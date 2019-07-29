Mardin’de alın teri lavanta Ankara’da torpil kiri Avanta!

Gülmeyin! Şiirsel olsun diye “Avanta ile lavanta” kelimelerinin ses uyumunu durup dururken bir araya getirmiş değilim.

Lavanta- Avanta!

Aynı güne denk geldi.

Gazetelerin farklı sayfalarında “lavanta haberi ile avanta haberi birbirini yan gözle süzen aynı kadına aşık iki kıskanç erkek gibi” aynı günde yer aldılar.

Lavanta'da alın teri!

Öne geçti.

Avanta'da torpil kiri!

Vicdanları deldi geçti.

★★★

Şöyle oldu: Kızılay, Mardin'de Suriye sınırının sıfır noktasında bir hayırseverin bağışladığı 20 dönümlük bir arazi üzerinde “lavanta ekimi” başlattı. Ekim giderleri için gerekli para AB fonlarından bulundu. Suriyeli mülteciler kadınlı erkekli lavanta ekiminde çalıştılar. Verim yüksek oldu. Hasat yapıldı, geliri Suriyelilere paylaştırıldı.

Lavanta'da alın teri!

Böyle öne geçti.

★★★

Ankara'da ise TCDD'ye ait 91 yıllık tarihi misafirhanenin “avanta kokulu” devir haberi gazetelerde aynı gün yer aldı.

Bu da şöyle oldu:

Bina TCDD'nin malıydı. Ankara Garı ile bitişikti. Gardan koparıldı. Maliye Bakanlığı'na verildi. Maliye Bakanlığı da büyük servet değerindeki kupon binayı TOKİ'ye devretti. TOKİ bir protokol yaptı, binayı protokalle Medipol Üniversitesi'ne devretti.

Bu üniversite kimin?

Vakıf malı diye geçiyor.

Ama Medipol'ün kurucusu tanınan, meşhur biri Fahrettin Koca çıktı.

★★★

Hayrettir!

Öteden beri kol kola protokol devirler, dayanışmalı ruhsatlar, parsel bazında imar izinleri hep bugünkü Sağlık Bakanı'nın kurucusu olduğu bu Medipol'e yapılıyor. İstanbul'un orta yeri tarihi sit alanı Unkapanı- Saraçhane'de TEKEL Genel Müdürlüğü binası vardı. Bina TEKEL'den koparıldı. TEKEL'in fabrikaları yabancı şirketlere peşkeş fiyatına satıldı, bu genel merkez binası da yine Medipol Üniversitesi'ne 49 yıllığına, üç otuz paraya verildi. Unkapanı Saraçhane sit alanı, sıradan vatandaş çivi çakamaz ama Medipol, dev binanın çatısına kat çıkma izni aldı ve çıktı. Medipol'ün “Haliç Yerleşkesi”nde dişçilik fakültesi binalarının çevresi vatandaşların mülküydü. Kamulaştırma kararı alındı. Medipol, İstanbul'un hangi ilçesinde istediyse o ilçesindeki arsaları için “parsel bazında” imar izinleri aldı. Parsel bazı imar izni demek, kişi ya da kurumu şehir rantı zengini yapmak demektir. Bağcılar'da, Beykoz'da, Kadıköy Göztepe'de, Fatih'te Medipol'ün bina yapmak ve bina sahibi olmak için imar izni isteklerine kapılar hemen açıldı. Medipol'ün kurucusu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'mizin Sağlık Bakanı yapıldı.

★★★

Mardin'de.

Alın teri Lavanta!

Ankara'da.

Torpil kiri Avanta!

Bu düzen böyle gitmez. Gidemez. Gitmemeli.

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

Torbalama azgını!

Bir yeni CHP'li belediye başkanı “maaş şişirme” azgınlığı yapmıştı. İzmir Karaburun'da… CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, harekete geçtiler. Maaş şişirme azgınlığını bulaşmadan hemen söndürdüler. Halktan büyük alkış aldılar ama bu kez İzmir Torbalı'dan “Torbalama azgınlığı” uç verdi. Torbalı'nın yeni seçilen CHP'li Belediye Başkanı, henüz üniversitede okuyan 24 yaşındaki oğlunu belediye şirketine müdür yaptı. Gerekçesi, koskoca Türkiye'de belediye şirketinin başına koyacak namuslu insan bulamamış (!) Herkes güvenilmez ama belediye başkanını oğlu güvenilir (!) Kemal Kılıçdaroğlu, tehlikenin büyüklüğünü görmelisin: AKP belediyeciliğini halkın gözünde bitirip öldüren mikrop şimdi CHP belediyelerine hücum ediyor!