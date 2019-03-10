Eyyy cehape istesen de istemesen de uzaya çıkacağız

İthal ineği, ithal samanla besliyoruz… Asrın liderimiz, Türkiye'nin uzay yarışında yeralmasını cehape'nin engellediğini anlatıyor!

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Sayın ahalimiz iki kilo patlıcan alabilmek için saatlerce tanzim kuyruğunda beklerken… Asrın liderimiz sarayında çiftçilerle buluşuyor, “uzay çalışmalarını etkin şekilde kullanmanın gayreti içindeyiz, cehape bundan rahatsız oluyor, engel olmaya çalışıyor, bu durumu çiftçi kardeşlerimin dikkatine sunuyorum” diyor.

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“Cahil kesime güveniyorum, okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor” diyen arkadaş, YÖK'e yönetici yapılıyor. “Akademisyenler sarık giymeli” diyen rektör var. “Hazreti Nuh'un cep telefonu vardı” diyen akademisyen var. “Deve sidiği şifalıdır” diyen akademisyen var. Asrın liderimiz televizyonda meydan okuyor, “eyyy cehape, sen istesen de istemesen de biz uzaya çıkacağız” diyor!

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Diyanet'e bilim bakanlığının dört misli bütçe ayrılıyor.

“Shakespeare müslümandı, asıl adı şeyh pir”di diyen, kafasında fesle dolaşan tımarhanelik herif “ilim adamı” sıfatıyla sarayda ağırlanıyor. Akp gençlik kolları başkanı “dünya düzdür, dünyanın yuvarlak olması masonların uydurmasıdır” diyor. Asrın liderimiz “cehape Türkiye'nin uzay yarışında yerini almasından niçin rahatsız oluyor” diye soruyor.

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Aynı anda iki yerde birden görülebilen Tillo evliyalarının kerametleri projesi, Tübitak tarafından bilimsel kabul ediliyor. Asrın liderimiz “uzaya çıkacağız, bu adımı atacağız, bundan rahatsız oluyorlar, bilim ve teknolojiye karşı olan cehape zihniyeti işte bu” diyor.

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(Peki nereden çıktı bu uzay meselesi derseniz?)

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(Türkiye Uzay Ajansı kuruldu, Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesi CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Bilimsel çalışmalar konusunda herhangi bir itiraz söz konusu değil… Uzaya gidiyoruz ayaklarıyla Uzay Ajansı'na bütçe ayrılacak, miktarı belirsiz bu bütçe Sayıştay denetiminin dışında bırakılacak, asrın liderimizin kafasına göre harcanacak, yönetim kurulları filan oluşturulacak, kafasına göre maaşlar ödenekler bağlanacak, arpalık olacak. CHP hukuken buna itiraz ediyor.)

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(Hatırlayın lütfen, asrın damadımız bir önceki seçimde ne demişti? “Geçenlerde seçmenlerle sohbet ediyorduk, cumhurbaşkanımız ay'a kadar dört şeritli yol yapacağım dese vallahi inanırız diyorlar” demişti. Uzay Ajansı'nın işte tam olarak bununla alakası var!)

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Yozgat Çekerek'te mesela, Malatya Pötürge'de, Kars Digor'da, Afyon Dazkırı'da millet ittifakına oy verirsen ne oluyorsun?

Mağdur oluyorsun, maalesef uzaya gidemiyorsun.

Buna mukabil, Isparta Keçiborlu'da mesela, Kastamonu Daday'da, Nevşehir Avanos'ta Bitlis Adilcevaz'da cumhur ittifakına oy verirsen ne oluyorsun?

Yerli ve milli aktronot oluyorsun.

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Bu yüzden, sırf cehape değildir bence.

Kıskanç NASA engelliyordur asıl.

Hasedinden çatlıyordur.

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Bugün Bursa'da kitap fuarındayım… Uzay mekiğiyle gelenlere otoparkta yerimiz mevcuttur.