Akdeniz'in sularında sondaja başlayan Fatih Gemisi'nin 170 milyar metreküp doğal gaz bulduğu haber oldu. Bu haberi Güney Kıbrıs gazetesi yazdı, yanlıştır diyen çıkmadı.

Petrol ülkesi oluyoruz.

Türkiye, 4 arama ve sondaj gemisiyle “Mavi Vatan”da hakkını arıyor. Donanmamız, araştırma ve sondaj gemilerimizi koruyor. Anadolu “Yeşil Anavatan” diye adlandırılmıştı. Yeşil Anavatan'a Mavi Vatan da eklendi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıyı uzunluğunda, 8 milyar varil petrol ile 3.5 trilyon metreküp ve Suriye'nin kara sınırı topraklarımızda da 1 trilyon dolarlık rezervin bulunduğunu söyleyenler var. Bu resmi açıklama değil, bu yüzden rakamlara temkinli yaklaşıyorum, siz de öyle yapın ama yılda 70-80 milyar dolar doğal gaz ve petrol geliri sağlayabiliriz.

Bu hesapla!

Akdeniz'in Norveç'iyiz!

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Jeoloji Mühendisleri Odası, yüksek jeoloji mühendisi Özer Balkaş'ın geniş bir araştırmasını yayınladı. Bu araştırmaya göre 2005 yılından bu yana İsrail ve Mısır, Doğu Akdeniz'de 9 sahada 2.2 trilyon metreküp doğal gaz yatağı keşfi yaptılar ve İsrail kısmen üretime geçti. Güney Kıbrıs Rum kesimi ile Yunanistan'da sondajlara başladılar. İsrail, bulduğu doğal gazı kıyılara taşıma çalışmalarını hızlandırdı. Mavi Vatan komşularımız; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İsrail ve Mısır enerji bakanları, hükümet başkanları ve Avrupa Birliği'nin üst düzey enerji yetkilileri sık sık toplantılar düzenleyip birlikte “ikili-üçlü-çoklu anlaşmalar” yapıyorlar. ABD, İngiltere, Fransa şirketleri ise onlarla işbirliği içindeler.

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Biz ne yapıyoruz?

15 yıl geriden geliyoruz.

Onlar birlik kurdular.

Biz tek, yalnız kaldık.

2004'de “Evet” dedik.

Kıbrıs Rumları AB'ye girdi.

Kıbrıs Türkleri dışarda kaldı.

O yıldan beri AB, Kıbrıs Rumlarının arkasında durdu. Bugün de ABD, İngiltere, Fransa, Almanya Doğu Akdeniz'deki sorunda Rumların yanında yer alıyor. Kıbrıs Adası'nı GKRY temsil ediyor iddiasındalar. Biz ise Rusya'dan füze alıyoruz ama Rusya bile yanımızda değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sürekli olarak, başta AB'ye ve Yunanistan, İsrail, Mısır ve Güney Kıbrıs'a çağırı yapıyor ve “ortak komite kuralım, eşitlik, güvenlik, özgürlük içinde yetkiyi ve sorumlulukları birlikte paylaşalım” diyor.

Kapı duvar oldular.

AB, Akıncı'yı duymuyor.

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Konuyu iç ve dış boyutlarıyla yakından takip eden CHP eski milletvekili Umut Oran da “tıpkı 1974 yılı öncesinde yapıldığı gibi “Türkiye'yi ve dolasıyla Kıbrıslı Türkleri Doğu Akdeniz'den koparma niyetleri uç verdi” diyen bir tespit yapıyor.

Umut Oran'ın önerisi:

“İçerde milli birliğimizi güçlendirip bölge ülkeleri ile akla, ve coğrafyamızın gerçeklerine göre işbirliği yapmalıyız.”

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

Dün bir, bugün iki..!

Haber doğruysa; belediye şirketinin parasıyla “maaş şişirme” mikrobu yeni seçilen CHP'li başkanlara da hemencecik bulaştı. İzmir'in Karaburun İlçesi Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Meclis kararıyla kendisini belediye şirketine müdür olarak atadı. 8 bin TL Belediye Başkanlığı, 7 bin 500 TL de şirketin genel müdürlüğü görevi karşılığı alacakmış. Doğru mu bu? Dün bir, bugün iki… Doğruysa bu mikrop yavaş yavaş bütün yeni seçilmiş belediyelere bulaşır, halkın umutlarını önce yatağa düşürür, sonra da öldürür. AKP belediyeciliğini bu mikrop öldürmüştü.