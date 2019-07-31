Müjdeler olsun!

7 tepesiyle ünlü İstanbul'a yeni bir tepe daha eklendi!

Ama bu tepe, başka tepe!

Bu tepenin adı, “Sihirli Rant Tepesi!..''

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Hikayesi çok ilginç olan tepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında, Kavacık Kavşağı olarak bilinen yerde.

Asıl sahibi, Karayolları Genel Müdürlüğü.

Ancak Karayolları, 256 bin metrekareden oluşan altın değerindeki bu arsayı “yol dışı kaldığı ve ihtiyacı olmadığı'' gerekçesiyle Milli Emlak'a devrediyor!

Yerin sihirli rant tepesine dönüşme süreci de böylece başlıyor.

Ayrıntıya geçmeden önce size buranın görkemini anlatmalıyım.

Gözünüzün önüne Karayolları tarafından Zorlu Holding'e satılan Zincirlikuyu'daki 80 bin metrekarelik dev rezidans ve AVM alanını getirin.

İşte Kavacık'taki arazi, 3 misli daha büyük!

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Milli Emlak'a devir işlemi tamamlanınca, o tarihe kadar imar izni bulunmayan, yani çivi bile çakılamayan bu arsa için, “üst kullanım hakkı'' ihalesi yapılıyor!

Her ne hikmetse ihaleye sadece bir vakıf giriyor!

Böylece eşsiz değerdeki “gerdanlık” arsa, 1 milyon lira civarında bir bedelle 49 yıllığına bu vakfa kiralanıyor.

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İşlem tamamlanır tamamlanmaz tüm imar planı değişiklikleri müthiş bir hızla peş peşe yapılıyor.

Sihrin gücüne bakın ki kamunun arsası, birkaç ay gibi kısa bir sürede “Özel Eğitim Tesisleri Alanı'' haline getiriliveriyor!

Daha önce çivi çaktırılmayan yere, kot farklarının da getireceği bodrum katı avantajlarıyla 10 kata kadar inşaat izni çıkarılıyor.

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Bilindiği gibi Beykoz İlçesi'nin büyük bölümü doğal sit alanı.

Bu nedenle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararı önem taşıyor.

Ancak Kurul da onaylayınca, sihirli rant projesinin önünde hiçbir engel kalmıyor!..

Vakıf, Büyükşehir Belediyesi'nden gereken onayı almadan, ruhsat düzenlenmeden, inşaata başlıyor.

Proje onayı arkadan geliyor!..

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Sevgili okurlarım,

Buraya kadar okuduğunuz satırları 20 Analık 2012'de yani yaklaşık 7 yıl önce bu köşede yazmışım.

Zaman içinde orada “Bu heyula da nereden çıktı” dedirten beton yığınları yükseliyor? Çevrede yaşayanları ve yoldan düzenli olarak gelip geçenleri şaşkına çeviren heyulaya ulaşım için özel yollar, viyadükler bile inşa ediliyor!

Bütün bunlar Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın kurucu başkanı olduğu “Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma Vakfı”na ait Medipol Üniversitesi için gerçekleşiyor.

Paralı eğitim veren Medipol'ün Ankara'da da aynı isimle bir üniversite kurabilmesi amacıyla 2018 yılında özel bir yasa çıkarılıyor. CHP'li vekillerin muhalefetine rağmen kabul edilen yasa ile Medipol Üniversitesi'nin başına bir sözcük eklenip, “Ankara Medipol Üniversitesi” yapılıyor! Vakfın ismi de “bilim” sözcüğünün ilave edilmesiyle “Türkiye Eğitim, Sağlık, Bilim ve Araştırma Vakfı”na dönüştürülüyor!..

Yakın geçmişte CHP Milletvekilliği yapan emekli cumhuriyet savcısı Ali Özgündüz “Ankara Medipol Üniversitesi kanuna karşı hile ile kurulmuştur, başka bir örneği yoktur” diyor.

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Ve…

Son olarak tarihi Arkara Garı arsasının bir bölümü ile Atatürk Orman Çiftliği'nin 555 bin metrekarelik arazisinin bu ayrıcalıklı üniversiteye verildiği öne sürülüyor!..

2009'da kurulan vakfın kısa sürede eriştiği güce bakar mısınız?

Bundan 7 yıl önce, Kavacık'taki o tepeye “Sihirli Rant Tepesi” derken ne kadar haklıymışız değil mi!..