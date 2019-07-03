Edepsiz kim?

Öfke gelince akıl gider! Öfkenin gözü kulağı yoktur, hiçbir şeyi görmez, duymaz!

İşte Bülent Arınç'ın hali de bu!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğine getirilen Bülent Arınç, kurul üyelerinin maaşlarına bir anda 5 bin lira zam yapılıp, 13 bin liradan 18 bin liraya çıkartılmasını eleştirenlere “Edepsizler! Bizim maaşımızdan size ne?” demiş…

“Edepsiz kimdir?” Utanmaz, terbiyesiz kişi… Eleştiri hakkını kullanan terbiyesiz mi oluyor?

Senin maaşını bu millet vergileriyle ödüyor. Vergisini veren her vatandaşın da hesap sormaya hakkı vardır.

YİK neden kuruldu? Siz ne iş yaparsınız? Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı yeni partilere girip de AKP'ye tehlikeli olmayın diye icat edilen bir kuruldur bu… Ve size ödenen maaşlar da bir çeşit sus payı… Parayı alın, ağzınızı kapatın diye…

Elinizi vicdanınıza koyup söyleyin… Bu parayı hak ediyor musunuz?

Nasıl bir ülke olduk?

Ne hale getirdiler güzelim memleketi?

2016 yılında Meral Akşener için “FETÖ'cü” diye bir iddia ortaya atılmış, fakat hiçbir geçerli delile ve belgeye dayanmadığı için dosya rafa kaldırılmıştı…

Aradan tam 3 yıl 2 ay geçti…

Meral Akşener'e “Gel bakalım, bu iddiaya ne diyorsun?” diyen de olmadı.

Olay kapandı sanmıştık…

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Derken efendim, İstanbul seçiminden sonra dosya birden bire raftan indirildi ve alışılmışın dışında bir de “Gizlilik kararı” alınarak işleme sokuldu!

Neden? 3 yıl 2 aydır akılları neredeydi? Niçin bunca yıl sustular?

Üstelik Meral Hanım'ın dokunulmazlığı da yok… Sahi, neden bu kadar beklediler?

Sebep belli!

Aradan geçen süre içinde Meral Hanım güçlendi, partisi büyüyüp AKP'nin canını acıtmaya başladı.

Bu nedenle “Dosyayı raftan indirip önünü keselim. Fazla gelişmesin!” diye düşündüler herhalde!

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İYİ Parti Genel Başkanı Atatürkçü Meral Akşener FETÖ'cü olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü?

Meclis'e “FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkartılsın!” diye önerge vererek komisyon kurulmasını isteyen Akşener'in partisiydi… Bunu reddedenler ise AKP ve MHP…

İktidar kanadı, FETÖ'nün siyasi ayağının aydınlığa çıkartılmasını neden istemiyor, neden Meclis Soruşturması açtırmıyor?

Hal böyleyken şimdi de “Meral Akşener FETÖ'cü” diye sallıyor, sapla samanı birbirine karıştırıyorlar!

CHP'li belediyeler!

31 Mart seçiminde CHP'nin kazandığı belediye başkanlıkları şöyle:

– Büyükşehir……… 11

– İl Belediyesi……. 10

– İlçe Belediyesi… 191

Bugün Türkiye'de toplam 212 belediye başkanı CHP'li…

Ben fırsat buldukça Bodrum Belediyesi'nden bahsediyorum. Neden?

Bodrum, Türkiye'nin vitrinidir. Yönetimiyle tüm ilçelere örnek olmalıdır. Bunu yapabiliyor mu? Hayır! O zaman CHP'ye zarar veriyor.

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İmamoğlu'nun İstanbul'da kazandığı muhteşem galibiyetten sonra CHP Türkiye'nin umudu haline geldi.

Bu nedenle partiyi yıpratacak icraattan kaçınmak gerekiyor ve bu konuda en büyük sorumluluk CHP'li belediyelere düşüyor.

Belediye başkanları halkla çok yakın temas kurmalı, insanların sorunlarıyla candan ilgilenmeli, onlara eziyet değil, hizmet etmeli!

CHP'nin ilk genel seçimde AKP'yi devirmesi için önce belediyelerin başarılı olması şarttır.

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Birçok ilçeden şikâyetler geliyor ama bunların hepsine yer vermem mümkün değil…

Tüm belediye başkanları için, CHP'nin vitrini kabul ettiğim Bodrum'u “örnek ilçe” diye seçtim.

Bodrum'un sorunu tabii ki yalnız plaj şezlonglarının düşüncesizce kaldırılması değil…

– Güya sahiller bütün milletin ama kıyıları otel ve lokantaların şezlongları kaplamış. Denize girmek isteyenlerden 100 lira ücret isteniyor. Halk plajları deseniz umutsuz vaka!

– Çöpler zamanında toplanmıyor, pislikler yayılıyor.

– Trafik ve park yeri sorunu büyük.

– Genel tuvalet yok gibi… Gündoğan'da bir tane genel tuvalet vardı, onun da kapısına kilit vurdular!

– Kanalizasyon yokluğu nedeniyle yer yer duyulan lâğım kokuları turizm cennetinin letafetini bozuyor.

Daha birçok sorun var. Kişilerle meselem yok. Fırsat buldukça yazacağım.

Ta ki vatandaş memnun ve mutlu oluncaya kadar!

GÜNÜN SÖZÜ

Her belediye başkanı hata yapar, sadece akıllı olan bir şey öğrenir!