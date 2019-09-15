Yetiş adalet yetiş, bak neler oldu…

İstanbul (Anadolu) Cumhuriyet Savcısı Olcay Aksoy tarafından 12 Nisan 2019 tarih, 2019/1869 sayılı iddianamede olay şöyle anlatılıyor: İstanbul – Ümraniye Parseller Mahallesi Sahur Sokak içerisinde inşaat faaliyeti devam eden Dudullu-Bostancı Metro aktarma istasyonunda meydana gelen göçük sırasında, 23'er yaşındaki Mehmet Altun ile Güray Halat'ın metro inşaat şantiyesine komşu vaziyette olan Sinpaş Aqua City 2 sitesinde güvenlik görevlisi olarak siteye araç giriş-çıkış kapısında bulunan mobo içerisinde bulunurlarken zeminin göçmesi ile birlikte göçük altında kalarak vefat ettikleri anlaşılmış olup…”

23 Eylül'de duruşma yapılacağı beklenirken, öğrendiler ki iki celse yapılmış ve bu durumdan kendilerine, avukatlarına haber bile verilmemiş. Acaba, davalılar Kolin- Kalyon, Şenbay metro inşaatı ortaklığı olduğu için mi?

MAHKEME GÜN VERDİ

Cumhuriyet Savcısı, kapsamlı bir soruşturma dosyası hazırladı. Buna göre, metro inşaatının yüklenici firması olan Şenbay-Kolin-Kalyon Metro Yapım Ortaklığı isimli firma yöneticilerden Hacı Mustafa Yurt, Rıfkı Töremez, Ali Ferhat Ağmış, Taner Kalakçı, Vahit Çolak, metro inşaatının alt yüklenici firması olan Yertaş İnşaatın yöneticilerinden Haluk Ulutaş, Hasan Baştan, Necmi Mercan, Mustafa Kızıldağ, metro inşaatının müşavir firması Arcadis-Tümaş İş Ortaklığı görevlileri Naim Mesut Tüzün, Metin Bilgin, İlke Kır, Özer Aydemir, Oytun Keçecioğlu, Serkan Vural ve Umut Terzi'nin göçük olayının meydana gelmesinde “Asli Kusurlu” oldukları, ölen güvenlik görevlilerine herhangi bir kusur yüklenemeyeceği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Hanım'la birlikte başsağlığı dilemek için iki güvenlik görevlisinin ailelerini bayramda ziyarete gitmiş, bu ziyaret basına duyurulmamıştı. Savcılığın iddianamesi İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dava ile ilgili 12 Nisan 2019'da tensip zaptı hazırlandı. Mahkemenin iş yoğunluğu, dinlenecek tarafın çokluğu da göz önüne alınarak bu dosyaya özgü bir gün seçilmiş oldu. Dava 23 Eylül 2019 saat 10.00'da başlayacaktı.

Avukatlar da buna göre hazırlık yaptı. İki güvenlik görevlisinin ailelerinin tuttuğu avukatlardan Doğan Kocabey, UYAP'tan dava dosyasına girdi, dosyaya yeni bir evrak girip girmediğine baktı, dava hazırlıklarını gözden geçirecekti. Kalyon-Kolin-Şenbay gibi güçlü şirketlerin elemanları yargılanırken mahkeme farklı bir işlem yapacak değildi ya…

İstanbul Barosu Avukatlarından Doğan Kocabey, UYAP üzerinden dava dosyasını incelemeye başladığında, dosyada inanamadığı mahkeme tutanaklarını gördü. Oysa, dava 23 Eylül'de başlayacaktı. Avukat Kocabey SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

“Kamuoyunun bildiği bir dosya. Dosyaya bakıp yaklaşan duruşma günü nedeniyle hazırlıklarımı yapacak, dosyaya yeni bir evrak girip girmediğini inceleyecektim. Dosyayı incelerken, 12 Haziran 2019'da sanıkları çağırıp duruşma yapıldığına ilişkin mahkeme tutanaklarını gördüm. Buna, tam anlamıyla ‘Korsan duruşma' denir. Bitmedi, biz dava gününü beklerken 17 Temmuz 2019'da yine duruşma yapılmış. Ölen kişilerin ailelerini savunan bizlerin de, davacı aile fertlerinin de bu duruşmalardan haberimiz yoktu. Bize tebligat da gelmedi, sözlü de söylenmedi. Şüpheliler hakkında konulan yurtdışı yasakları ve tedbirlerin kaldırıldığını, mahkeme tutanaklarını incelerken gördüm. Korsan olarak nitelediğimiz duruşmalar yapıldığını Baro'ya bildirdim. Pazartesi günü de Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) hakimler hakkında şikayette bulunacağız. Duruşma günü de reddi hakim talebimiz olacak.”

DAHA FAZLA GECİKME

Duruşma tutanağını incelediğimde hakim “Re'sen celse açıldı” yazdırmış. Bu kadar kritik dosyada olayın en önemli sanığının yurtdışı çıkış yasağının kaldırılması manidar bulundu. Örneğin, davanın kritik isimleri duruşmaya gelmeyince, avukatlar soru yöneltemeyecek, basının ilgi göstereceği dava etkisizleştirilecek. Usul Yasası'na göre, taraflara duruşma günü tebliğ ettiğiniz günden başka duruşma yapılmaması esastır. Ama durumu çok ağır olanların doktor raporuyla duruşmaları yapılacaksa bile bundan davacı ve vekillerinin haberdar edilmesi de esastır. Avukat, “Mevzuat, Kolin-Kalyon- Şenbay şirketleri olunca farklı işlememeli” görüşünde olduğunu belirtiyor şunları ekliyor:

“Böyle bir yargılama faaliyeti kabul edilemez. Re'sen duruşmada bile taraflara haber verilerek bunu yaparsınız. Bizden gizli- saklı olarak yürütülüyorsa, kapalı zarfta kararı göndersinler. Bunun peşini bırakmayacağım. İnsanlar, üç şirketin ihmali yüzünden ölmüş, yargı eliyle aileleri mağdur ediliyor .”

Yetiş adalet yetiş, daha fazla gecikme…