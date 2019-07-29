Yaşamın dayanaklarından biri de güvencedir (teminat). Konumu, durumu, varlığı sağlıklı tutmak ve sürdürmek için gerekli ve yararlı görülen kaynaktır, koşuldur, güçtür. Ulusal yaşamın dayanaklarının başında ise yargı bağımsızlığı ile bunun gerçekleşmesini sağlayan yargıç güvencesi gelir. Bu ilkelerin içtenlikle benimsenip yaşama geçirilmediği ülkede özgürlük, esenlik, güvenlik ve adaletten söz edilemez. İktidarların göstermelik davranışları, seçmen aldatmaları ve çıkar güdüleriyle siyasal oyalama ve oyunları, demokrasi sömürüsünden öteye geçemez. Dünya bu tür bozuklukların çirkin örneklerinin sahnesi durumundadır. İnsanlık yönünden büyük anlam ve önem taşıyan “Hak, hukuk, adalet” değerlerine ilişkin saygın bir bilim insanımızın görüşünü olduğu gibi sütunumuza alarak okurlarımızla paylaşmak istiyoruz. Prof. Dr. Özer OZANKAYA bakınız ne diyor:

“HAK, HUKUK, ADALET” ANCAK BAĞIMSIZ YARGI VE YARGIÇ GÜVENCESİYLE GERÇEKLEŞEBİLİR!

“Devlet ve hükümet dediğimiz siyasal kurumlarımızın ve kamu yönetimimizin de aile düzenimizin de eğitim, ekonomi ve sanat-düşün kurumlarımızın da demokrasi, yani özgürlük üzerinde, aklın ve bilimin gereklerine göre etkin biçimde işleyip yükselebilmesi, ancak ‘bağımsız yargı ve yargıç güvencesi' ilkesinin yürürlükte olmasına bağlıdır.

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük yankı yapan ‘HAK, HUKUK, ADALET' yürüyüşünün etkili olabilmesi için, somut amaç olarak ‘bağımsız yargı ve yargıç güvencesi'ni gündemde tutması gerekir, kanısındayım.

Türk Ordusu'na kurulan ‘Ergenekon, Balyoz kumpasları'nın, Sivas-Madımak, Maraş, Çorum kıyımlarının, bilim, sanat, düşün ve basın-yayın insanlarımızın suikastlarla öldürülmesinin, dahası CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, en yüksek düzeyde kimi devlet görevlilerinin bile bulunduğu bir ortamda yapılan linç girişimi gibi korkunç yıkım kalkışmalarının… Hem gerektiği biçimde cezalandırılabilmesi, hem de benzerlerinin önlenmesi, hep bağımsız yargı kurumu ve yargıç güvencesiyle gerçekleşebilir.

Sayın Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandıran ‘İstanbul İttifakı'nın özündeki ‘tüm yurttaşlara eşit işlem yapan kamu yönetimi' için olduğu gibi, CHP-İYİ Parti arasındaki ulus ve yurt ölçeğindeki ‘Millet İttifakı'nın başarılı olup Atatürk ilkelerine dayalı Türkiye Cumhuriyeti'ni iç ve dış saldırılardan koruyacak güçte ve süreklilikte olabilmesi için de ‘bağımsız yargı ve yargıç güvencesi' üzerinde tam anlaşma içinde olmaları zorunludur.

Bu gerçek karşısında, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP yöneticilerinin kamuoyuna yaptıkları bildirimlerde neden yalnız ‘hak, hukuk, adalet' demekle yetinmeyip bu değerlerin ancak ‘yargı bağımsızlığının ve yargıç güvencesinin' anayasa düzeyinde sağlanmasıyla gerçekleşebileceğini vurgulamalarını, tüm toplumda hak, hukuk ve adaletin, esenlik ve dayanışmanın ancak bağımsız yargı ve yargıç güvencesiyle gerçekleşebileceğini dirençle gündemde tutmalarını istiyorum.”