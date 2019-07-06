Bülent Arınç, “edepsiz…” sözünü neden ve kimler için sarf ettiğini açıklasın diye çıktığı TV söyleşisinde “Aldığım emekli milletvekili maaşı ile geçinemiyorum” dedi.

O geçinemiyorsa… (!)

Ülke yanıyor sayılır!

Emekli milletvekili maaşı 15 bin liradan fazla, eşi de çalışıyor, varsayalım ki 5 bin lira da eşi kazanıyor. Arınç Ailesi'nin evine ayda en az 20 bin lira giriyordur. Arınç ailesi 20 bin TL aylık gelirle geçinemiyorsa; asgari ücret geliri olan bir aile ne yapıyordur?

Öğretmen diyelim.

Aylığı 3 bin 612 TL.

Belediyede itfaiyeci:

Aylığı 3 bin 400 TL.

Hastanede hemşire:

Aylığı 3 bin 826 TL.

Doğumevinde ebe:

Aylığı 3 bin 936 TL.

Camide vaiz:

Aylığı 3 bin 667 TL.

Nufusta memur:

Aylığı 3 bin 223 TL.

Karakolda başkomiser:

Aylığı 5 bin 358 TL.

Mahallede bekçi:

Aylığı 3 bin 111 TL.

Cezaevinde gardiyan:

Aylığı 3 bin 583 TL.

Meclis lokantasında garson:

Aylığı 3 bin 106 TL.

Devlet dairesinde avukat:

Aylığı 4 bin 884 TL.

Araştırma görevlisi:

Aylığı 5 bin 364 TL.

(Maaşlara son yapılan yüzde 6 oranındaki zam dahildir)

★★★

Bülent Arınç'a devlet emekliliğinde özel şoförlü bir makam aracı da veriyor. Ayrıca Meclis binasında bir odası da varmış, kendi söyledi. Bu odanın elektrik, su, ısınma, soğutma giderlerini, makam otosunun benzin ve tamir masraflarını, şoförün aylığını da devlet halktan topladığı vergilerden karşılıyor. Bu ilave imkanlara rağmen Bülent Arınç, “emekli milletvekili maaşı ile geçinemediğim için avukatlık bürosu açtım, arabuluculuk yapıyorum, yine de geçinemiyorum” diyorsa gardiyan, ebe, hemşire, avukat, işçi emeklileri, memur emeklisi insanlar bu maaşlarıyla bir “geçim mucizesi” yaratıyorlardır.

Nedir mucize?

★★★

1/1'den maaşlı vali.

13 bin 500 TL alıyor.

1/1'den daire başkanı.

9 bin 103 TL alıyor.

1/1'den genel müdür.

11 bin 730 TL alıyor.

1/1'den il müftüsü:

8 bin 896 TL alıyor.

Arınç, 15 bin TL ile geçinemiyorsa vali ailesi, daire başkanı ailesi, genel müdür ailesi, il müftüsü ailesi, boğazlarından mı kesiyorlar, aileden kalanları mı satıyorlar, borç bulup, borç mu yiyorlar? Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı'nın yeni kurduğu Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğine atandı. 18 bin TL maaş alacakmış. 23 bin TL alacak diyenler de var. Miktarı Cumhurbaşkanı belirliyormuş.

Peki YİK ne yapacak?

Neyi “istişare” edecek?

YİK, bir iyilik yapsın.

İlk toplantısını; “Türkiye'yi, 15 bin TL'yi geçen emekli milletvekili maaşıyla bile geçinilemez durumuna kim, nasıl, ne yaparak getirdi?” sorusunu istişare

etmeye ayırsın.