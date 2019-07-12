Gümrük müdüründen, danışmana 140 bin lira

Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na 1 Haziran 2018 tarihinde “M-35” koduyla bir ihbar mektubu geldi. İhbarda, Ağrı-Gürbulak Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü'ndeki birtakım kirli ilişkiler anlatılıyor, buradaki kazançlar dile getiriliyordu.

Bakanlık, iddiaları araştırmakla üç müfettiş görevlendirdi. Bölge Müdürü Osman Bölükbaşı Dara ve 14 gümrük görevlisi 5 Aralık 2018 tarihinde mektuptaki iddialara dayanılarak açığa alındı, daha sonra Dara'nın bölge müdürlüğü görevine de son veridi.

“AİLE İŞLERİNDEN SORUMLU DANIŞMAN”

Soruşturma aşamasında Dara, açığa alındığı tarihe kadar yaşadığı olaylar ve kendi iddialarını belgelerle 217 sayfada toplayıp Teftiş Kurulu Başkanlığı'na sundu. Savunmasının 14. sayfasında, “Bölgede haksız kazanç elde etme çabası içinde olduğu bilinen kişilerin faaliyetleri” anlatılıyordu. Bu kişiler arasında en çok ismi geçen A.K.'nin, “Kendi adına değil, üçüncü kişiler adına ticaret yaptığı” belirtiliyor. Tarım eşyaları içerisinde beyan edilmeyen 1.5 milyon adet hap yakalandı. Haplara el konulması üzerine A.K. devreye giriyor, malın kurtarılması için tehditler savuruyor. Başaramayınca, Ticaret Bakanlığı'nın gümrüklerle ilgili üst düzey bir bürokratı aradığını, bürokratın adının değişik olaylarda hep memurlar üzerinde baskı unsuru olarak kullanıldığını savunmasında aktarıyor.

Dara savunmasında, kendisini dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın “Aile İşlerinden Sorumlu Danışmanı” olarak tanıtan kişiden de söz ediyor, bazı gümrük muayene memurlarının kritik noktalara getirilmesinin istendiğini belirtiyor.

OKTAY BEY'LE GÖRÜŞMEK İÇİN

Bölge Müdürü Dara, temmuz ayının sonlarına doğru, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral'la görüşmek için Ankara'ya gittiğini belirtiyor ve savunmasını şöyle sürdürüyor:

“Bir lokantanın özel odasında buluştuk. Odada Halil Çebi de vardı. Oktay Saral, ‘hayırlı bir işe giriştiklerini, cami yaptırdıklarını, maddiyata ihtiyaç duyduklarını, gerekli finansmanı sağlamak için etrafında bulunan yakın adamları vasıtasıyla iş yapmak istediklerini, benden kendisine yardımcı olmamı talep etti.

Oktay Bey'in talebi üzerine 13 Ağustos 2018 tarihinde külliyedeki makamına gittim. Bu görüşmede, Oktay Bey bana, ‘Of'ta bir cami yaptırıyorum. Konuyla ilgili olarak sayın Cumhurbaşkanımızdan da bana sponsor bulmasını istedim. Sayın Cumhurbaşkanımız da, ‘Oktay, kendi sponsorunu kendin bulamıyor musun?' dedi. Bu nedenle etrafımdaki kişileri ticaret yapmaya sevk ettim. Elde edilecek gelirler cami yapımına gidecek. Başlamış olduğumuz bu hayırlı iş için bize yardımcı olun.”

HAYALİ GÜMRÜKÇÜ

Oktay Saral, 30 Ağustos 2018'de, Dara'ya yazdığı mektupta hem Kur'an Kursu için para, hem de Tamer Usta'nın Doğubayazıt Gümrüğü'ne muayene şefi olarak atanmasını istiyor. Ancak bu istekleri yerine getirilmedi. Dara, savunmasında, “Yapılmak istenen yasadışı işlemlerin önünde engel olarak gördükleri şahsım hakkında Oktay Saral'ın talimatıyla görevden alınmama zemin hazırlandı” diyor.

Osman Bölükbaşı Dara'nın savunmasında önemli bir iddia daha var. Açığa alınan memurların isimleri sayılıyor, bazılarının korunduğu belirtiliyor, “Gümrük teşkilatında hiç var olmayan Aykut Küçük isimli bir kişinin açığa alınması, soruşturmanın ne kadar ciddiyetsiz yapıldığını açıkça gösteriyor” diyor. Bu kişinin savunmasındaki son isteği ise Mülkiye, Emniyet ve Gümrük müfettişleri tarafından gerçeklerin ortaya çıkarılması oldu.

SARAL: GÜMRÜKLERDE ÇOK ŞEY DÖNÜYOR

Önceki dönem AKP Milletvekili olan halen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini yürüten Oktay Saral, gümrük bölge müdüründen para istediğine ilişkin notun ortaya çıkmasına rağmen hiç konuşmadı. Saral, SÖZCÜ'nün sorularını şöyle cevaplandırdı:

“Ben mağdura, mazluma her daim yardımcı olmuşumdur. Ne kadar mağdur, mazlum varsa beni ararlar. Gümrüklerde çok ciddi şeyler döndüğünü duyardım ama gümrüğün ne olduğunu bilmezdim. Hemşehrim olan ve gümrük işleri de olan H.Ç. ısrarla bölge müdürü Osman Bölükbaşı Dara'nın benimle tanışmak istediğini söyledi. Kendisi Kırşehirli olmasına rağmen koyu Trabzonspor taraftarıymış. Bana da Trabzonspor forması getirdi.

Ben, bazı cami ve Kur'an kursu binaları yapımlarıyla ilgili derneklerde görev alıyorum. Dara ile otururken, bir cami derneği başkanımız aradı ve para istedi. Konuşmaya tanık olan Dara, ‘Biz yardımcı olalım. Bunun için firmalardan yardım alırız' dedi. Bize böyle bir yardım durumu oldu.”

BANA, 140 BİN LİRA GELDİ

“E. G. isimli arkadaş, bölge müdürünün PKK'lılara iş verdiğini, kendilerine verilmediği için tehdit ediyor. Bazı firmaların yetkililerinden de yakınmalar geldi. Bunun üzerine gümrük yetkililerine gidip ‘kimsenin günahını almak istemediğimi, bu olayın tetkik edilmesi gerektiğini' söyledim. Onlar da iddiaların araştırıldığını söylediler.

Gümrük Bölge Müdürü Dara, üç ayrı seferde bana 140 bin lira gönderdi. Bu ödemeleri kendi ismiyle değil, firma isimleriyle gönderdi. Ben, kendi kardeşimden bile zorda kalsam para istemem. İki bankadan kredi çektiğim için 300 bin lira borcum var. Bu paraları yol, beton, mantolama işlerinde kullandık. Onunla ilgili bazı iddiaları öğrenince ilişkiyi kestim. Ben, hayır işi için ondan nezaket çerçevesi içinde talepte bulunmuştum.”

Oktay Saral, gümrük müdürüne yazdığı not konusunu gündeme getiren CHP Milletvekili Mahir Polat hakkında dava açacağını da ekledi. Eski bölge müdürünün savunmasında da çok önemli iddiaların, önemli isimlerin geçtiğini de ekleyelim. Dava konusu olursa ilginç bilgiler ortaya dökülecek gibi…