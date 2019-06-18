“İmamoğlu’nun başkanlığı hayırlı olsun!..”

Önce, canlı yayın hakkındaki genel görüşümü belirteyim:

–Program ortalamanın altı, moderatör ruhsuz, Binali Yıldırım sıkıntılı ve gergin, Ekrem İmamoğlu biraz heyecanlı biraz da “tuzak” meselesinden dolayı tedirgindi!..

Şimdi izninizle adım adım açayım:

-Program 17 sene sonra bir ilk olarak, beklentilerin epey altında seyretti; aslına bakarsanız böyle olması da doğaldı… Bir yığın söylentinin, “tuzak” iddialarının gölgesinde daha fazlası olabilir miydi? İşte orada iş moderatör düşüyordu…

-Moderatör İsmail Küçükkaya, programın içeriğini format meselesine kurban etti aslına bakacak olursanız!.. Adaylara verilen 3 dakikalık sürenin kısa olduğu daha ilk soruda ortaya çıkmışken bu konuda ısrarcı davranması, programın düşük seyretmesini getirdi… Rakiplerin tüm program boyunca göz göze gelmemesi ise zaten üzerine çok titrediği formatı da alaşağı etti maalesef!.. Sonuç olarak, Küçükkaya programın epey renksiz geçmesinde başrol oynadı diyebilirim!..

-Binali Yıldırım, “bitse de gitsek” havasıyla oturduğu koltukta gergin ve sıkıntılıydı… İstanbul projelerini anlatırken İzmir su projesine ait görseli çıkarması, bana kalırsa kendisi için “en ölümcül” andı!.. Özensiz hazırlanmış, kendisine ezberletilen konuşmasının dışına çıkıldığı an ezberi bozulan, iddiasını dahi ispatlayamayan bir görevli konumundaydı açıkçası!.. FETÖ konusunda, çok sarıldığı “yalan söyleme” ipine sarılan da Binali Bey'di, şükretsin ki, moderatör sayesinde bu açmazdan yırtabildi!..

-Ekrem İmamoğlu ise genelde rahat, başlarda biraz heyecanlı ve günlerdir iddialara konu olan “Tuzak kurulacak” söylemi nedeniyle de hafif tedirgindi… Ordu Havaalanı konusunda teklemesinin dışında duruma hakim görünen taraf oydu!..

Yine de böyle bir programın yapılabilmesi bile başlı başına bir devrimdi!.. Şayet Cumhur İttifakı'nın adayı yarışı önde götürüyor olsa bu program gerçekleşir miydi sorusuna yanıtım yalnızca tek sözcük:

–Asla!..

Aday olduğu belediyenin Sayıştay raporunu okumayan muhterem!..

Gelelim programın önemli anlarına…

“Tarihi buluşma” adı verilen programın galibi beklenildiği üzere Ekrem Bey oldu… Ancak bunda Binali Bey'in de epey büyük yardımları oldu!.. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday Binali Bey'in çantasında İzmir Belediye Başkanlığı'ndan kalma su projesi ne arıyordu Tanrı aşkına?!. Üstelik “Biz İstanbul'a 25 yıldır çok hizmet yaptık” diye konuşurken!.. Bu en önemli kırılma noktalarından biriydi!..

İkinci kırılma anı, İBB'nin vakıflara akıttığı yüzmilyonlarca lira meselesiydi. Küçükkaya'nın bu sorusuna Binali Bey bakın nasıl yanıt verdi:

–Siz Sayıştay raporunu gördünüz mü İsmail Bey? Raporda öyle bir rakam yok. 108 milyon mu ne. Bu yalan. Yalan olduğu İBB tarafından açıklandı!..

Binali Bey için en trajik anlardan biriydi; Ekrem İmamoğlu “Ben Sayıştay raporunu getirdim buradan bakalım” diyerek, rakamları tek tek okudu. Ardından “Arzu ederse Binali Bey'e takdim edeyim. Yanıltılmış olabilir” diye de ekledi. Bunun üzerine moderatör Binali Bey'e dönerek “Sayıştay raporunu okudunuz mu?” diye sordu. Yanıt çok acıklıydı:

–Okumadım!!!

E, kardeşim okumadıysan nasıl oluyor da “yalan” diyebiliyorsun sorusu nezaketten olsa gerek havada kaldı!.. Tıpkı FETÖ sorusunda olduğu gibi; Moderatör, Ekrem Bey'e “Siz hiç cemaat yurtlarına gittiniz mi, FETÖ elebaşını ziyaret ettiniz mi?” sorusunu yöneltti. Yanıt şöyleydi:

–Benim uzaktan, yakından ilgim, ilişkim yok. Ben devlete inanırım!..

Verilen yanıt, gayet net, gayet kesindi…

FETÖ'ye yakılan ağıtlar düzülen şiirler!

Moderatör bu kez aynı soruyu Binali Bey'e sormadı!..

Sosyal medya yıkıldı tabii; tepkiler üzerine bir süre sonra FETÖ sorusu aynı şekilde Binali Bey'e yöneltildi. Yanıt şöyleydi:

–Yok, ben ne örgüt elemanını ne de FETÖ'yü görmüşlüğüm, ne de yurtlarında kalmışlığım yoktur.

Türkçesinin felaket olması bir yana, Binali Bey'in sözleri program boyunca defalarca kullandığı “yalan söylüyor” sözcüklerine cuk oturuyordu!.. Daha program sürerken sosyal medyada Binali Bey'in “Türkçe Olimpiyatları”nda yaptığı konuşmalar, düzdüğü övgüler, çeşitli platformlarda Fethullah Efendi'ye okuduğu şiirler ortalığa dökülüverdi.

Ancak, moderatör bu konuda tek bir soru dahi sormadı!.. Bu kez ben nezaketi elden bırakmayıp “soramadı” demeyeceğim!.. Ancak İsmail Küçükkaya'nın “günah” hanesine bu programla ilgili ne yazılabilir denilirse, gösterilecek bölüm budur!..

Programın etkisi ile ilgili dikkat çekici noktayı ise İYİ Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan, canlı yayının ardından koydu:

–Binali Yıldırım'ın en yakınındaki biriyle konuştum. “FETÖ ve İzmir'den kalma karton bilgi bizi yıktı. Bu saatten sonra İmamoğlu'na başkanlık hayırlı olsun” dedi…

Bir son nokta da benden; bu saatten sonra AKP'li Cumhurbaşkanı İstanbul'da meydanlara çıkar mı?.. Hiç sanmam, baksanıza “Eninde sonunda bir belediye başkanlığı seçimi” bile dedi!..