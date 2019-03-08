Yabancının dediği gibi, dolar yükselir mi?

Müjdeyi AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal verdi; “Seçimden sonra doların 5 TL'nin altına ineceğini” söyledi. Konuştuğu günden beri dolar yükselmeyi hiç kesmedi. Önce 5.40 seviyesini geçti sonra 5.45'i deldi.

Maşallah her konu hakkında fikirleri var! İlahiyat mezunu değil miydi kendisi? Ne ara ekonomi uzmanı kesildi?

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Dün piyasalara sihirli değnek değdi… Avrupa Bölgesi ekonomide takla attığını itiraf etti. Faizleri artırmayacağını ve yeniden para dağıtacağını bildirdi.

Bu durum kısa vadede bize yarar. Lakin ihracatçıları hiç düşünmüyorlar! Avrupa ekonomisi kötüyse kime satacaklar? Satışlarını nasıl artıracaklar?

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Durumdan hemen vazife çıkartan, neredeyse tek işleri dövizi düşük tutmak olan Merkez Bankası ve kamu bankaları piyasada ufaktan dolar satışa başladı. Nitekim Londra piyasasında olası yükselişler için acil müdahale birimleri de hazır. Sat borçlanarak aldığın doları, durdur dövizdeki artışı…

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Zira yetmiyor! İşler geçen hafta karışmaya başladı. Yabancı bir yatırım bankası, bu yıl doların TL karşısında değerleneceğini, 8.90 seviyesini göreceğine dair bir rapor yayınladı. Çok iddialıydı. Kafaları karıştırdı.

Türkiye'de hiçbir banka analisti böyle rapor yayınlayamaz. Yayınlamaya çalışan oldu, anında kovuldu. Herkes tek bir yöne doğru düşünecek; O da Türk ekonomisi iyiye gidecek! El alemin ağzı torba değil ki, büzsek!

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Aynı şekilde iki derecelendirme kuruluşu, S&P ve Moody's Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirme yazdı. Keşke yazmasaydı.

Bankalardan girdiler, reel sektörden çıktılar. Raporlara bakarsak daha yaşayacağımız fena şeyler var. Az buz değil, dış borç 450 milyar dolar… Nasıl iyi rapor yazsınlar?

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Raporlar bitti, Türk mallarına Amerika'dan vergi geldi. Herkes biliyor ki aslında bu bir tehditti… Akıllara Amerika'nın, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzelerini alması halinde uygulayacağı yaptırımlara geldi. Bakın burası çok önemli…

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan; “S-400 konusunda işi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz” dedi… Ekonomi açısından bakarsak bu durum kabusun ta kendisi… Dolar hazır bu seviyelerdeyken çektirin bir selfi…

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Merkez Bankası toplantı yaptı. Yüzde 24'de olan faizlere dokunmadı. Oysa piyasada gösterge faiz yüzde 19'un altında… İndirmesi gerekirdi normal şartlarda…

Dokunamıyor! Dokunursa doların topuklayıp gideceğini biliyor. Zira kimse bu faizlere inanmıyor. Kamu bankaları aralarında işlem yapıp faizleri düşük tutuyor.

Bu kadar baskıya, dolar hala yükselişine devam ediyorsa bilin ki ciddi problem söz konusu… Şunun şurasında seçime 23 gün kaldı, ya sonrası?

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Değerli ağabeyim Ertuğrul Akbay'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, kardeşim Burak Akbay'a ve kıymetli ailesine başsağlığı diliyorum.

Bu ülkede adalet çoktan öldü… Ona bir şey diyemiyorum.