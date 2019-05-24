‘Üzmeye devam edeceğiz!’

Hazine ve Maliye Bakanımızın değerini bilin! Almanya'dan gelen gurbetçi dayı gibi her daim paketle geliyor kendisi… Noel Baba bile bu kadar paketi bir arada görmedi.

Sabah sabah bir baktım, dolar 6.15'e dayanmış. Haberleri açtım, Berat Albayrak paket açıklayacakmış. Daha yeni açıklamıştı. Belli ki doyamadı.

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Gözünü seveyim daha fazla paket açıklama artık… Bırak herkes paketler bitti sansın… Aile arasında hobi olarak yine paket açarsın.

Ekonomide Yapısal Dönüşüm paketi açıklandığında dolar 5.69 liraydı. Paketin tam 40'ı çıktı, dolar o günden bugüne 6.14'e tırmandı.

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Türk Telekom'dan da devamlı olarak; “Bir üst pakete geçmek ister misiniz?” diye arayıp duruyorlar. Hiç değilse onlar soruyorlar. Bakan, sormadan sabah haber veriyor, öğlen açıklıyor.

Paketin adı; “İvme Finansman Paketi” Bugüne kadar çok paket ismi duydum lakin batan ekonomiye “ivme” denildiğine ilk defa şahit oldum. Haziran ayında açıklanacak “Darbeli Matkap Paketi” için bekliyorum.

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Bakan resmen ivmeledi bizi… Nisan, marttan daha iyi olacak dedi. Olmadı! Mayıs, nisandan iyi olacaktı, can acıttı. Düşünmek bile istemiyorum haziranı…

Ekonomi battıkça boş paketler açıp gaz almaya çalışıyor. Millet parasızlıktan kendini belediyenin önünde yakıp, köprüden atlıyor. Sorsan ekonomi dengeleniyor.

Paket öyle aceleye gelmiş ki, sunum bile yanlış yazılmış. Düşünün bu disiplin ve ciddiyetle ülke ekonomisi kalkınacakmış!

Yahu siz olsanız 40 günde bir paket açıp, reform yapacağını açıklayan, canı sıkıldıkça serbest piyasayı askıya alan bir ülkeye yatırım yapar mısınız?

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Sunumdan ne çıktı? Kamu bankaları piyasa faizlerinin altında 30 milyar lira kredi dağıtmaya başlayacakmış. Başka? Ülke olarak cari fazla verecekmişiz haziranda…

Hiçbir özel bankayı ikna edip bu pakete dâhil edememeleri enteresan tabii… Demek ki bıçak kemiğe dayandı, hiç biri tehditlere aldırmadı!

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Peki, kamu bankaları nereden bulacak 30 milyarı? Türkiye'nin o kadar finansman kaynağı var mı? Bizim vergilerin de hepsi seçim için harcanmıştı. Belli ki gıcır para basılacak, kredi olarak şirketlere aktarılacak.

Hele haziran ayında verilecek cari fazla! Türkiye'deki ekonomik krizin sertliğinden, ekonomik daralmanın sonucu olarak gerçekleştiğini niye söylemiyor?

Madem öyle çıkar doları 10 liraya, ithal ürünlerin ÖTV'sini 3'e katla… Bak nasıl rekor kırıyorsun cari fazlada… Turizm sezonunun açılmasını da kendi başarınmış gibi anlatmayı unutma!

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Nihayet sunum bitti. İç güçler, dış güçler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kapanış. Hepi topu 20 dakika… Ekonomi gibi sebep, sonuç ilişkili bir bilimde “inşallah” demesine dahi şahit oldu bu gözler Bakan'ın yaptığı sunumda…

“Ekonomi çöküyor diyenleri üzmeye devam edeceğiz” de dedi… Bakan “gara gara düşünüyorlar” derken doları 5.3 liradan alanlar bunu beğendi. Üzülenler bilin bakalım kimdi?

Valla devam edebilmek için önce başlamak gerekiyor. Sonuçta bir Berat Albayrak kolay yetişmiyor!