İktidar ve ortağı “Beka sorunu var” diye tutturdu!

Ne demek beka sorunu?

Devletin bekası, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini sonsuza kadar devam ettirmek demektir.

Peki, Türkiye'nin beka sorunu var mı? Beka tehlikesi ile karşı karşıya mıyız?

Hayır! Türkiye'nin beka sorunu yok! Bunu ortaya atanların beka sorunu olabilir!

Saadet Partisi'nin babacan bir lideri var: Temel Karamollaoğlu… Memleket meselelerini iyi bilen ve iktidar partisi karşısında dik duran bir siyasetçi… Beka sorununu ona sordular:

“Herkes bilmelidir ki ‘bu ülkenin beka sorunu var' diyenler, aslında Türkiye'nin bekasını en çok tehlikeye atanlardır. Onların tükenmişlik sorunu vardır!” dedi ve ekledi:

“Bunlar torpille cennete gidileceğini söylüyor. Dünyanın en kurnazları torpille cennete girmek isteyenlerdir ama sökmez!”

Seçim sloganlarının “Dürüst Başkan, Dürüst Yönetim” olduğunu ve çalmadan belediyecilik yapılması gerektiğini belirten Karamollaoğlu'na göre 31 Mart Seçimleri genel seçimler kadar önemli bir hale geldi ve ülkenin kaderini, geleceğini belirleyecek!

1402'de Aksak Timur ile Yıldırım Beyazıt arasındaki tarihi Ankara Savaşı'ndan bahsetmiyorum.

2019 Büyük Ankara savaşı bu… CHP adayı Mansur Yavaş ile AKP adayı Mehmet Özhaseki arasındaki seçim mücadelesi…

İktidarın adayı Özhaseki pek sert değil ama onun adına mücadele eden eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek işi kavgaya dönüştürdü.

Görevden alınarak AKP'den dışlanan Melih Gökçek, seçime sanki kendisi giriyormuş gibi neden canhıraş bir şekilde Mansur Yavaş'a saldırıyor? Onunla ne derdi var, bilemiyoruz!

Bu kıyasıya hücumlar nedendir?

Doğal olarak herkes “Bir çıkarı vardır” diye düşünüyor.

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Mehmet Özhaseki de bundan rahatsız… “Melih Bey'i severim ama tarzı bana göre değil. Siyasetin içinde olmak istiyor, hasımları ile uğraşmayı seviyor. Ben tam tersine hizmetlerle uğraşıyorum” diyor.

Melih Gökçek, Beyaz TV'ye çıktı, 4,5 saat Mansur Yavaş'ı kötüledi: “Mansur Yavaş Ankaralı değil, Makedonya göçmeni. Eğer kökeni Makedon değilse açıklasın” diye bağırdı.

Çok ayıp be birader… Diyelim ki iddia doğru… Peki, Makedonyalı olmak suç mu, ayıp mı?

Ayrıca Mansur Yavaş 1800 yılına kadar uzanan soyağacını açıklayarak gerçek bir Ankaralı olduğunu ispat etti. Ankaralı olmasaydı halkın sevgisi mi azalacaktı?

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'a çatarken, Mehmet Özhaseki'nin tüm ailesinin 1974 yılında mahkeme kararıyla soyadını değiştirdiğini, (Karakebap) olan soyadının (Özhaseki) olduğunu açıkladı. Bu konuşmalar çok anlamsız!

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Tüm bunlar olurken CHP adayı Mansur Yavaş rakibi ile arayı açıyor.

Seçim mücadelesini yakından izleyen meslektaşımız Faruk Mangırcı bana “En az 10 puan fark çıkacak. Mansur Bey önde… Ankara'daki manzara bu… AKP'nin paçasının tutuştuğu görülüyor” dedi.

Faruk Mangırcı'nın görüşlerine saygı duyarım ama bu defa mübalağa ediyor sandım. Fakat… Ondan iki gün sonra bizzat Mansur Yavaş:

“Yapılan anketler, bizim en az 10 puan önde olduğumuzu gösteriyor. Ben bunu sokakta da görüyorum” deyince Faruk Mangırcı'nın haklı olduğunu anladım.

“Uyan Türkiye!”

Aynı gün iki ayrı okurumdan “Türkiye artık uyansın!” konulu iki mesaj aldım.

Birinde Araştırmacı yazar Semih Kalkanoğlu “Seçimde hile olmaması için parmak boyası şart. Türkiye artık gaflet uykusundan uyanmalı!” diyor, diğerinde ise eski milletvekili Tevfik Diker “Uyan Türkiye!” diyerek şunları söylüyor:

– Zina haram derler vergisini yerler.

– Alkol haram derler, vergisini yerler.

– İsraf haram derler, helikopterle Cuma namazına giderler.

– Lüks haram derler, saraylarda yaşarlar.

– Kumar haram derler, şans oyunlarıyla beslenirler.

– Garibanın çocuğuna şehadeti överler, kendi çocuklarını askerden kaçırırlar.

– Milletin adamıyız derler, yandaş, akraba zengin ederler.

– Bilimi reddedip dinci beslerler.

– Sanattan nefret eder, dalkavuk severler.

– Kefen giydik der, 300 korumayla gezerler.

– Eleştiriye tahammülsüz, kinci, nefret dolu, yobaz, egolu ve sevgisizler!

– Ata binmeyi bile bilmeyen beceriksizler, ömrünün 40 yılını savaşların ortasında geçirmiş Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ü beğenmezler.

– Uyan Türkiye!

TEBESSÜM

Böyle başa böyle tıraş!

Eski Sağlık Bakanı Rifat Serdaroğlu'ndan bir fıkra…

Adamın kafası girintili çıkıntılı arazi gibi… Berbere gidip “Kafaya bir ustura vur!” demiş.

Berber, adamın kafasını sabunladıktan sonra tıraşa başlamış. Kafa öylesine yamuk ki berber ne kadar dikkat etse de adamın kafası kesik ve kan içinde kalmış.

Adam hiddetle bağırmış:

“Ulan bu nasıl tıraş?”

Berber yanıt vermiş:

“Böyle başa böyle tıraş!”

SONUÇ: Böyle partilere böyle demokrasi!

GÜNÜN SÖZÜ

Bir milletin büyüklüğü nüfusu ile değil, eğitimli insan sayısı ile belli olur!