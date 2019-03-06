O fotoğrafta Bay Kemal olacaktı ki!

Bay Kemal ya da Bay Kemal'in partisinden bir milletvekili olacaktı ki o fotoğrafta! Meral Akşener olacaktı ki veya Akşener'in partisinden bir milletvekili… Temel Karamollaoğlu olacaktı ki o fotoğrafta… Selahattin Demirtaş olacaktı ki…

O zaman görecektiniz.

Türkiye!

Hop oturacak.

Hop kalkacaktı.

TV'lerin hemen hepsinde her gün 24 saat “Bunlar var ya bunlar…” diye yer gök inleyecek; ne adamlıkları, ne kadınlıkları, ne insanlıkları, ne liderlikleri, ne şerefleri kalacaktı.

O fotoğraf!

Cumhuriyet Gazetesi'nin dün birinci sayfasında bir masa etrafında tam karşıda AKP eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu oturuyor ve Naci Şerifi Zindaşti, “aynı gemideyiz…” diyen gülüşle kameraya bakıyor. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, eski bir AKP milletvekilidir. Karşısında oturan Naci Şerifi Zindaşti ise “Uyuşturucu Baronu” olarak bilinen uyuşturucu kaçakçısıdır.

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Ne olmuştu?

Hatırlayın.

Naci Zindaşti, 2007 yılında 75 kilo eroinle yakalanıp tutuklanmıştı. O yılların çok ünlü ve en güvenilen savcısı Zekeriya Öz'e “gizli tanıklık” yapma şartıyla hapishaneden salıverilmişti. Özgürlüğün 3 milyon dolar rüşvet karşılığı olduğu da bazı ifadelere dayanılarak sonradan yazılmıştı. Zekeriya Öz, FETÖ'nün önde geleniydi, 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi Almanya'ya kaçtı. Sonra uyuşturucu baronu, bu kez seri cinayetten, tekrar tutuklandı. Silivri cezaevinde tutuklu olarak mahkemeye çıkacak günü bekliyordu. Yaklaşık 5 ay önceydi. 19 Ekim 2018 Cuma günü, “tutukluluk incelemesi başvurusu” üzerine İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan, “Zindaşti ve 5 adamı hakkında” gece saat 23.30'da tahliye kararı verdi. Savcı ise itiraz etti. Yeniden mahkeme toplandı, Zindaşti ve adamlarının tutuklanması kararı aldı. Ancak iki mahkeme arasındaki 3 saat içinde uyuşturucu baronu kaçtı. HSK, tahliye kararı veren hakim Cevdet Özcan hakkında soruşturma açtı. Hakim ifadesinde; “iktidar partisinde eski bir milletvekili beni sürekli arayarak bu şahsın (uyuşturucu baronu Zindaşti'nin) mutlaka tahliye edilmesi yönünde telkinde baskıda bulundu. Devletin bu konuda (yani baronun hapisten çıkartılması yönünde) duyarlı olduğunu” söyledi.

Kimdi bu milletvekili?

İktidar partisinden.

Hakimi baskı altına alıyor.

Korkutuyor.

Baronu kaçırtıyor.

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Gazete yazarı ve TV programcısı Fatih Altaylı, bu iktidar milletvekilinin adını vermeden Prof. Dr. Burhan Kuzu olabileceğini tarif eden bir yazı yazdı. Prof. Dr. Burhan Kuzu, Fatih Altaylı'yı arayarak; “Bu şahsı asla tanımam, bu olayla da ilgim yoktur” açıklaması yaptı.

Konu kapandı.

Dün o fotoğraf yayınlandı.

Prof. Dr. Burhan Kuzu ve hapisten kaçırtılan Zindaşti aynı karedeler. Bu fotoğrafı bulup haberi yazan Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Zehra Özdilek'e Burhan Kuzu, şu açıklamayı yapmış: “Bu adam 7 sene önce bana geldi… 2011 veya 2014… Partiden birileri getirdi “hocam bu adam İranlı iş yapacakmış”… E olur. Peki ne yapacakmış? Bir yemek yedik. O fotoğraf o yemeğin fotoğrafı… Ne istediğini sordum ‘Yarı Türk sayılırım vatandaşlık almak istiyorum. Yardımcı olsanız' dedi. Ben ‘oluruz' dedim. Yatırım yapacak bir adama o zaman milletvekiliydim niye yardımcı olmayayım. Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'ne müracaat etti. Ben de genel müdürü aradım, yardımcı olmalarını istedim. Müdür bir ay sonra bana döndü, ‘hocam bu adamın sıkıntıları filan var' dedi. Ben de sıkıntı varsa kalsın dedim. Bir daha da görmedim bu adamı… İlk ve son görüşümdü…”

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İster inan.

İster inanma.

Prof. Dr. Burhan Kuzu, “fotoğraftaki benim ama hakime baskı kurarak hapishaneden kaçmasına ortam hazırlayan iktidar milletvekili ben değilim” demeye getiriyor.

Peki kim?

HSK; “baskı altında kaldım… korkutuldum…” diyerek barona tahliye kararı veren Hakim'in ifadesini 5 ay önce aldı. Hakim ifadesinde baskı kuran AKP milletvekilinin ismini mutlaka söylemiştir. Kim bu milletvekili? 5 aydır açıklanmıyor. AKP Genel Başkanı, AKP Adalet Bakanı, AKP'li Meclis Başkanı, AKP için “cennete gitmek istiyorsanız oy verin” diyen din büyükleri niçin susuyor? Bay Kemal ya da Bay Kemal'in partisinden bir milletvekili olacaktı ki o fotoğrafta! Meral Akşener olacaktı ki veya Akşener'in partisinden bir milletvekili… Temel Karamollaoğlu olacaktı ki o fotoğrafta… Selahattin Demirtaş olacaktı ki…

O zaman görecektiniz.