Yarım asırlık gazeteciyim, bu ihaleye (!) ne diyeceğimi bilemedim!..

Anlatacağım olaya halkı enayi yerine koymada sınır tanımamak mı desem, cüret mi desem, bilemiyorum. Doğrusu ne diyeceğimi şaşırdım!

İyisi mi, ben yazayım da ne denilmesi gerektiğine siz karar verin!

Hani İstanbul Belediyesi'ne gereken klorun fahiş fiyatla alındığının ortaya çıkmasıyla patlayan skandalın, CHP'ye yıllarca belediyelerde iktidar olma yolunu tıkadığı meşhur İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) var ya, adını koyacağınız olay orada yaşanıyor!

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Odatv'den Furkan Karabay'ın belgeli haberine göre; İSKİ, 31 Mart seçimlerine 10 gün kala, “Kişisel Koruyucu Donanım Teknik Malzeme Alımı” ihalesine çıkıyor.

Görünürde 5 firma katılıp farklı fiyatlar veriyor.

Bunlardan 3'ü, çeşitli belgelerin eksik bulunması ve yönetmeliğe aykırılıklar nedeniyle ihale komisyonu tarafından eleniyor.

Geriye iki şirket kalıyor!..

Şirketlerden biri, daha önce de İSKİ'den çeşitli ihaleler aldığı bilinen Sebat İş Güvenliği Ltd. Şirketi, diğeri ise Güçlü İş Güvenliği Firması…

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İşte ne diyeceğimizi bilemediğimiz olay da bundan sonra başlıyor!

İki bölüme ayrılan ihalede birinci kısım için Sebat Şirketi, 999 bin 980 TL,Güçlü adlı firma da 595 bin 75 TL teklifte bulunuyor. İkinci kısım için ise Sebat 977 bin 983 TL'lik teklifte bulunurken, Güçlü İş Güvenliği de 866 bin 400 TL'ye yapmayı taahhüt ediyor.

Yani her iki kısım için de Güçlü, diğerinden daha düşük rakam belirtiyor.

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Ama, evet ama…

Bu yetmiyor ve en yüksek teklifi veren Sebat ihaleyi kapıyor!..

Zira Sebat'ın ilk kısım için teklif ettiği 999 bin 980 TL EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden yapılan eksiltme ile 595 bin 20 TL'ye indiriliyor.

Aynı şekilde Sebat'ın ikinci kısım için verdiği 977 bin 983 TL'lik fiyat da 865 bin 250 TL'ye çekiliyor!

Böylece Sebat”ın rakamı, Güçlü”nün teklifinden 55 TL daha düşük hale getiriliyor! Benzer operasyonla ikinci kısım teklifi de Güçlü”den 1150 TL daha azaltılıyor!

Böylece Sebat Şirketi en düşük teklifi vermiş oluyor!..

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Durun daha bitmedi.

Sebat'ın teklifinde eksiltmeler yapılırken, Güçlü'nün bundan haberi olmuyor ve onun teklifinde hiçbir eksiltmeye gidilmiyor!

CHP'nin İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, İş Sağlığı Güvenliği Müdürü Hakan Kule'nin sürekli doğrudan temin yaptığı ve pazarlık usulü ihalelerde de kendi tanıdığı firmalardan teklif aldırdığını iddia ediyor.

Bu son ihalede diğer firmaların neden değerlendirme dışı bırakıldıkları konusunda da iddialarda bulunan Ataman, “Rekabet ortamı algısı oluşsun diye, bazı firmalar ihalelere göstermelik katılılar! Bunlar bilinçli şekilde ya bir eksik evrak verirler, ya da teklifleri uçuk kalır! Bu gerçek burada açıkça gözüküyor! Aslında firmalar genelde birbirleriyle anlaşırlar. İsim üzerinden değil ama ihalelerin bu şekilde olduğunu sık sık duyuyoruz” diyor.

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Eski CHP İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ ise şunları söylüyor:

“Şaşırdık mı, şaşırmadık! Biz bu ihalelerin nasıl yapıldığını, şirketlerin nasıl kayırıldığını biliyorduk! Şimdi Ekrem İmamoğlu yönetime yeni hakim oluyor. Tahmin ediyorum ki seçime sayılı günler kala yapılan ihalelerin tümü iptal edilir!..”

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Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın ve AKP'den devralınan belediyelerdeki tüm başkanların işleri zor, hatta çok zor!

Çünkü hangi taşı kaldırsalar altından pis kokular geliyor!..

Sarmallardan çıkmak, kumpaslardan kurtulmak ve engelleri aşıp başarıya ulaşmak için bardaktaki su gibi şeffaf olacaklar, tüm gerçekleri halkla paylaşacaklar ve çok çalışacaklar!..

Her şeyin güzel olmasının başka yolu yok!..