu kış güneşsiz, soğuk günler göreceğiz çocuklar!

AVM'ler krizde nasıl doluyor?

Türkiye bu AVM'lere 50 milyar dolardan fazla para gömdü. Bari bir işe yarasınlar! Son 15 yılda AVM sayısı ülke çapında 14'den 411'e çıktı. Yaklaşık 30 kat arttı.

Eski kahvehanelerin yerini genç nesil ile birlikte AVM'ler aldı. Ülkenin 82 milyonluk nüfusunun sadece 29 milyonunu çalışanlar oluşturunca kalanlar vakit geçirmek için AVM'lere daldı.

Her 5 vatandaştan 4'ü “evden uzakta bir haftalık tatil” yapacak parayı bulamıyor. İş güç olmayınca, harcayacak para da kalmayınca en büyük eğlenceleri AVM'leri gezmek oluyor.

Sen şehrin bütün yeşil alanlarını beton dökeceksin sonra da kriz varsa niye AVM'ler doluyor diyeceksin? Millet bu parasızlıkta nereye gitsin?

★★★

Mahkemeler, adalet sarayları da dolu… Memlekette adaleti gören oldu mu?

Türkiye eksi büyüyecek

Bugün Türkiye'nin ilk 6 aydaki ekonomi performansı, büyüme rakamları belli olacak. Türkiye küçülecek, fakirleşecek. Bakalım bu sefer nasıl süsleyip, püsleyip açıklayacaklar?

Eksi mi büyüdük? Artı mı daraldık? Yoksa pozitif mi küçüldük?

★★★

Son günlerde, ağız birliği etmişçesine “Daraldı” diyorlar bir de… O zaman büyüme değil, genişleme deyiver. Büyümenin zıttı küçülmedir. Daralma deyince acısı hafiflemiyor ki! Önce para piyasaları tepkisini azaltsınlar, sonra ufak ufak revize ederler… Türkiye'de açıklanan büyüme rakamlarının fazla ciddiye alınacak tarafı yoktur. Nedeni basit; gerçeklerden kopuktur!