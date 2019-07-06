İlkel zihniyet!

İktidar mensupları hızla irtifa kaybediyorlar! Neden?

Akıllarını kullanmadıkları için…

O kadar anlatıyoruz, halka sevgiyle yaklaşın diyoruz ama… Akıl körelince sözlerin yararı olmuyor!

Güçlü kimdir? Aklını kullanıp hırslarını yenen kişilerdir…

AKP bunu yapamıyor, kaybettiği seçimleri bir “Kan davası” haline getirerek seçilmiş belediye başkanlarının önlerine engeller çıkartıyor, çok yanlış yapıyor.

Eziyet ettikleri halktan daha sonra hangi yüzle oy isteyecekler?

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de Tunç Soyer… Diğer illerde de durum öyle…

Akılları sıra cinlikler yapıp CHP'li başkanları çalıştırmayarak halkın gözünden düşürecekler… Millet yutar mı bunları?

İnsanlar aptal değil, olanları görüyor ve bu tür şark kurnazlığından nefret ediyor.

Engellenen belediye başkanları elbette ki olanları halkla paylaşacak ve herkes ülkeyi hangi ilkel zihniyetin yönettiğini bir kez daha anlayacak!