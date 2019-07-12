Zeytin Dalı’ndan jilete! Yavuz’dan S- 400’e!

Hiç ummadığımız anda her şey birden farklılaşıyor. Avrupa Birliği de dün Türkiye'ye karşı “kol bükme gösterisi” başlattı. Aynı anda ABD'den de “eski tehditler” yeniden yükseldi.

Yavuz gemisi!

Fatih gemisi!

Araştırma yapmasın.

İstiyorlar.

Türkiye Doğu Akdeniz sularında Kıbrıs Adası'nın batısında, kendi bölgesi içinde bu iki sondaj gemisi ile doğal gaz sondaj çalışmasına girişmesin.

Girişirse kısıtlama gelir.

Yatırımlar askıya alınır.

AB üyeliliği rafa kalkar.

NATO üyesi ABD, Fransa, Yunanistan ve İtalya'nın başını çektiği ülkeler Türkiye'yi Akdeniz'de kuşatıp, çevrelerler.

Ağır tehdit!

Korkutma!

Tam saha baskı!

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Doğu Akdeniz'de 1.7 milyar varil petrol yatağı keşfedildi. Ayrıca 3.45 trilyon metreküp doğalgaz yatağı bulundu. Doğu Akdeniz, bizim komşularımızla ortak denizimiz. Türkiye haklı olarak bu zenginlikten kendine düşen payı almak istiyor. Bu yüzden Yavuz ve Fatih Gemileri sondaj çalışmasına giriştiler. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin en az 3 trilyon metreküp doğal gaz ve 4-5 milyar varil petrol bulabileceği tahmini yapıldı.

Hidrokarbon zenginliği!

Birlikte paylaşalım.

“Hayır” diyorlar.

Türkiye olmasın.

Bu zenginlik; Türkiye atlanarak Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail, Mısır, ABD ve AB şirketleri arasında paylaşılsın.

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Rusya, bize S-400'leri sattı. Rusya ile doğal gaz ve petrol boru hatları işbirliğimiz de yıllar öncesinden başladı, gelişerek büyüdü. Akkuyu Nükleer Santral anlaşması yaptık. Büyük paralar ödüyoruz. Yeni stratejik ortağımız Rusya, “Doğu Akdeniz'deki zenginlikten payımızı almamızda” Türkiye'nin yanında duruyor mu?

Durmuyor.

Türk gemileri!

Egemenlik işgali!

Endişeyle izliyoruz.

Böyle dedi Moskova.

Türkiye Zeytin Dalı Harekatı'nı, Ortadoğu'ya “küresel güçlerin sömürücü yıkımını bitirip durduran” hediyemiz olsun diye yapmıştı. Zeytin Dalı; bölge ülkelerinin sahip olduğu petrol, doğal gaz, su ve insan kaynaklarını bir araya getirip, savaşsız, sömürüsüz ortak zenginlik yaratan ve barış içinde bölüşen adım olacaktı.

Hedefler konulmuştu.

Suriye sınırımızda mayınlı alanlar temizlenecekti. Mayınlar temizlendikten sonra 500 bin dönüm alan GAP'ın suları ile takviye edildikten sonra ekip biçsinler, komşu ülkelere ihracat yapsınlar diye fakir ve topraksız köylülere dağıtılacaktı. Sulama kanalları ile Suriye ile Irak'ın Türkiye ile ekonomik birlikteliği sağlanıp, GAP sularının kontrolü ile de bu birliktelik “hep birlikte kazanalım” ilkesi uyarınca güçlendirilecekti. Ayrıca Suriye sınırında Türkiye toprakları altında bulunduğu tespit edilen zengin petrol yataklarından yılda en az 2-3 milyar dolar değerinde petrol çıkartılmasına başlanacaktı.

Hiçbiri olmadı.

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911 kilometrelik sınır hattının 781 kilometresine her biri 1 ton ağırlığında modüler beton bloklar döşendi. 1 metre yüksekliğinde 2.5 metre genişliğinde duvarlar yükseldi. Duvarların üzerine tel çit yerleştirildi. Çitlere jiletli teller eklendi.

Yavuz'dan S-400'e!

Zeytin Dalı'ndan jilete!