Breh breh breh…

Dört ay önce…

Asrın liderimiz, Çanakkale'ye gitti.

Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde konuştu.

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“Çanakkale'de neler yaşandığını bilmeyen, verilen mücadeleyi anlamayan hiç kimseye bu ülkenin havası da, suyu da, ekmeği de helal olmaz.

Çanakkale Savaşı'nı savaşlardan bir savaş zannedenin, bu topraklarla da bu milletle de bu ülkeyle de ilgisi yok demektir.

Çanakkale'yi ruhunun derinliklerinde yaşatmayan hiç kimsenin bu ülkeyle ve bu milletle ilgili tek cümle dahi kurmaya hakkı yoktur.

Fetih heyecanını duymayan, üç kıta yedi iklimde inşa ettiğimiz medeniyetin derinliğini göremez, bunu göremeyenler Çanakkale'de nasıl olup da yüzbinlerce kahramanın gözleri kapalı şehadete yürüdüğünü anlayamaz.

Çanakkale'yi hazmedemeyen, İstiklal Harbi'mizin kodlarını çözemez.

Bu toprakların önemi ancak böyle derin tefekkürle kavranabilir.

Allah bir daha bu milleti Çanakkale'deki gibi bir imtihana tabi tutmasın. Şayet böyle bir durum ortaya çıkarsa, emin olun ki tıpkı 104 yıl önce olduğu gibi Çanakkale'nin denizini de topraklarını da o düşmanlara mezar etmekten asla çekinmeyiz.

Türkiye'nin sabrını ve kararlığını aradan geçen bir asra aşkın zamana rağmen hâlâ sınamaya devam ediyorlar.

Çanakkale'den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki, mesajınızı aldık, hislerinizi de niyetinizi de anladık, kininizin, nefretinizin canlı olduğunu anladık.

Biz buradayız.

Biz Çanakkale'deyiz.

Trakya'sıyla, Anadolu'suyla, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla, Roman'ıyla buradayız, Çanakkale'deyiz.

İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız.

Dedeleriniz geldiler ve sonra kimileri ayakları üzerinde, kimileri tabutla geri döndüler.

Şayet aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz.

Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın!

Çanakkale bizim için, namusunu çiğnetmeyen ve çiğnetmeyecek olan Asım'ın neslinin sembolüdür.

Biz tarihi Çanakkale'de kanımızla yazdık.

Bugün yine yazarız.”

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Dört ay sonra…

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Kanadalı maden şirketinin ceo'su konuştu.

“Parasını ödedik, Çanakkale'deki ağaçları sizin hükümetiniz kesti” dedi!

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Çanakkale ruhu,

fetih heyecanı,

şehadet,

derin tefekkür,

namus,

Asım'ın nesli öyle mi?