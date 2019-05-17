Kişinin aynası iştir!

İşte İmamoğlu farkı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sadece 18 gün başkanlık yaptı… Ve mazbatası haksız ve hukuksuz bir şekilde elinden alındı… Fakat 18 gün bile İmamoğlu farkını gözler önüne sermeye yetti.
Öğrencilerin aylık ulaşım kartı 85 liradan 40 liraya indi. Suya ise konutlarda yüzde 46, iş yerlerinde yüzde 10 indirim geldi. Ayrıca 19 Mayıs günü bütün ulaşım vasıtaları ücretsiz oldu.
İmamoğlu göreve devam edebilseydi 16 milyon İstanbullu'nun yararına daha neler neler yapacaktı!
YSK, iktidardan aldığı talimatla haksız ve hukuksuz bir şekilde bunu engelledi!
Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan televizyonda milyonlarca kişinin önünde “Bu seçim iptal edilmeli ve YSK kendini aklamalı!” dedi. Bundan daha net talimat mı olur?
İmamoğlu mağdur edildi ama kısa sürede yaptığı işlerle halkın sevgilisi oldu.
Ziya Paşa'nın şu sözleri ünlüdür:
“Ayinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz,
Görünür rütbe-i aklı eserinden!”