TRT kapatılsın vergiler boşa akmasın!

İsteseniz de istemeseniz de hepimiz seve seve TRT'ye para ödüyoruz. Paralar nereye gidiyor? Bilemiyoruz! TRT “üç yıldır” faaliyet raporu yayınlamıyor. En son raporu 2016 yılı tarihli…

TRT'nin nereye, ne kadar harcama yaptığını soruyorsun, Cumhurbaşkanlığı'ndan, harcamalarının “ticari sır” kapsamında olduğu cevabı geliyor.

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Demek TRT ticaret yapıyor. Ticareti neyle yapıyorsun? Vatandaşın parasıyla! Bu minik sır kiminle kimin arasında? Siz onları biliyorsunuz aslında!

Kurumun başı tabii ki ülkede başka okul yokmuş gibi yine Kartal İmam Hatip Lisesi'nden… Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın arkadaşı olan İbrahim Eren…

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Toplanılan bandrol paraları ve elektrikten alınan yüzde 2'lik TRT payı, kurum bütçesinin yüzde 80'ini oluşturuyor. Milyarlarca lira dönüyor.

Yanlış anlamayın TRT payı alınmasın, bandroller kaldırılsın demiyorum. TRT komple kapatılsın, para boşa akmasın diyorum. Zerre faydası yok ülkeye…

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Sadece iktidara yakın oldukları için TRT tarafından harçlık bağlanan çok sayıda gazeteci, akademisyen, doktor, sanatçı ve siyasetçinin cebine kallavi bir miktar konuluyor. Acaba kim ne kadar alıyor?

Maaşı yüz bin lirayı geçen spikerler, ayda on binlerce Euro ödenen muhabirler… Şirkete uğramadan parayı direkt bankamatikten çekenler…

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İşe alımlarda torpilin kralı dönüyor. TRT'nin 380 kişilik kadro için 8 ayrı branşta açtığı yazılı sınavda birinci olanların hiçbiri atanmadı. Kadroda ne kadar partili varsa, onların eşi, dostu, kızı, oğlu, görümcesi, damadı yer aldı.

Kamu televizyonu bir partinin özel yayın organı gibi çalışacak. O parti kendine muhalif kim varsa terörist, mihrak ilan edecek. TRT'de de o mihraklardan para toplayıp yayın yapacak!

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Yayın demişken… Cumhuriyet Bayramı akşamında günün anlam ve önemine uygun olarak, aralarına uzak mesafeler girse de kalpleri hep yan yana olan Saras ve Kumud'un yüreklere dokunan aşk öyküsünü anlatan 2013 yılı Hint yapımı filmi koydular.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası final maçı… TRT verdi. Arsenal ile Real Madrid arasındaki maç 2-2 bitti. TRT karşılaşmanın penaltılara gittiğini unutup verilen arada yayını kesti! Merak edenler kupayı penaltılarla Real Madrid'in aldığını internetten öğrendi.

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Kaz Dağları'ndaki ağaç katliamına dikkat çeken 9 yaşındaki çocuğun sesini kısarak yayından aldılar. Kimden emir aldığını bilemediğimiz fakat tahmin ettiğimiz kırmızı bültenle aranan terörist Osman Öcalan ile röportaj yapıp “Kürtler için CHP'nin hiçbir projesi yoktur” demesini yayınladılar.

Kurum, değirmen gibi para öğütüyor. Sivilceye sürülecek kadar da fayda sağlamıyor. “Madem parasını veriyoruz, neden seyretmiyoruz” diye düşünmeyin. Hiç değilse Osmanlı tarihini yanlış öğrenmezsin.