Gerçek kazanan

Bazen kendime kızıyorum:

Sevinsene, kutlasana, oynasana…

Yazsana, “Sizlere selam olsun” diye kitleleri coşturacak mısralar…

Yok… Yapamıyorum…

Yüreğim/duygularım başka, aklım bilincim başka…

Hep zamanın ötesinde/gelecekte yaşıyorum… Aydın olma sorumluluğunu çok önemsiyorum.

İçimi yazıya dökmek zorundayım:

Sabaha kadar gözümü kırpmadım. Aklımda sürekli aynı cümle vardı:

“Barış kazansın!”

Barışmasını öğrenmemiz lazım. Barışmasını bilmeyenler siyasi mücadeleye girmemelidir.

Ve sanırım bu seçimde bunu başardık! Kim ne derse desin; Erdoğan'ı kutluyorum!

Dünyada ilk oldu: Siyasal İslamcı bir hareket/AKP, sandık sonuçlarına saygı gösterip, kavgasız-darbesiz koltuğunu kazananlara bıraktı.!

Türkiye, Batı önyargısını yıktı; 143 yıllık demokrasi kültürü olduğunu dünyaya ispat etti. Ne mutlu bize…

Bu sebeple…

Seçim gecesi açıklamalarından dolayı tüm siyasi liderleri tebrik etmek gerekiyor.

Kuşkusuz… Miting meydanlarında sertleşmeler olabilir; dünyanın her yanında oluyor. Ama sonra…

Öfkenin kızgınlığın yerini soğukkanlılığa bırakması ve her partinin sandık sonuçlarını saygıyla karşılaması çok ama çok önemli politik birikimimiz olduğunu gösteriyor.

Yerel iktidarların şenliklerle barış içinde devredilmesinin ülkemiz adına kazancı büyüktür.

Demokrasi budur; bir seçimde yenilirsin diğer seçimde kazanırsın…

AKP'ye bu köşeden seslendim; arada sırada yenilmek kaçınılmazdır; gereken yalnızca yenilgilerden dersler çıkarmaktır. Umarım derlenip toparlanırlar; çünkü ülkenin ciddi ekonomik sıkıntıları var. Hele…

Özgürlüğün teminatı adalet inancını erozyona uğrattıklarının farkında olmalılar artık.

İktidarıyla muhalefetiyle el ele verip ülkemizi darboğazdan çıkarmalılar.

İnsanımızın bu ülkeye duyduğu umudu diri tutmalılar…

Kürtlerin mesajı

Güç değil, korku yozlaştırır.

Gücü kaybetme korkusu; iktidarları ve kırbaca duyulan korku ise ona tabi olan zayıf karakterli insanları bayağılaştırır. Ruhsal esaret bundan doğar. İnsanın en dip noktasıdır; aklı yok eder çünkü…

Korku, sığlık doğurur.

Korkunun hâkim olduğu toplumlarda siyaset kısırlaşır; insan ilişkileri dejenere olur.

Oysa gelişmekte olan toplumlar; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve barışa mecburdur. Özgür zihin fetheder.

Bu cümleleri sanmayınız ki salt iktidar için yazıyorum. Hayır!

Bakınız:

Bu seçimin galibi kim?

Bence seçimin galibi, Kürtler!

Kürtlerin çoğunluğu şu mesajı verdi:

– Barış içinde yaşayalım…

– Biz ayrılmaz bütünüz…

Bu sebeple Mansur Yavaş gibi bir ülkücüye bile oy verdi!

Gezi eylemlerinde bir fotoğraf vardı: Bozkurt işareti, Atatürk fotoğraflı Türk Bayrağı ve BDP flaması yan yanaydı… İşte bu seçimde sandıktan bu çıktı!

Seçimin mağlubu Kandil'dir.

Şiddetsizlik kazandı…

Kayyum atanan belediyelerden Ağrı, Bitlis ve Şırnak'ın da aralarında bulunduğu “kalesi” denilen 73 il ve ilçe belediyesinin yüzde 33'ünde HDP kaybetti.

Kitlesini ezdiren hiçbir siyasal hareket sandıkta başarılı olamaz.

Umarız, -hendekte boğulan- HDP gerekli dersi çıkarır.

Umarız, -Batı maşası- “Kürt Açılımcılar” gerekli dersi çıkarır.

Umarız, politik körler gerekli dersi çıkarır.

Çözümün ne olduğunu sandık gösterdi: Kardeşçe bir arada yaşamak zorundayız.

Yıkıp yakmanın kimseye faydası yok.

Bu nedenle sandığın barış getirmesini çok önemsiyorum.

Seçmen, korku'nun duvarını yıktı.

Ve bu seçmenin, rehin alınması artık zor.

Kimin yanındayız

Şu hatadan kurtulduk:

Düne kadar hemen tüm tartışmalarımızın-ayrılıklarımızın sebebi, Kürt dili- başörtüsü gibi kültürel kodlardı/sorunlardı. Zor olsa da bunları aştık…

– Bugün başörtüsü sorunumuz yok.

– Kürtçe sorunumuz yok.

Gerçekçi olmak zorundayız. Sorunumuzun temelinde, neo-liberal politikalar sonucu yaşanan ekonomik kriz var. Evet, temel sorunumuz bu…

Bu iktisadi krizi, ancak toplumu/insanları özgürleştirerek aşabiliriz.

Bilinmeli ki:

– Özgürlük, adalete yol açar.

– Özgürlük, demokrasiye yol açar.

– Özgürlük, güvene yol açar.

Bunlar hayata geçirilmeden kurtuluş sağlanamaz. Toplumsal barış gerçekleştirilemez. Lafla “uzlaşma” olmaz…

Ve:

Bunu sadece merkezi iktidar değil, yerel iktidarlar da sağlamalıdır.

31 Mart gecesine dönersek…

Sevinin… Bayram edin… Ama kimseyi ötekileştirmeyin. Kimseyi kırmayın-incitmeyin… Duyuyorum diyorlar ki, “CHP belediyelerden işçi çıkaracakmış!” İşçiyi-emekçiyi kapının önüne koyan sosyal demokrat parti olur mu? Olmaz.

Yani sonuçta…

Yerel iktidar koltuklarının şenlik içinde değişimi moralimi çok yükseltti.

Bu topraklarda, Cumhuriyet rejimi altında, birlikte kardeşçe yaşayacağımıza olan inancım arttı.

Demek ki:

Küreselleşmenin dayattığı etnik- kimlikçi politikalara yenilmeyeceğiz; teslim olmayacağız.

Beraberliğimizi parçalatmayacağız.

Duygularımıza yenilmeyip aklımızı başımıza alacağız.

Ruhun asaletini koruyacağız. Vicdanı katletmeyeceğiz.

Hep gerçeğin yanında duracağız.

– Tabii ki yine tartışacağız…

– Tabii ki yine muhalefet edeceğiz…

Tüm bunları daha güzel yarınlar için yapacağız.

Ve tabii ki…

Her daim…

Matadorun değil, boğanın yanında yer alacağız!