Endişe etmeyin sadece kepaze oluyorlar!..

Aklımızla alay ediyorlar…

Düşünün, devletin tüm maddi manevi gücünü tepe tepe kullandılar, AKP Genel Başkanı, her gittiği yerde Cumhurbaşkanlığı forsu takılı kürsülerde konuşma yaptı… Uçaklar, helikopterler, makam araçları emrindeydi… Özellikle büyük kentlerde, başta İstanbul olmak üzere belediyenin projelerini bile Cumhurbaşkanı anlattı!..

İçişleri Bakanı, hem miting yaptı, hem güvenlik güçlerini yönetti; başta Mansur Yavaş olmak üzere muhalefet başkan adaylarını meclis üyesi adaylarını suçladı, “görevden alırız” diye açıkça tehdit etti… Yüzlerce meclis üyeliği adayının kimlik bilgileri, fotoğrafları yandaş medyada servis edildi, hedef gösterildi!

Halka alenen, yüzlerine bakarak, muhalefete oy vermeleri durumunda hizmet alamayacakları söylendi; en yetkili ağızlardan “Merkezi hükümetle uyum içinde olmayanlara oy vermeyin” denildi, “Bunlar maaşları bile ödeyemez “ diye alay edildi… Peki ne oldu?

-En önemli büyükşehirleri, en önemli kentleri Millet İttifakı kazandı!..

Hem de tüm güç gösterisine, tehdide karşın!.. Tabii ki hazmedemediler ancak Adana, Antalya, Mersin, Eskişehir, Aydın, tüm Marmara'da boyun eğmek zorunda kaldılar, yapacak bir şeyleri yoktu!.. İstanbul ve Ankara ellerinden kayıp gidince ise deyim yerindeyse çıldırdılar!.. Günlerdir İstanbul ve Ankara'nın ilçelerinde oy sayımları yapılıyor…

Ankara'da kaybettikleri kesinleşti ama hala peşini bırakmıyorlar… İstanbul'da ise defalarca oy sayımı yapılan ilçelerde yine itiraz üstüne itiraz yapıyor AKP; adeta “mucizevi” şekilde oyların değişmesini bekliyorlar…

-Mucizenin ancak fantastik filmlerde, romanlarda yaşanabileceğini bir türlü kabul etmeye yanaşmıyorlar!..

Mızrak çuvala bir türlü sığdırılamıyor!..

Emin olun artık hepimizin başı döndü…

Kaç ilçede sayım bitti, kaçında sayım sürüyor ben karıştırdım gerçekten!.. Ancak tüm sayımlarda farkın kapanması bir türlü mümkün olmuyor!.. Baktılar ki bir şey değişmiyor, bu kez ilçelerde seçimlerin iptaline kadar vardırdılar itirazlarını…

Mesela Büyükçekmece'de sayımlardan bir şey elde edemeyeceklerini anlayınca bu kez seçim öncesinde seçmen kaydırıldığı iddiasıyla bu ilçede seçimin tamamen iptalini bile istediler ancak İl Seçim Kurulu bu isteği reddetti. Bu arada Büyükçekmece Nüfus Müdürü'nün tutuklandığı da ortaya çıktı!..

İstanbul ve Ankara'da seçimlerin kaybedildiğinin anlaşılmasının hemen ardından şöyle bir iddia ortaya atılmıştı:

-İl, İlçe Seçim Kurullarında görev yapan yargıç ve çalışanların, sandıklarda başkan ve üye olarak çalışanların kimlik bilgileri İstanbul Valiliği tarafından istendi!..

Bunun doğru olduğu da , Devlet Bahçeli'nin “Bu memurlar araştırılmalı FETÖ ile iltisaki var mı bakılmalı” sözlerinden sonra ortaya çıktı!.. Hatta yanaşma basında bir İlçe Kurulu Başkanı hakkında “Kocasının FETÖ'den tutuklu olduğu” yalanı bile yazılıp çizildi ve bu hakim o gazete hakkında suç duyurusunda bulundu!..

Kısacası her türden baskı, tehdit, sopa gösterme, parmak sallama sürüyor… Muhalif partilerin itirazları hiç bir yerde kabul görmez, reddedilirken, iktidar partisinin itirazları büyük bir nezaketle ikiletilmiyor; İlçelerin reddi İl Seçim Kurulu'nda, onun reddettiği ise Yüksek Seçim Kurulu'nda bir şekilde karşılık buluyor!..

-Ancak muhalefet uzun yıllar sonra ilk kez bu seçimde eğilip bükülmeden direnmeyi, oylarını korumayı sürdürüyor!..

Hazine elden gidiyor kaygısı!..

Gelelim sadede…

AKP'li Cumhurbaşkanı dün Cuma namazı sonrası ilk kez mikrofonların karşısına çıktı ve “hukuki süreç işliyor” dedi… Sonra da İstanbul ve Ankara Belediye Meclislerinde ne kadar güçlü olduklarını alttı… Kısacası CHP'nin başkanları için “Topal ördek” söylemini sürdürdü!.. Dünkü yazımda anlattığım için ayrıntısına girmeyeceğim ancak bir cümleyle özetleyeyim:

-Rantların kesildiği, Büyükşehir Belediyesi çalışmalarının son derece şeffaf yapıldığı ve Meclis toplantılarının canlı yayınlandığı bir ortamda “Topal ördek” masalı tutmaz!..

Eee, tabii 25 yıl hükmettikten sonra, İstanbul gibi bir mega kenti, iştirakleriyle birlikte 45 Milyar (eski parayla 45 Katrilyon) bütçeyi yitirmek pek de hazmedilebilecek bir durum değil… Kolay değil, büyük bir hazineyi kaybediyorsun arkadaş!..

Haa, bir de psikolojik durum var; ne demişti AKP genel Başkanı uzun yıllar önce:

-İstanbul'u alan, Türkiye'yi alır!..

Peki, tersi olunca ne olur?!.. Bu orta oyunu bitecek hiç kuşkunuz olmasın, bu kepazelik de sona erecek…

-Aksi bir sonuç bu muhteremlere yurttaştan gelecek daha büyük bir “Osmanlı tokadı” için vesile olur, o kadar!..