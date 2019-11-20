Türk yargısının yeniden güven kazanması için iktidar bir Yargı Reformu çıkarttı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nun da desteklediği reform yasaları için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül güzel şeyler söyledi.

Sonuç ne oldu?

SÖZCÜ ve yazarları hâlâ suçsuz yere yargılanıyor, Burak Akbay hakkında Kırmızı Bülten çıkartılmak isteniyor.

Adalet Bakanı'nın iyi niyetli sözleri de havada kaldı.

Bakan “Güven veren ve erişilebilir adalet sisteminin oluşturulması amacıyla Yargı Reformu Siyaset Belgesi'nin Meclis'ten geçtiğini” belirterek

“Şimdi sıra uygulamada… En iyi reform uygulamadır. En iyi kanunlar bile kötü uygulanırsa, boş bir şekilde raflarda kalır.” demişti.

İlk uygulamalar ne yazık ki başarısız! Daha etkin, daha hızlı ve daha âdil yargı sistemine gidileceği vaat edilirken, değişen hiçbir şey olmadı.

Bir de “Türkiye'ye neden yabancı yatırımcı gelmiyor?” diye soruyorlar!

Saray'a yakın olan haber kaynağım:

“Sana müthiş bir haber vereceğim. Bomba gibi bir haber.” dedi.

“Bomba gibi müthiş haberler, doğru olsa bile, çoğu zaman tekzip edilir. Bu da yalanlanacak cinsten olmasın?” dedim.

Haber kaynağım ısrar ederek:

“Hayır, yüzde yüz doğru ve tekzip edilmesi mümkün değil!” dedi ve anlattı:

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“9 Kasım akşamı çok önemli bir siyasetçi sizin ‘Saray' bizim ‘Külliye' dediğimiz yerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzuruna çıktı.

CHP'li olduğu belirtilen o önemli kişi Külliye'ye kendi aracıyla değil, değişik plakalı başka bir araçla girdi. Kapıdaki görevliler talimat aldıkları için bilinmeyen plakalı aracın Külliye'ye girmesine izin verdiler.

Önemli kişi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir süre sohbet ettikten sonra yine değişik plakalı başka bir araçla Külliye'yi terk etti.

CHP'li önemli kişinin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile memleket meselelerini konuştuğu, Erdoğan'ın ona:

“Türkiye'nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir.” dediği belirtildi. CHP'li siyasetçinin önce ses çıkartmadığı, sonra itiraz eder gibi bir ifadeyle:

“Engellerim var” şeklinde cevap verdiği ifade edildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise:

“Düşün, karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum!” şeklinde yanıt verdiği belirtiliyor.

Şimdi “Kim bu önemli CHP'li?” diye soracaksınız değil mi?

Külliye'ye, yani Saray'a yakın haber kaynağım bana önemli bir CHP'linin adını söyledi. Ben de bunu sormak için o kişiyi aradım fakat tüm çabalarıma rağmen ulaşamadım.

Onayını almadığım için de hiçbir isim açıklamıyorum.

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Türk siyasetinde farklı ve ilginç gelişmeler olduğunu göstermesi bakımından bu olay bana çok önemli geldi.

Anladığım kadarıyla CHP'de sular bulandırılmak isteniyor!

CHP, muhtemel bir erken seçim öncesi, yıpranmamak için, her türlü önlemi almalıdır. Peki, bu nasıl olmalı?

Akıl vermek ne haddime? CHP'deki kurt politikacılara bunu ben öğretecek değilim tabii ki!

AKP'liler bile inanmıyor!

İnsanlarımız ekonomik güçlükleri hem cebinde, hem de yüreğinde, olanca şiddetiyle hissediyor, ülkemizdeki işsizlik dehşetini görüyor ve yaşıyor!

Fakat… TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) öyle rakamlar açıklıyor ki, şaşırmamak mümkün değil!

Avrasya Araştırma Merkezi, TÜİK'in işsizlik ve enflasyon verileri üzerine yaptığı araştırmayı yayınladı.

Anket sonuçları çok ilginç. TÜİK'in rakamlarına AKP'liler bile güvenmiyor, açıklamaları tebessümle karşılıyor!

Ankette “Sizce TÜİK'in işsizlik ve enflasyon oranları gerçeği yansıtıyor mu?” sorusuna yüzde 79.1 oranında olumsuz cevap verildi. “Hayır” diyenlerin önemli bir bölümünün AKP'li olması dikkati çekiyor!

TEBESSÜM

Bir Hoca fıkrası daha…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Bey'in “Akdeniz'de petrol bularak Türkiye'yi kurtaracakları” iddiası üzerine bir Nasreddin Hoca fıkrası da okurum Yalçın Durak'tan geldi:

Nasreddin Hoca'nın bir tüccara önemli miktarda borcu varmış. Alacaklı kişi ısrarla parasını isteyince Hoca ona:

“Bak dostum, bahar geliyor. Yolların kenarına böğürtlen ağaçları dikeceğim. Bilirsin, böğürtlen dalları dikenlidir. Yoldan geçen koyun sürüleri bu dikenli dallara sürtününce yünleri dikenlere takılacak. Ben de bu yünleri toplayıp satarak sana olan borcumu mutlaka ödeyeceğim.” demiş.

Alacaklı başlamış gülmeye…

Hoca “Seni köftehor seni” demiş “Peşin parayı görünce nasıl da gülmeye başladın?”

GÜNÜN SÖZÜ

Her canlının, doğumdan ölümüne kadar sürekli hareket etmesi şarttır!