Hay hay ve Vay vay!

AKP umudunu masa başı oyunlarına bağladı.

Sahada kaybettiklerini masada kazanmaya çalışmanın derdi içindeler!

Muhteremlerin demokrasiden yana hiç nasipleri yok! Durum bunu gösteriyor!

“Mızıkçılık” mı demeli, “Çamura yatma” mı? Bilemiyorum!

Ülke geriliyor, insanların huzursuzluğu artıyor, birçok vatandaşın sinir sistemi bozuluyor, Avrupa gazete ve televizyonları demokrasimizle dalga geçiyor, tüm Batı dünyası ülkemizi şaşkınlık içinde izliyor, bunların umurlarında değil!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yandaş gazetelere benziyor. Alınan kararlar hep iktidar partisinin lehine…

AKP'nin itiraz ve taleplerine büyük tolerans gösteren seçim kurullarının, muhalefet partilerinin taleplerini ısrarla reddetmesi neyi gösteriyor?

Bu, tam bir çifte standart görüntüsüdür!

İktidar partisine “Hay hay”, muhalefete “Vay vay!”

İşte bizdeki hukuk ve demokrasinin özeti!