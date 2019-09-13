Yine dün kimi gazete köşelerinde 12 Eylül 1980 darbesi methiyesi okuduk.

Bıkmıyorlar… Usanmıyorlar…

Israrla, “Turgut Özal devrimcidir” diye yazıyorlar.

O halde…

1973'de Şili'de… Sosyalist Allende Hükümeti'ni deviren faşist Pinochet askeri darbesinin Ekonomi, Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Bakanı Fernando Leniz de, Ekonomi ve Maliye Bakanı Sergio de Castro, Maliye Bakanı Jorge Cauas da, Ekonomi Bakanı Pablo Baraona da devrimci…

Rockefeller bursuyla okuyup, Şikago Üniversitesi'nde Morton Friedman'ın öğrencisi olup, neoliberalizmi inşa eden (Şili Merkez Bankası Başkanı Alvaro Bardon gibi) “Chicago Boys” (Şikago Oğlanları) adı verilen isimler kanlı diktatörlüğün ekonomi kurmaylığını yaptı…

Keza:

1976'da Arjantin'de… Halkçı Peron Hükümeti'ni deviren faşist Videla askeri darbesinin Ekonomi Bakanı Martinez de Hoz da devrimci öyle mi? Merkez Bankası Başkanı Adolfo Diz ve diğerleri Domingo Cavallo, Roque Fernandez, Carlos Alfredo Rodriguez, Fernando de Santibanes gibi ekonomi dümenindeki “Şikago Oğlanları” devrimci öyle mi?

Demek…

Brezilya'daki askeri darbenin ekonomi kurmayı Paulo Guedes, Meksika'daki Socrates Rizzo, Francisco Gil Diaz, Fernando Sanchez Ugarte, Carlos Isoard veya Peru, Kolombiya, Uruguay, Kosta Rika ve Panama'daki “Şikago Oğlanları” devrimci!

Bunların ortak özellikleri şuydu:

Dünya Bankası ya da IMF'de çalışmak…

Ve askeri darbe dönemlerinde ülke ekonomisini “yeniden yapılandırma” adı altında küresel sermayeye açmak.

Özal'ın bunlardan hiç farkı yoktu.

Ne “devrimcisi” ABD'nin “emir kulu” idi…

Ne kardeş kanı?

Yeniden…

Yeniden, “12 Eylül kardeş kavgasına son vermek için yapıldı” diye yazıyorlar.

Çok mu zor; -aynı Türkiye gibi- 1970'lerde askeri darbe olan ülkelerin “terör tablosunu” araştırmak.

Örneğin…

1976 faşist Videla askeri darbesinden önce Arjantin'de terör sonucu ölenlerin sayısı şöyleydi:

1970'de 4 kişi, 1971'de 5 kişi, 1972'de 5 kişi, 1973'te 15 kişi, 1974'de 21 kişi, 1975'te 123 kişi ve 1976'da 162 kişi…

Arjantin halkı son iki yılda terörden bıktırılıp askeri darbeyi bekler hale getirildi. Türkiye'de 1978-1980 arasında benzer durum yaşandı. Maraş'tan Çorum'a kitlesel katliamlar oldu.Kardeş kardeşi öldürmesi için provokasyonlar sahneye kondu.

Sadece Arjantin'de mi? Şili'de mi? Açın bakın…

1977'de Pakistan askeri darbesinde neler oldu?

1975'te Bangladeş askeri darbesinde neler oldu?

1973'te Uruguay askeri darbesinde neler oldu?

1972'de Honduras, Ekvator askeri darbesinde neler oldu?

Siyasi terminolojiye “Kirli Savaş” (Dirty War- Guerra Sucia) kavramı böyle girdi.

CIA 2000 yılında itiraf etti:

“1960'larda ve 1970'lerin başında ABD'nin Şili'deki olayları etkilemeye yönelik politikasının bir parçası olarak CIA, Marksist eğilimli politik liderleri itibarsızlaştırmak için Şili'de özel gizli eylem projeleri başlattı…”

El Teniente madenci grevi ve çıkan olayları CIA organize etmişti.

Kadınların “boş tencere” yürüyüşünü, kamyoncuların eylemlerini hep CIA yaptırmıştı.

Hâlâ…

“12 Eylül ülkeye istikrar getirdi” diye yazıyorlar.

İstikrarı bozan kimdi yazsanıza…

Gladio eliyle

Neoliberalizm kanla inşa edildi.

Binlerce insanı öldürdüler.

Binlerce insanı ortadan kaybettiler.

Binlerce insanı hapsettiler.

Binlerce insanı yurdundan ettiler.

İdamlar… İşkenceler… Sakatlıklar… İşsizlikler…

Meydanlarda kitaplar yaktılar, yasakladılar.

1970'lerde zor duruma düşen küresel sermaye, ekonomiyi yeniden yapılandırmak için dünyanın dört yanında Gladio eliyle oluk oluk kan akıttı.

İnsafsız para/finans düzeni için yapıldı tüm bunlar.

Neymiş “Özal devrimci” imiş…

Neymiş, “12 Eylül kardeş kanını durdurmak için” yapılmış…

Darbelerin ekonomik-politik yönünden bahsetmezler.

Bak arkadaş!

Arjantinli şarkıcı Mercedes Sosa veya Şilili Inti-Illimani grubunu dinleyip, “Özal devrimci” diyemezsin.

Darbeciler tarafından ortadan yok edilen Paco Urondo, Rodolfo Walsh, Tilo Wenner gibi onlarca gazeteci varken “Özal devrimci” diyemezsin. Dersen… Kirli savaşın ortağı olarak tarihe geçersin.

Özal'ı idealleştirme! Bugün yaşanılan sorunların temelinde “yeni sağ” (neo-konservatif) denen “liboş muhafazakârlığın” temsilcisi Özal'ın katkısı çok oldu…

Bil ki:

Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince, diğerleri de yanlış gider…

Yıllardır… İki yakamızın bu sebeple yan yana gelmediğini görmüyor musun?