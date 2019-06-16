Üniversitelerden, iletişim fakültelerinden sık sık davet gelir, gazeteciliği, haberciliği anlatayım diye…

E birine git, birine gitme, olmuyor, kolayına kaçıp hiçbirine gitmiyorum, diyeceğimi topluca buradan diyeyim.

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Bu fotoğrafa iyi bakın.

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77 yaşında.

Sanık sandalyesinde oturuyor.

Gülümsüyor.

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Ömrü boyunca eğilmedi.

Bükülmedi.

Kıvırmadı.

Kimseye yalakalık yapmadı.

Biat etmedi.

Dibek dövücünün hınk deyicisi olmadı.

Kimseye eyvallahı yok.

Onbinlerce yazı yazdı…

Tek kelime yalan yazmadı.

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Okurlar dahil, kimseye şirin görünme çabası olmadı.

Aman beni sevsinler diye rol yapmadı.

Görüşlerine katıl veya katılma, ister beğen ister beğenme…

Harbi harbi yazdı.

Daima kitabın ortasından konuştu.

Kapalı kapılar ardında başka, köşesinde başka davranmadı.

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Duru.

Net.

Ağdasız.

Hep donk diye söyledi.

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Türk Basını'nın pusulası oldu.

Rotanı kaybedersen, gösterdiği yöne bakacaksın…

Aksi yönde, mutlaka ve mutlaka yalakaları, karşıdevrimcileri bulursun.

İnanmıyorsan dene…

Evren dönemi, Özal dönemi, Çiller dönemi, Akp dönemi, hiç şaşmaz.

Bi tarafta onu, öbür tarafta öbürlerini görürsün.

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Az arkadaşı var.

Çünkü arkadaşı diye kimseyi korumadı.

Yamuğu olan kim olursa olsun, ayırmadan, ayağına bastı.

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Avanta gezi kollamadı.

Alemlere akmadı.

Tren gibi, eviyle işi arasındaki hatta yaşadı.

Ulaşılması güç şöhretini, mesleği dışında hiçbir alanda kullanmadı, asla menfaat sağlamadı.

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Anasının ak sütü gibi helal, gazetedeki maaşı ve kitap gelirleri dışında, gırtlağından tek kuruş geçmedi.

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Atatürkçü.

Yurtsever.

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Hırsız politikacıların, arsız işadamlarının ve ahlaksız gazetecilerin kollektif nefretini kazanan, kalemini satmayan, dümdüz bir insan.

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En ufak suçu olmadığını, bugüne kadar yazdıkları nedeniyle ona kin besleyenlerin, ondan intikam almak için onu oraya oturttuklarını, cümle alem biliyor. Onu sevmeyenler bile bu gerçeği biliyor.

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Ağlamıyor.

Acındırmıyor.

Medet ummuyor.

77 yaşında…

O her zamanki uslanmaz çocuk ifadesiyle gülümsüyor.

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Ya bu adam gibi yapın gazeteciliği kardeşim.

Ya da gerekirse limon satın…

Bu işi yapmayın.