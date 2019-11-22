Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkında iddia ve bazı imalarda bulunanlara kimsenin gözünün yaşına bakmadan dava açar. Artık uğraşın uğraşabildiğiniz kadar. Bu kez dava açtığı, tazminat istediği kişi ise eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş oldu.

Gürcan Dağdaş, Gökçek için “FETÖ üyesi”, “Organize suç örgütü üyesi, lideri” gibi iddialarının yanı sıra, filmlere konu olan “Zübük” tiplemesini de Gökçek için kullanmış. Bunun üzerine Gökçek de Dağdaş hakkında 10 bin liralık tazminat davası açtı. Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ilk duruşması Gökçek'in açtığı davayla ilgiliydi.

“GELİRİYLE ORANTISIZ”

Savunmasında Melih Gökçek'in kamu hizmetindeki geliriyle orantısız mal varlığına sahip olduğunu öne süren Dağdaş, bu nedenle mal varlığı araştırmasını talep etti. Gökçek'in avukatı Mehmet Ali Alan, mal varlığının araştırılması hususunun mahkemenin takdirinde olduğunu vurguladı.

Hakim Bayram Gökhan, davalı Dağdaş'a sordu. Dağdaş, “Davacı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı tarafından istifaya zorlanmıştır. Bütün gazetelerde iddialarımın kaynağını oluşturan haberler çarşaf çarşaf yayınlanmıştır. Bu bakımdan mal varlığının araştırılmasını, soruşturmanın genişletilmesini talep ediyoruz” dedi. Gökçek'in avukatı ise soruşturmanın genişletilmesi talebini kabul etmediklerini vurguladı. Dağdaş savunmasını şöyle sürdürdü:

“GANİMETÇİ ZİHNİYET”

“Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentine belediye başkanı olmuş bir kişi, sadece maaşıyla geçinmeyi neden erdemli olmanın gereği olarak görmez. Bence cevap oldukça açıktır: söz konusu kişi (ve benzerleri) 2002 öncesi Türkiye'sini ‘kafirler ülkesi' Türkiye Cumhuriyeti'ni de ‘kâfir devleti' olarak gördükleri için, var olan ekonomik kaynakları ganimet olarak görüyorlar. Hukuk, anılan kişinin ve yakınlarının ekonomik durumunun dününü ve bugününü araştırma- soruşturma konusu yapabilirse; konu tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacaktır.

Geleneğimizde adalet bütün değerlerin hem temeli, hem de başında yer alır ve ‘Taşın hakkını taşa vermek' şeklinde tanımlanır. Tam da bu nedenledir ki her cuma hutbesinde ‘Allah adaletle hükmetmenizi emreder' ayeti tekrarlanır. Dahası, adalet yine aynı nedenle ‘Devletin dini' olarak tanımlanır. Ganimetçi zihniyete mensup olanlar, yaptıklarını ‘suç' olarak görmedikleri için, bu dünyada yargılanmayı asla düşünmezler, istemezler.”

MAL VARLIĞI ARAŞTIRILACAK

Hakim tarafları dinledi. Tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ve henüz sunmadıkları belgeleri sunmaları, başka yerden getirilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları konusunda iki hafta süre verdi. Mahkeme kararının 5. maddesi önemliydi. Kararda şöyle denildi:

“Tapuya ve bankalara müzekkere yazılarak davacı Melih Gökçek'in, ilk belediye başkanı seçildikten (27 Mart 1994) sonraki taşınmazların, üzerine kayıtlı tapu kayıtlarının sorulmasına, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden davacının ilk belediye başkanı seçildiği dönemde bildirdiği mal beyanının istenmesine, sair hususların bilahare değerlendirilmesine” karar verildi.

Melih Gökçek – Gürcan Dağdaş duruşması 5 Mart 2020'ye ertelendi. Bu durumu Melih Gökçek'e sorduğumda şunları söyledi: “Mahkeme karar verdiyse tabii ki araştırılır. Bu normal bir durum. Ben servetimin araştırılmasından endişe eden bir adam değilim, araştırılsın.”

Melih Gökçek öteden beri mal varlığı iddialarıyla gündeme getiriliyor. Bu durum, kuşkusuz Gökçek'i de rahatsız ediyordur. En azından gerçek neyse mahkeme eliyle ortaya çıkacaktır.