Suriyelilerin bahçeli evi eksikti!

Belli ki 40 milyar dolar yetmedi, ülkemizdeki Suriyelileri bu kadar para kesmedi. Şimdi de ev sahibi olacak kendileri… Her kuşu tuttuk, havadaki o kuş leylek mi? Erdoğan; “Güvenli Bölge'de Suriyelilere 250-300 m2 evler yapsak, çevresinde de 100-150 m2 bahçesi olsa. Orada ekip biçseler, hiç olmazsa bu insanlar hazır balık değil, balık tutmayı öğrenirler” dedi…

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Burada sorun ayrıntılarda değil, bizzat projenin ta kendisi… Bakın, hayal edilen evler bile 250-300 metrekare, ekip biçilmeye ayrılan alan ise evden küçük 100-150 metrekare… Sonra da ülkede tarım neden bu halde?

Suriyelilere 250-300 metrekare biçtiğine göre kendi vatandaşlarını 500-600 metrekare evlerde oturuyor sanıyor herhalde…

Evler barok tarzı olabilir. Saunada ter atarlar, havuzda serinlerler. Balık yerine de havyar yesinler! Botanik bahçeleri, yapay göletler, golf sahası, nargile alanı… Yanında da TOKİ müteahhitlerinin alacağı inşaat ihalelerinin paraları… Bütün emeklilerin 40 yıl çalıştıktan sonraki bahçeli ev hayalini Suriyeliler bedavaya getiriyorlar. Ne yapsak? Acaba Suriye'den vatandaşlık alıp Türkiye'de mülteci mi olsak?

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Türkiye'de 20 milyon kiracı var. Eee sen vatandaşsın… Bankaya gidip 20 yıl ödemeli kredi çeker, eşek gibi çalışırsın. Kazandığının paranın yarısını devlete vergi diye kaptırırsın. Devlet 20 şehit ve gazi ailesine, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ev verdi. Yıllar sonra TOKİ; “Evler bize aktarılmıştır, ya 55 bin lira ödeyin ya da terk edin” diye ihtar çekti!

Oysa Suriyeli olunca eğitim, sağlık, ulaşım zaten bedava… Alışveriş ceplerine koyduğumuz kartla… Şimdi bahçeli ev de yapılacak onlara… Bir de araba çektik mi altlarına… Cep telefonu da hediye edelim yanında.…

Evleri alınca yan gelip yatacak değiller ya… En az üç çocuk yaparlar, onları da Türkiye'ye yollarlar. Dönüşlerinde devlet baba onlar için de pembe panjurlu bir ev ayarlar.

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Nankörlük yapmayalım. Yedik, içtik, millet bahçelerinde kekimizi yiyip yuvarlandık. Bahçeli evi olanlar tapuyu Suriyelilere devretsin, iş tatlıya bağlansın, konu kapansın!

Gitmeyeceklerse, besleyeceksek kişi başı ne ödeyeceğiz. Devlet bunu bize bildirsin, herkes hesabını bilsin. Hayır, hepsinin gideceğini bilsem, evden geçtim villa bile veririm. Bugün ev ver hepsine, kolundan tutup sürüklesen yine de gitmez kimse… Satarlar, kiraya verirler, Türkiye'de yaşamaya devam ederler! Gerçi aklımda bir yer var. Yaklaşık 1100 odası ve kocaman bahçesi… Sonuçta orası da milletin yeri… Bir oluruz, iri oluruz, diri oluruz, onlara 1000 odasını veririz, 100 oda bize yeter de artar gari…