Aşık “Şems”in önlenemeyen yükselişi!..

Onu gayet iyi tanıyorsunuz…

Adı Ethem Sancak… Gençliğinde sıkı bir “Mao'cu” idi!.. Sonraları iş dünyasına dahil oldu. AKP öncesinde ecza depoları vardı. Durumu fena değildi ama işte o kadar… 2000'li yıllarda Reis'le tanıştı… İşte ne olduysa bundan sonra oldu; Ethem Bey bir büyüdü, pir büyüdü… Şirketler, medya patronluğu filan derken bir baktık silah üreticiliğine soyunmuş!..

2014 yılında BMC'yi ihaleye tek başına girerek 751 milyon liraya almıştı Sancak; o sıralarda iktidara olan yakınlığı ve bağlılığı ile bilinen Star ve Akşam gazetelerinin patronuydu. Sahibi olduğu Es Mali Yatırım Danışmanlık şirketi 725 milyon TL teklif etmişti. Bunun üzerine teklif verecek bir başka şirket zaten yoktu!. TMSF yetkililerinin ısrarı, hatta neredeyse yalvarması sonucu Ethem Sancak insafa gelip, teklifini 26 milyon TL artırdı. Böylece koca BMC 751 milyon TL'ye Es şirketinin oldu!..

Halbuki, o alanı bilenlerin iddiasına göre BMC'nin yalnızca arsası 1.5 milyar TL ediyordu!.. Ayrıca şirketin 1 milyar lirayı bulan borcunun 800 milyon TL'lik kısmını da TMSF karşılıyor, Sancak'ın üzerine yalnızca 200 milyonluk borç kalıyordu!..

Üstelik daha ihaleyi kazandığı sırada yaptığı açıklamada da projenin finansmanının hazır olduğunu söyleyen Sancak, “Dost ve kardeş bir ülkenin kurumunun da ihaleyle ilgilendiğini” belirterek şöyle diyordu:

–Katar devletinin bir kuruluşu. Ortaklıkla beraber finansmanı çözeceğimiz bir modeli geliştiriyoruz… Daha stratejik bir kurum olma ihtimali yüksek!..

Geliştirilen modelin ne olduğunu, nasıl bir stratejik kurum olacağını biz sıradan ahali yıllar sonra Türk ordusunun en stratejik üretimleri gerçekleştiren “Tank Palet Fabrikası'nın” bu arkadaş ve ortağı Katar'a adeta “hediye edilmesi” ile öğrenecektik!..

–Bu aralar o ihalenin iptaliyle ilgili çelişkili bilgiler alıyoruz, göreceğiz!..

Allah nasıl da “yürü ya kulum” dedi!..

Zaten bu muhterem kısa bir süre sonra BMC'yi nasıl aldığını da anlattı…

AKP'li Cumhurbaşkanı ile konuşmasını aktaran Sancak'ın, BMC'nin satılış hikayesini kendi ağzından, kendi sözleriyle dinleyelim:

–Liderimiz bana dedi ki, ‘Sen o otomotiv şirketinin altından kalkabilir misin?' Valla ne emrederseniz onu yaparım. Ama buna gücüm yetmeyebilir… Savunma sanayine girmek o gün için bir macera. Dedim, bu para var. Ama diyelim ki aldım. Bunu emrettiğiniz gibi güçlü bir sanayi şirketi haline getirebilmem için güçlü bir fon olması lazım arkamda. ‘Ne yaparız' dedi. Siz büyük ferasetinizle Arapların onurlu bir bölümünü kendine getirttiniz. Katar'la neredeyse tek millet iki devlet haline geldik. Allah da gani gani para vermiş Katar'a. Emir'de sizi kırmaz. Katar devletini ve silahlı kuvvetlerini bana ortak ederseniz bu işin altından kalkarız. Sağ olsun Emir'i aradı, o da kırmadı. BMC'nin yüzde 50 eksi birini Katar ordusuna sattım. Tek başıma yapmak istemiyordum. Benim gibi deli bir laz ortak önerdi sayın Cumhurbaşkanım. Onu da aldım; Talip Öztürk, eşit bölüştük…

Gördüğünüz gibi gayet kolay! Böylece ihaleyi niçin yalnızca Sancak'ın şirketinin tek başına girip aldığını, Katar ordusuyla nasıl ortak olduğunu, Türk ortağı bile nasıl bulduğunu anlayabildik!..

Zaten Ethem Sancak, büyük bir yüce gönüllülükle “Onu tanıdıkça aşık oldum” dediği Cumhurbaşkanı'na olan aşkını “Mevlana ile Şems'in” aşkına benzetmemiş miydi!..

MKE'den BMC'ye uzun ince bir yol!..

Gelelim bu muhteremin zirveye nasıl tırmandığı meselesine…

Bunun sırrı aslında Türkiye'nin silah sanayinin nasıl el değiştirdiği ile de yakından alakalı!.. Bundan 10 yıl öncesine kadar ağırlıkla kamu kuruluşları tarafından yapılan silah üretimi bugün artık Sancak'ın BMC'si ve Cumhurbaşkanı'nın damadı Selçuk Bayraktar'ın şirketleri eliyle yürütülüyor…

Mesela yakın zamana kadar silah sanayinin omurgasını oluşturan Makine Kimya Enstitüsü'nün (MKE) artık esamesi bile okunmuyor desek yeridir!.. 1993 yılında Türkiye'nin en büyük 10'uncu sanayi kuruluşu olan MKE yıllar içinde öylesine geriledi ki (geriletildi de diyebiliriz sanırım) 2018 yılında ilk 500 listesinde 133'üncü sırada yer alabildi!..

O yıllarda ilk 10 içinde 7'sini kamu şirketleri oluşturuyordu. İlk sırada TÜPRAŞ, ikinci sırada TEKEL, yedinci sırada Türkiye Şeker Fabrikaları, sekizinci sırada Ereğli Demir Çelik, dokuzuncu sırada PETKİM ve onuncu sırada da MKE vardı!..

Şimdi hiçbirisi yok! Bu kamu kuruluşlarının neredeyse tümü özelleştirildi, iyi mi!.. Gelelim BMC'nin füze hızıyla yükselişine; 2015'de ilk 500 şirket içinde bile olmayan BMC, 2017 yılında listeye 79'uncu sıradan dahil oldu!.. 2018'de ise 61'inci sıraya yükseldi!.. 2019'da ne olacağını ise Allah bilir!..

Ancak satış gelirleri pek çok şeyi anlatmaya yetiyor; Sadece 751 milyon liraya alınan BMC'nin 2018 yılındaki satış geliri tam olarak 2 milyar 676 milyon lira olarak gerçekleşti!.. Şirketin aktif büyüklüğü ise 6 milyar 869 milyon TL'ye ulaşmış durumda!.. Ne diyelim:

–Allah bereket versin!..