Milli ordu sizlere ömür mü?!.

Yeni askerlik kanunu Cumhurbaşkanı'nın onayına sunuldu…

İktidar cephesinden anlatılan yasa içeriği gayet ballı börekli!.. Artık askerlik 6 ay olacak… Bedelli askerlik sürekli olacak; 30 bin TL'yi bastıran askerlikten muaf olacak!.. Parası olmayan da 6 ay askerlik yapacak. Diğer bir deyişle 6 aylık askerliğin ay başına ücreti 5 bin lira, sudan ucuz!.. Yasa çıkar çıkmaz askerliğinin 6 aylık kısmını yapmış olanlar da terhis olacak…

Acaba gerçekten öyle mi?.. Önce sosyal medyadan bana gönderilen bir mesajı paylaşmak istiyorum:

“Türk Ordusu terhis ediliyor farkında mısınız? Sanki yeni bir Sevr Anlaşması imzalandı!.. Bir günde Kara Kuvvetleri komutanlığı yüzde 25 mevcut ile kalacak… Hem de bayram arefesi hem de terör örgütlerinin eylem yapmaya başladığı mayıs, haziran aylarında hem de Akdeniz ısıtan S400 krizi devam ederken, aşama aşama ABD ambargosu başlamışken hem de terör örgütünün sınırımızın dibinde 70 bin kişilik teçhizatlı bir güç haline geldiği günlerde… Ey yetkililer, ey sorumlular, ey siyaset, ey askeri bürokrasi, komutanlar, generaller, siyasetçiler nereye gidiyoruz? BOP planının son aşamasına mı geldik? Birileri ülkeyi nereye götürüyor? Askerlik süresinin hiçbir hazırlık yapılmadan paldır küldür kısaltılmasının yaratacağı riskleri görmüyor musunuz? Ülkeyi işgale hazır hale getirmek mi amacınız?..”

-Yürekten kopan bu haykırışı, nasıl karşılarsınız acaba?!.

Dört bir yanımız kaynıyor!..

Gelin bir de Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen'e kulak verelim:

“Türkiye savaşan bir ülke… Türkiye 40 yıldır içerde ve Irak'ın kuzeyinde PKK ile savaşmakta… Türkiye Suriye'de savaşmakta… ABD'nin silahlandırdığı 70 bin PKK'lı gözümüzün önünde Suriye'de Fırat'ın doğusunda PKK/YPG devleti kurmakta…

Doğu Akdeniz yeni bir potansiyel çatışma alanı… Burada enerjinin kokusunu alan Batılı ülkeler, akbabalar gibi çevreye yerleşmekte ve bölge devletleri ile anlaşarak, Türkiye karşıtı koalisyonu genişletmekte ve güçlendirmekte…

Ege'de nasıl cesaret buluyorsa 10 milyonluk Yunanistan'ın hücum botu, 82 milyonluk Türkiye'nin korvetini taciz edebilmekte!..

Kuzey'de ABD, NATO şapkasıyla Karadeniz'e girip Rusya'yı çevrelemek istemekte…

Doğu'da ABD Körfez Koalisyonu İran'ı giderek sıkıştırmakta… Ekonomik-finansal krizle Türkiye'nin bağışıklık sistemi çökertilmiş…

Türkiye yalnız S400 ile F-35 arasında değil, aynı zamanda ABD ile Rusya, Atlantik ile Avrasya arasında sıkışmış kalmış!..

TSK, önce Ergenekon, Balyoz ve benzeri davalarla, daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi ile çok ciddi darbeler yemiş…

Özetle içimizde çatışma devam etmekte, dört yanımız ya çatışma, ya da potansiyel çatışma alanı… Ordunun yaşadığı darbeler nedeniyle mevcudu 700 binden 350 bine düşmüş!..”

-İnsanı dehşete düşürecek denli ağır bir tablo, değil mi!..

“Erdoğan kendi ordusunu mu kuruyor?”

Bitmedi! Nejat Paşa “yapılan hayati hatayı” şöyle anlatıyor:

“Oysa, Türk Ordusu'nun aynı zamanda hem PKK ile hemde iki ayrı cephede savaşma yeteneğindeki olması gerekmekte…

İşte bu şartlarda yeni askerlik sisteminin gündeme getirilmesini, bedelli askerliğe devamlılık kazandırılmasını ve askerlik süresinin kısaltılmasına anlamak mümkün değil!..

Türkiye'nin bu şartlarda güçlü bir orduya olan ihtiyacı her zamankinden daha fazladır. İstanbul seçimlerine kilitlenen Türk medyası ise Türkiye'nin sanki bu seçimlerden başka hiçbir sorunu yokmuş gibi davranmış ve yeni askerlik sistemini yeterince tartışmamıştır!..”

İşte böylesine kritik bir açmazın eşliğinde ülkemiz.. Nejat Eşlen yine çok vahim bir konuyu şöyle açıklıyor:

“Ayrıca yeni askerlik sistemi yasasının 45'inci maddesinde “barışta ve olağanüstü hal ve seferberlik veya savaş halinde askerlik hizmetini yapmadan Cumhurbaşkanınca gerekli görülen sahalarda görevlendirilen ve Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uyanların askerlik sisteminden muaf tutulmaları amaçlanmıştır” ifadesi yer almaktadır…

Bu maddede “gerekli görülen sahaların” ve “belirlenen şartlara uyanların” ifadeleri açık değildir ve bu nedenle bu maddenin demokratik bir ülkenin yasasında bulunmaması gerektiği açıktır!..

Bu ifade sadece mevcut cumhurbaşkanına değil bundan sonra gelecek tüm cumhurbaşkanlarına ucu açık bir yetki vermektedir. Herhangi bir cumhurbaşkanının iyi niyetli olmaması durumunda bu madde olumsuz amaçlar için kullanılabilecektir!..”

Nasıl? Korkutucu değil mi!.. Soruyu daha da açalım:

-Her şartta Cumhurbaşkanının seçeceği ve askerlikten muaf tutacağı bu kişiler nerede, hangi hizmeti göreceklerdir?..

Uzmanlar, endişelerini “gizli ordu” sözcükleriyle açıklıyor!.. Askerlik kısaldı, aman da bedelli artık sürekli oldu diye sevinenlerin incelemesine sunulur!..