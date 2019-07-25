Örnek önderler

Ulusal yaşamın esenlik ve güvenliği, yurttaşların başarı ve mutluluk kaynağıdır. İnsan varlığını anlamlı ve değerli kılan da sağlıklı ve yararlı bir yaşam süreci, ömürdür. Anlamıyla amacına özellik kazandıran yaşamın aydınlığı, topluma sunulan katkılarla gerçekleşir. Bireylerin yalnızca kendi yaşamlarını istedikleri gibi sürdürme koşulları değil, çevreye ve insanlığa verdikleri önemin, gösterdikleri ilginin ölçüsü yaşamlarını anlamlı kılar. Toplumsal değerleri göz ardı ederek sürdürülen, kişisel çıkarlara öncelik veren bir yaşamın niteliği tartışılır.

Ülkemizde siyaset, ekonomi, bilim, sanat ve spor alanında beğeni toplayan tutum ve davranışları olan kimseler var. Genelde ve çoğunlukla sessiz toplumun önderi gibi örnek davranışlarıyla adını duyuran, saygı ve övgü toplayanlar da var. Bu seçkin kişileri toplumun tanıması özendirici iyi örnekler olacağı için kanımca, önemlidir.

Ankara'da partizan siyasetin kimi zaman çok bulandırdığı bir ortamda umutlarımızı güçlendiren, ilkelerimize bağlılığımızın sıcaklığını artıran, özellikle Atatürk ilke ve devrimlerine özenleriyle, örnek kişilikleriyle sevgi, saygı ve güven duyuranlar arasında bugün yedi değerden özetle söz etmeyi bir görev sayıyorum.

Özden (İNÖNÜ) TOKER, Pembe Köşk'te sürdürdüğü çalışmalarıyla cumhuriyetimizin tüm açılımlarını, Atatürk'le İnönü'nün eşsiz değerleriyle içtenlikle çabalarını herkese anlatmakta, belgelerle kurtuluş ve kuruluşun felsefesini ve gerçeklerini açıklamaktadır. Seçkin ve saygın kişiliğiyle övgüleri hak etmektedir.

Ayhan SÜMER, bir iş insanı olmakla birlikte sanat, spor, eğitim alanında eşinin de desteğiyle kazandırdığı kurumlar, yaptığı yardımlarla öne çıkmaktadır. Doğum yeri Nallıhan'da yaptıkları büyük beğeni toplamıştır. Nallıhan Vakfı ve Ankara Vakfı başta olmak üzere birçok vakıf, dernek ve spor kulübünde kurucu, yönetici ve başkan olarak görev yapan Ayhan Sümer son olarak Nallıhan'da görkemli Nallıhanlı Çanakkale Şehitleri Anıtı'nı yaptırmıştır. Öğrenci yurdu, okul yaptırması dışında bugüne kadar 2070 öğrenciye burs vermiştir. 2008 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü alan SÜMER'e Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Odası, Ankara Üniversiteliler Derneği de ödül vermiştir.

Üniversite ve yüksekokul öğrencilerine burs vererek eğitim çalışmalarını yürütürken, sanat alanında etkinlikler düzenleyerek toplumsal katkılarını kurucusu olduğu Çağdaş Eğitim Vakfı'yla 1995'den beri sürdüren Ayla HATIRLI güçlükleri sabırla ve inançla sürdürerek yararlarını artırmaktadır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş CANDAN'ın kenti çirkinleştiren yapılanma bozukluklarına karşı verdiği uğraşlar da Ankaralıların gönlünde yer etmesini sağlamıştır.

Sanatçı Pınar AYHAN da konserlerinde Atatürk'e verdiği yerle beğeni toplamaktadır. İYİ Parti Milletvekili Aylin CESUR ile CHP önceki milletvekillerinden Aylin NAZLIAKA'yı da çalışkanlıklarıyla yararlı çabaları için toplumumuz övgüyle anmaktadır. Halkla ilişkileri, etkinlikleri, yorulma bilmeyişleri destekleniyor.

Toplumsal aydınlığa katkıları nedeniyle bu yedi seçkin yurttaşımızı en iyi dileklerle yürekten kutluyorum.

KUTLAMA

Lozan Barış Antlaşması'nın 95.yıl dönümünde ATATÜRK ve İNÖNÜ'yle arkadaşlarını en iyi duygularla anarak kutluyor, ulusumuza sonsuz aydınlıklar diliyorum.