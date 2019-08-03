Dünyanın en büyük havalimanı sizlere ömür!..

Haberiniz var mı bilmiyorum; geçen gün İzmir-İstanbul seferini yapmakta olan THY uçağı yeni havalimanına inerken bir kuş sürüsüne çarptı ve acil iniş yaptı!..

Toronto seferine çıkması gereken uçak kanat ve gövdesinde hasar oluştuğu için bakıma alındı!..Üstelik bu ilk de değildi; geçtiğimiz ay da İstanbul-Antalya seferi için havalanan THY uçağı yine bir kuş sürüsüne çarpmış ve acil iniş yapmak zorunda kalmıştı!..

Şaşırdım mı? Tabii ki hayır!.. En büyük Türk büyükleri tarafından helikopter gezisiyle “Aaa, bak burası çok güzel” denilerek seçildiği bir efsane gibi anlatılan yeni havalimanının yapıldığı bölge, yüzyıllardır kuş sürülerinin kullandığı başlıca göç yollarından biriydi!..

– Kuşlar herhalde “Buraya havalimanı yapılmış, rahatsız etmeyelim” demeyecekti!..

Daha bunu hazmedemeden öğrendik ki, İstanbul Havalimanı'ndaki ana piste giden yollardan birinde (taksi yolu) çökme olmuş!.. ODATV nezaketen “İddia edildi” diyor ancak o taksi yolu kapatılmış!.. Dünden itibaren de asfaltlama çalışmaları başlatılmış!..

Peki, buna şaşırdım mı? Asla! Büyüklerimiz tarafından seçildikten, ihalesi yapıldıktan, hafriyat bitirildikten sonra tabanın bataklık yani çürük olduğu ortaya çıkmamış mıydı? Çıkmıştı! Yeniden milyarlarca Avro birilerinin cebine hortumlanarak durum düzeltilmeye çalışılmamış mıydı? Çalışılmıştı! O zaman neden şaşıracaktık?!..

Bu havaalanı ne zaman çalışmaya başladı? 6 Nisan 2019'da… Aradan ne kadar geçti? Yaklaşık 4 ay! Bu süre içinde uçaklar kuş sürülerine çarptı mı? Çarptı!.. Yollar çöktü mü? Çöktü!.. Yepyeni havalimanını defalarca su bastı mı? Bastı! Uçaklar bir çok kez hava şartları, ters rüzgar gibi nedenlerden ötürü başka havalimanlarına inmek zorunda kaldı mı? Kaldı!..

– E birader siz şimdi buna havalimanı mı diyorsunuz?!.

Bin defa anlatıldı tınmadılar bile!..

Peki bu olanların tümü şaşırtıcı mı?

Hayır, gayet normal!.. Çünkü yeni havalimanının yeri göklerden bakılarak seçildiğinden bu yana uzmanlar tarafından defalarca uyarı geldi.. O kadar ki, seçilen yerin yanlışlığını Mısır'daki sağır sultan bile duydu!.. Duymayan, anlamayan, kulak ardı eden yalnızca bizim anlı şanlı yöneticilerimizdi!..

Ben bir kere daha anlatayım; yeni havalimanının, derinliği 60 ila 120 metre olan 70 civarında kömür çukurunun deniz kumu ile doldurularak inşa edildiğini anlatan uzmanlar, 1'inci derecede deprem bölgesinde yer alan İstanbul'da böylesi bir alana havalimanı yapılmasının delilik olduğunu, insan yaşamı için büyük risk oluşturduğunu söylediler… Bizimkiler hiiç umursamadılar!. O yetmedi, art arda yaşanan olaylardan sonra daha dün CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi bir kez daha uyardı, ama iş işten geçmişti bir kere!..

Aynı uzmanlar, özellikle ilkbahar aylarında Afrika'dan Avrupa'ya göç eden kuşlar için tek seçeneğin yeni havalimanı bölgesindeki 10 kilometrelik koridor olduğunu, bu aylarda yaklaşık 400 bin kuşun bu rotayı kullandığını anlatmak için yırtındılar, “Büyük felaket olur” dediler ama ııh, yöneticilerimiz Nuh dediler, peygamber demediler!.. Halbuki açıp devletin kurumunun hazırladığı ÇED raporuna baksalar anlayacaklardı, çünkü orada da nal gibi yazıyordu!..

Üstelik sonbahar aylarında bu defa yırtıcı kuşlar aynı rotayı kullanıyordu; bu da en az toplam 600 bin kuş anlamına geliyordu!..

– Kuşların bile bildiğini bizimkiler es geçmişlerdi!..

Bakan Bey'den itiraf geldi!..

CHP Milletvekili İlgezdi yukarıda anlattıklarımı Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'a sordu, aldığı yanıt gerçekten acıklıydı!..

Bakan Bey, İstanbul Havalimanı ve yakın çevresinde özellikle ilkbahar ve sonbahar gibi mevsim geçişlerinde kötü hava şartları meydana geldiğini, bu nedenle trafik akışında uzun süreli beklemeler, pas geçme ve devamında da uçakların başka alanlara yönlendirilmesi gibi olumsuzluklar yaşanacağını itiraf etti!.. Ben Türkçe'ye çevireyim müsaadenizle:

Havalimanı kötü yere yapılmış!..

Bu kadar basit işte!.. Bir bilgi daha verdi İlgezdi; yeni havalimanının resmi olarak devreye girdiği 76 gün içinde tam 179 uçak iniş esnasında pisti pas geçmişti!…

Bu durumda, her yılın yaklaşık yarısında çalışamayacak olan yeni havalimanı tam olarak bitirildiğinde 35 milyar dolara mal olacak!.. Bir karşılaştırma yapayım:

100 milyon yolcu kapasitesi ve uçuş sayısıyla dünyanın en büyük havacılık merkezi olacağı belirtilen Pekin'deki Daxing Havalimanı 12 milyar dolara bitirildi!..

Bizimki ise yaklaşık 3 katına inşa edilmiş olacak; hem de ikinciliğe düşmesine rağmen!.. Ayrıca bitirilebilirse tabii!.. Çünkü gelen haberlere göre kaptılan Atatürk Havalimanı'nda hareketlilikten söz ediliyor!.. Kapatıldığında Avrupa'nın en iyi üç havalimanından biri olarak gösterilen Atatürk Havalimanı'na 2 milyar dolarlık bir ek yatırımla üçüncü bir pist yapılsaydı sorun çözülecekti!.. Ne kuş sürüsü ne de hava muhalefeti olacak, tıkır tıkır işleyecekti!..

Ama o zaman “rant” meselesi ne olacaktı değil mi ya!..

Ben söylemiş olayım; yol yine Atatürk Havalimanı'na çıkacak, iyi de olacak!.. Olan ise yine bu fakir milletin on milyarlarına olacak!..

Ahh şu kuşlar, minik beyinli kuşlar… Göç yollarını değiştirselerdi… Havalar da biraz iyi gidivereydi sorun çıkmayacaktı… Ama kader işte!..

Sorsanız aynen böyle demezler mi sizce!..