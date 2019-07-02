Davutoğlu olayı!

Ülkede “Tek Adam” sistemiyle birlikte, AKP'nin ekonomi politikası da çöktü.

Ağır İstanbul yenilgisi bunun sonucudur!

Damat beyin “Bakın burası çok önemli” diyerek sürekli açıkladığı içi boş paketler yaşanan krizi azaltmak bir yana, daha da körükledi ve AKP'nin çöküş sürecini hızlandırdı.

İşte böyle bir ortamda eski başbakan Ahmet Davutoğlu yeniden siyaset sahnesine çıktı.

“Tabanda kopuş başladıysa, insanları neyle tehdit ederseniz edin, o çözülüşü durduramazsınız!” diyen Davutoğlu haklı olmasına çok haklı ama “3 yıl boyunca neden sustu ve şimdi neden kükrüyor?” diye düşünüyor insan…

Fakat, hangi sebeple olursa olsun Davutoğlu'nun sözleri doğrudur. Hele şu cümlesi tam isabet:

“FETÖ darbe girişiminin baş sorumlusu olanların akrabaları yüksek makamları işgal ederse adalete güven kalmaz!”

Haklıdır. Artık susma vakti değil, yüksek sesle doğruları konuşma zamanıdır! Yanlış ve yandaş siyaset anlayışı ülkeye çok zarar veriyor!