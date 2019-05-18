Ya kafası iyi ya niyeti kötü!

Amerika, Başkan Trump'ın sayesinde Türkiye'nin gelişmiş ülke olduğunu fark etti birdenbire… Türkiye'ye 44 yıldır uyguladığı vergi muafiyetlerini kaldırdı.

Belli ki, “Bunların karnı doyuyor, her türlü ihtiyaçları karşılanıyor, yine de oy vermiyorlar” lafı kafasında ampulü yaktı. Bizimkiler hep “Çok zenginleştik” demiyor muydu? “Madem zenginsiniz, siz sofradan kalkın” kararını aldı.

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Ya Trump'ın kafa iyi ya da niyeti kötü! Asgari ücreti 340 dolara denk gelen gelişmiş ülke mi olur? Bizi mi yiyor yoksa gider mi yapıyor? Bizde de dünya lideri var. Acaba ondan mı kopya çekiyor?Yoksa gizliden bizi mi kıskanıyor? Bizim stratejist danışmanlara sorsan Ortadoğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Dağıta dağıta kart kalmadı. Yeni deste geldi o da eskidi…

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Nedir bu vergi muafiyetleri? Uygun kıstasları taşıyan 121 ülkenin yaklaşık 4 bin kalem ürünü Amerikan pazarına gümrüksüz olarak girebiliyor.

Bu kapsamda Türkiye'den Amerika'ya ihracatta tarımsal ürünler, otomotiv aksam ve parçaları, kıymetli taşlar ve mücevherat, plastik, makina ve aksam-parçalarının gümrüksüz olarak girmesi ön plana çıkıyordu. Zira artık gümrüksüz giremiyor!

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Aslında bu gelişmiş ülke hikayesinin Türkçe meali, “Batıdan borç aldığınız paralarla karnınızı doyuruyorsunuz. Yine de bizim düşmanımız Rusya'dan S-400 füzelerini alıyorsunuz. Bize kafa tutuyorsunuz. Başlangıç olarak bu yaptırımı başköşenize koyunuz.”

Bu saatten sonra Amerika'ya gümrüksüz mal satan ülkelerle nasıl rekabet edeceksiniz? Edemeyip pazarı kaybedeceksiniz.

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Küresel Refah Endeksi'ne göre Namibya, Umman, Moğolistan, Kırgızistan, gelişmiş ülke Türkiye'nin önünde! “Haritada göster” desem bulamayacağınız yerler Türkiye'den daha refah içinde…

“Aramız iyi” ayağına çelik satışına vergiyi indirdiler. Bir anlamı yok zira bizimkiler çoktan o sektörde pazarı kaybettiler!

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Muhteşem siyasi hamleler ile geldiğimiz nokta dış minnakları çatır çatır çatlatıyor. Uyguladığımız dahiyane politikanın sonuçlarına gelirsek… Hesap her türlü bize kilitlenecek.

Ya S-400'leri alıp ekonominin anasını ağlatacağız, giden doların arkasında el sallayacağız. Ya da ödediğimiz 2.5 milyar doları yakıp Rusya'nın Suriye'deki desteğini kaybedeceğiz, ilişkileri bozacağız.

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Rahip Brunson'ı bırakmayınca ABD Senatosu'na, “Türkiye'nin uluslararası mali kuruluşlardan borç almasını kısıtlayan” bir yasa tasarısı gelmişti. Şu şansa bakın ki, birkaç gün sonra sağlık nedenleri dolayısıyla papaz salıverildi!

Acaba aynı hassasiyet S-400 füzeleri için de geçerli mi? Bakalım bu sefer nasıl kıvıracaklar? Dansözlerin bu dönemden öğreneceği çok ders var!