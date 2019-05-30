En aşağılık yöntem!

Nasıl bir ülke haline geldik? Nasıl bir toplum olduk?

İktidar yandaşı gazetecilerin rezillik­lerini gördükçe çok sevdiğim mesle­ğimden utanmaya başladım.

Yalan, dolan ve iftiralar havada uçuşuyor!

SÖZCÜ dün “Üç-beş oy fazla almak için her yola başvuru­yorlar: FETÖ tarzı kumpas!” manşetini atmıştı. Yaşanan rezillikleri kısaca anlatan veciz bir ifade…

Hayali suçlamalar utanç verici!

Bir koltuk için insanlıktan bu kadar uzaklaşılır mı? Birkaç fazla oy için bu kadar alçalmaya değer mi?

Ülkede nefret ortamı yaratılıyor ve bu yalanlara inananlar da çıkıyor!

İftiralar devam ediyor. Oysa ülkenin gerçek gündemi, ekonomik sıkıntılar, artan işsizlik, büyüyen borçlar, batan şirketler, çöken tarım, vs. olmalıydı.

Komplo, kumpas, dünyanın en aşağılık mücadele yöntemidir! Merak ettiğim konu şu: Koca koca adamlar bunu kendilerine nasıl yakış­tırabiliyor? Çoluk çocuklarından da mı utanmıyorlar?

Söylediği sözlere Binali Bey'in kendisi de inanmıyor!

Bu net olarak ortaya çıktı.

Ona “Seçimi neden kaybettiniz?” diye sormuşlardı…

Muhterem en ufak bir sıkılma duygusu hissetmeden:

“Çünkü çaldılar!” cevabını vermişti.

Buna kendisi de inanmıyordu ama AKP'nin seçim sloganı haline geldi:

“Oylarımızı çaldılar!”

Vay canına! Kim çaldı, nasıl çaldı, nerede çaldı? Bunlar yok!

FOX TV'de, İsmail Küçükkaya'nın “Çalar Saat” programında Binali Bey gerçeği itiraf etti:

“Öyle demeye mecburdum. Sesimi duyuramadığım için ‘çaldılar' dedim. Hukuki bir tabir değil, farkındayım!”

O güne kadar hep çanak sorular yönelten yalaka gazetecilerle konuşan Binali Yıldırım, ilk defa düzgün, dürüst bir gazetecinin sorularına muhatap kalınca baklayı ağzından çıkarmak zorunda kaldı:

“Çaldılar demeye mecburdum. Çünkü sesimi duyuramıyordum!”

Bu sözlerde insaf var mı? TV'lerin, gazetelerin yüzde 90'ı iktidarın emrinde… İstanbul'un bütün caddeleri Binali Yıldırım posterleriyle dolu.

Bana kalırsa Binali Bey'in sözleri “Lâf olsun, torba dolsun” diye söylenmiştir.

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Ekrem İmamoğlu'nun imkânları iktidarın gücünü kullanan Binali Yıldırım'a göre çok zayıf. Üstelik yandaş medya yalanlarla, iftiralarla İmamoğlu'nu karalamaya çalışıyor.

Oysa İmamoğlu, kazandığı seçimin iptali ve haksız saldırılar sonucu halk nazarında daha da büyüdü, daha da sevildi.

Şu anda İmamoğlu mazlum halkın kahramanıdır.

Demirel ve Bedri Koraman

Gazetecilik mesleğinin ustalarından arkadaşım Taylan Sorgun telefonla aradı:

“Rahmetli Bedri Koraman benim de dostumdu. 4'üncü ölüm yıldönümünde sevenleri onu bugün saat 11.00'de Bodrum'un Torba Mahallesi mezarlığındaki kabri başında anacak.”

“Evet, mütevazi bir anma töreni yapılacak.”

“Bu vesileyle Bedri ile ilgili bir anımı anlatmak istiyorum.”

Ben “Dinliyorum” dedim, o anlattı:

“Tercüman Gazetesi'nde çalışırken bir röportaj için Süleyman Demirel'in Ankara Güniz Sokak'taki evine gittim. Masasının üzerinde Milliyet Gazetesi duruyordu. Birinci sayfada Bedri'nin kocaman bir karikatürü vardı. Demirel sordu:

“Taylan gardaşım, Bedri'nin karikatürünü gördün mü?”

“Gördüm efendim” dedim. Bedri, çizdiği nefis karikatürde Demirel'i çok sert şekilde eleştiriyordu. Demirel gülerek:

“Ne güzel çizmiş, değil mi? Dur, Bedri'yi arayıp tebrik edeyim!” dedi ve telefonu bizzat kendisi çevirdi:

“Aloo, Bedri gardaşım. Ne güzel çizmişsin yaa… Şimdi Taylan'la karşılıklı oturmuş, beraberce gülüyoruz. Eline sağlık…”

Demirel telefonu kapadıktan sonra da ‘Bu adam çok güzel çiziyor valla' dedi.”

Gerçekten Demirel, Taylan Sorgun'un anlattığı gibiydi… Bedri Koraman da, o da nur içinde yatsın.

Şimdiki siyasilerde böyle hoşgörü var mı?

Mahkemelerde açılan “yüzlerce ceza davası” bu sorunun cevabıdır!

TEBESSÜM

Kalbin yeri neresi?

Tesadüfen zengin ve ünlü olan bir adam, gençken çok kabadayı geçinirmiş… Öğrencilik yıllarında biyolojiden ikmale kalınca fena halde kızarak hocasına efelenmiş:

“Beni ikmale bıraktın ama eğer bütünleme sınavında iyi not verip geçirmezsen, yemin ederim ki, seni kalbinden vururum!”

Hocası gülerek cevap vermiş:

“Hadi oradan sersem… Vuramazsın! Çünkü daha kalbin yerini bile bilmiyorsun!”

GÜNÜN SÖZÜ

Laik olmayan bir toplumda demokrasi, düşünce ve vicdan özgürlüğü olmaz!