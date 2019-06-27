Kızarmış ördek!

Yakalanır, kanatları koparılır. Başı vurulur. Derisi yüzülür. Kızartılır, iştahla yenir.

Kaçamaz.

Uçamaz.

Yüzemez.

Kızarmış ördeği kim elimizden almaya kalkarsa; İmamoğlu, Hocaoğlu, Hafızoğlu, Allah'ın oğlu, Peygamber'in torunu dinlemeyiz, onun yolunu keseriz.

Gözünü oyarız.

Önüne mayın koyarız.

İktidar partisi AKP, belediyecilikte halktan çok güçlü “şehir tokadı” yedi ve hezimete uğradı. 10 büyük kent belediye başkanlığı muhalefet partisi CHP'ye geçti. Ve “muhalefetin eline geçen belediye ördeği nasıl topal edilir” dersi hemen uygulamaya alındı.

31 Mart'ta seçim oldu.

Sadece 24 gün geçti.

24 Nisan'da kim oldukları belli olmayan birileri Ticaret Bakanlığı'na yazılı ve sözlü olarak başvurdular. “Belediye şirketlerinin yönetim kurulu üyelerini, başkanlarını değiştirmeye kim yetkilidir? Sayın Ticaret Bakanlığı'mız bize bildirsin” dediler.

★★★

Belediye başkanını o şehrin insanları seçimle getiriyorlar. Belediye Kanunu'nda da yazılı; Belediye başkanına belediye şirketlerini yönetme, atama yetkisini kanun veriyor. Böyle uygulanıp geldi. Son 25 yıldır da aynen devam etti. Ticaret Bakanlığı, kendisine başvuran kişilere “niçin şüpheye düştünüz” demedi.

Tersini yaptı.

20 Mayıs'ta, yani seçimden sadece 50 gün sonra, yıldırım hızıyla görüş açıkladı: Belediye şirketlerine yönetim kurulu ve başkan atama yetkisi Belediye Başkanı'nın değil Belediye Meclisi'ne aittir dedi.

Niçin?

Başkanlar CHP'li oldu.

Bunun için.

★★★

Ey okur!

İstanbul belediyesinin 29 şirketi var. Mal ve hizmet üretiyor, toplam 20 bin işçi çalıştırıyor. 29 şirketin 2018 yılı toplam hasılatı 18 milyar TL'yi aşıyor.

Ey okur!

29 şirketin ilk 5'inin hasılatları sıralamasını, bir fikir versin diye seçkin dikkatinize sunuyorum:

İGDAŞ A.Ş: 7.4 Milyar TL.

İSTAÇ A.Ş: 1.1 Milyar TL.

AĞAÇ A.Ş: 793 Milyon TL.

KİPTAŞ A.Ş: 760 Milyon TL.

İSPARK A.Ş: 357 Milyon TL.

(Bu tablo 2018 yılını yansıtıyor. İBB Meclis Üyesi Dr. Hakkı Sağlam'ın açıklamalarından alınmıştır)

★★★

Ey okur,

İstanbul Belediye bütçesi borç ve faiz batağına gömüldü. 29 şirketin bir bölümü zarar ettiği için belediye bütçesinden yani halkın vergilerinde destekleniyorlar. Şimdi bu 29 şirketi yönetme yetkisi belediye başkanından alınıp, belediye meclisine veriliyor.

Niçin?

Başkanlar AKP'li değil.

Bunun için.

Ey okur!

Şunu da bilmelisin:

2009 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde muhalefet partisinin üyeleri, “Belediye şirketlerinin denetimini belediye Meclisi yapsın” diye sayısız defa teklif ettiler. Kabul edilmedi. Şirketleri denetim yetkisi verilmeyen belediye meclisine şimdi şirketlere başkan ve yönetim atama hakkı veriliyor.

Ey İstanbul halkı!

Ey Ankara halkı!

Ey Antalya halkı!

Ey Adana halkı!

Ey 10 büyük şehir halkı!

Başkanını sen seçtin.

Onu topal ördek yaptırma!

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

İmamoğlu nasıl ve ne zaman kazandın onu da açıkla!

Ekrem İmamoğlu, mal varlığını açıkladı. Liste kabarık. Merak uyandırdı. Kendisinin, eşinin ve babasının sahip olduğu malların hangilerini Beylikdüzü Belediye Başkanı olduktan sonra edindi ve onları edinecek parayı nasıl kazandılar? Bunu da açıklamalı… Mal beyanı böylece anlam kazanmalı ve biz vatandaşlar “Türkiye'de artık siyaset gücünü ele geçirmek, zenginleşme aracı olmaktan çıkıyor” diye sevinebilmeliyiz. İmamoğlu, sahip olduklarını nasıl ve ne zaman kazandığını açıklamalı ki, bizim aynı soruyu Tayyip Erdoğan'a, Binali Yıldırım'a ve kamu gücünü siyaset yoluyla eline geçirmiş diğerlerine de sorma hakkımız doğsun. Şu kadar malım var demek yeterli değil, nereden ve nasıl buldun onu da birlikte açıklamak gerekli.