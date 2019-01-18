Tarımın hali ülkenin en acıklı sahnesi!

Rusya bizden domates almıyor diye karalar bağlamıştık. Gittik özür diledik. “Bizden domates alın” dedik. Aldılar, sevindik! Türkiye'ye oynanan oyunların bir parçası olmuştu kırmızı şeytanlar…

Rusya'dan öğrendik ki, eğer bir ülke senden domates alıyorsa “Gönlüm sende” demekmiş. Yok, domates almayı kesiyorsa ilişkilerimizde sorun var anlamına geliyormuş.

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Sözde dünyanın en çok domates üreten dördüncü ülkesiydik. Cumhurbaşkanı kararına göre 25.000 ton “sıfır gümrük vergili” domates ithal etmeye karar verdik! Sahi bu hale nasıl geldik?

Ekonomi yazmak için yola çıktım, son bir yıldır tarladan kafayı kaldıramadım. Soğandan patatese, zeytinden samana… Her şey ithal edilir mi? Ülke dönmüş çorak çöle… Nasıl bir tarım politikası uygulanıyorsa öyle…

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Sadece soğan, domates ile kalsak yine iyi… Kararnameye göre 1 milyon ton buğday, 700 bin ton arpa, 100 bin ton pirinç, 100 bin ton bakliyat için de gümrük tarifeleri sıfırlandı, Resmi Gazete yayımladı. İthal edip seçim öncesi piyasaya sürecekler. “Fiyatları düşürdük” deyip oy isteyecekler!

Bu ithalatlar sorulduğunda Tarım Bakanı, “Türkiye'de para var ki ithalat yapabiliyor” dedi. Bakanın “Paramız var” dediği de bizim vergilerimiz. Bu kafayla biz daha çok ithal arpa yeriz.

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Filmin en acıklı sahnesine geldik. Size daha acı bir olay anlatayım. Siz de gözyaşlarınızı silmek için mendillerinizi hazırlayın. Kağıt da ithal lakin ona fazla takılmayın!

Türk tütünü dünyanın en iyisiydi. Tarihte Türk tütünü kullanmak zenginlik göstergesiydi. Dört yüzyıl bu böyle gitti. AKP geldi, tarihi değiştirdi. Türk tütününü bitirdi!

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Yeni yılın ilk günü yabancı tütün ithalatında alınan ton başına 150 dolar vergi sıfırlandı. Anlamı basitti. Üreticiye “ananı da al git” demekti. Türkiye'de tütün piyasasının yüzde 90'ı yabancı üreticilerin eline geçti.

Zira 2002 yılında 406 bin tütün üreticisi sayısı 50 bin kişiye indi. Tütün üretimi 2002 yılında 160 bin ton seviyesinden 62 bin tona geriledi. Şimdi sigaralarda Amerikan tütünü kullanılıyor. Para Trump'ın memleketine akıyor.

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Seçim öncesi; “Büyük destek paketini açıklıyoruz, çiftçiye müjde” falan diyorlar ya… Hikaye… Vereceklerini açıkladıkları para toplam 972 milyon lira… O da verirlerse. Aynı İktidar 2006 yılında kanun çıkarttı. Milli gelirin en az yüzde 1'ini tarımsal desteklemeye ayıracaktı.

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Bu hesaba göre, tarıma 135 milyar lira destek vermeliydi. Şu ana kadar ödenen para 66 milyar lira… Peki, kalan 69 milyar lirayı ne yaptı? Kime aktardı?

Çiftçiye verilecek destek yap-işlet-devret ihaleleri sayesinde yandaş müteahhitlere harcandı. Yol mu? Köprü mü? Havalimanı mı? Ekmek banar yersin artık onları…