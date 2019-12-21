Yeni asgari ücret neleri etkileyecek?

2020 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine ilişkin aralık ayının ilk haftasında başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının üçüncüsü 17 Aralık günü yapıldı…

Bu süreçte asgari ücret tutarına ilişkin ilk açıklama TÜRK-İŞ tarafından yapıldı ve 2.578 TL istedi. İkinci açıklama TİSK'ten geldi ve devletin verdiği asgari ücret desteğinin 200 TL'ye çıkarılması koşuluyla en fazla 2.262 TL olmalı dedi.

Üçüncü toplantıda TÜİK asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyonla paylaştı ve bir işçinin asgari geçim tutarını ağır statüdeki işlerde 2.331 TL, orta statüdeki işlerde 2.086 TL, hafif statüdeki işlerde ise 1.940 TL olarak açıkladı.

Dananın kuyruğu önümüzdeki hafta kopacak. 2020 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak dördüncü toplantıda belirlenecek.

Yeni belirlenecek asgari ücret, sadece yaklaşık 8 milyon çalışanı ve bunların işverenlerini ilgilendirmiyor. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında birçok parametre değişecek.

Çalışanlar açısından sağlayacağı bir miktar ücret artışının dışında, kıdem tazminatından ihbar tazminatına, genel sağlık sigortasından işsizlik sigortasına, doğum, askerlik, yurtdışı borçlanmasından Bağ-Kur sigortalılarının prim tutarına kadar birçok parametrede değişiklik olacak.

İşte 2020 yılı için belirlenecek asgari ücretin olumlu ve olumsuz etkileyeceği parametreler;

OLUMSUZ ETKİLERİ

Sigorta primine esas kazancın alt sınırı asgari ücret, üst sınırı asgari ücretin 7.5 katı. Yeni asgari ücretle birlikte prime esas kazanç sınırları, buna bağlı olarak;

– Primlerini kendisi ödeyen esnaf, tüccar, doktor, avukat, mühendis, mali müşavir, şirket ortağı gibi 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının primleri,

– Ek-5 kapsamında tarım işlerinde süreksiz çalışanlar ile taksi ve dolmuşlarda çalışan şoförlerin sigorta primleri,

– İsteğe bağlı sigortalıların primleri,

– Zorunlu genel sağlık sigortası (GSS) primi ödeyenlerin GSS primleri,

– Başta doğum, askerlik ve yurtdışı hizmet borçlanması olmak üzere borçlanma karşılığı yapılacak ödeme tutarları,

– Ev hizmetlerinde temizlikçi ve bakıcı, apartmanlarda kapıcı çalıştıranların ödeyecekleri sigorta primleri,

– SGK idari para cezaları artacak.

OLUMLU ETKİLERİ

– 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, GSS primlerinin devlet tarafından karşılanması için aranan gelir sınırı da asgari ücret artışına bağlı olarak artacak. Böylece daha çok kişinin 65 yaş aylığından, engelli aylığından, evde bakım parasından yararlanması mümkün olacak. GSS primleri devlet tarafından karşılananların sayısı artacak.

– Asgari geçim indirimi tutarları, asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları artacak.

– İşsizlik ödeneği tutarları artacak.

– Geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) tutarı artacak.

– Bireysel emeklilik sistemine katılanların katkı paylarının yüzde 25'ine kadar devletin yaptığı katkı tutarı artacak.