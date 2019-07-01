Ne demeli?

Ülkemizin değişik yörelerinde üzücü olaylar yaşanmakta, birliğimizi ve toplumsal barışı ilgilendiren olumsuzluklar izlenmektedir. “Asayiş olayları” nitelemesiyle hafife almak yanılgıdır. Özellikle siyasal alandaki durumlar hepimizi uyaracak nitelikler içermektedir. İktidarın partizanlığı ayyuka çıkmış, ayrımcılık ve ayrıcalıklar toplumun tepkisiyle karşılanmıştır. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde aldığı sonuç özellikle iktidarı uyarıcıdır.

Kimi çarpıklıkların yaşandığı günümüz ortamında kimi kuruluşların, temsilci ve yöneticilerinin göstermesi gereken özenden kaçınması kötü örnekleri ortaya koymaktadır. Bir ara Atatürk'e saldıran bir inanç sömürücüsünü (Kadir Mısıroğlu) Diyanet İşleri Başkanı ziyaret ederek ona kitaplar armağan etmişti. Şimdi bu başkandan cesaret almış olacak ki Tekirdağ-Süleymanpaşa İlçesi Müftüsü A.D., suç oluşturan siyasal konuşmalarıyla CHP'ye çatmaktan çekinmedi.

İçimizdeki bölücüler, yıkıcılar, teröristler azgınlıktan, utanmazlıktan, yıkıcılıktan, ayrımcılıktan, sapkınlık ve düşmanlıktan vazgeçmiyor. Türkiye karşıtlarının kuklaları olarak yakalanıyor, yokediliyorlar. Çirkin ve rezil siyaset militanları da toplum zararlıları olarak kınanıyor ama uslanmıyorlar. Siyaset için her değeri yadsıyan, çiğneyen çıkarcı ve sömürücüler de böyle.

AKP lideri RTE de Mısır'ın hapiste ölen eski yöneticisi Mursi'ye, “Kardeşim” diye başsağlığı diledi. Seçim konuşmalarında kendi yurttaşları için söyledikleri gözetilirse tutumu daha iyi değerlendirilir.

Bilimsel verilerle inanç varsayımlarının çatışması doğa olaylarının gizini çözmeye çalışıyor. İnsanlık duygusal düşkünlüklerle yaşam gerçekleri arasına sıkışmış durumda. Bir yanda acımasızlık gaddarlık boyutlarında, arsızlık-yüzsüzlük alabildiğine; bir yanda üzüntüler, düş kırıklıkları, acılar ve onulmaz yürek yaralarının çığlıkları. Yaşam tadını bozan oluşumlar, olaylar. Umut yelkenini sürekli açık tutmak kimi yaşam sorunlarının atlatılmasına yardımcı olacaktır. Hiçbir şey kendi kendine gerçekleşmez. Çaba, çalışma, gerekirse direnme, olumlu sonuç almanın koşullarındandır. Durmak yok!