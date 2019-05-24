Gerekçeli karar

2004 yılında, asrın liderimize, ABD'deki Katolik St. John's Üniversitesi tarafından “hukuk” alanında fahri doktora takdim edildi.

Bilahare, asrın liderimize “hukuk” alanında fahri doktora takdim eden St. John's Üniversitesi hukuk fakültesi dekanı intihar etti.

Rektör papazdı, o da istifa etti.

Çünkü…

Hukuk fakültesi dekanı ve rektör hakkında yolsuzluk davası açılmıştı.

Mahkemeye kanıt olarak sunulan belgeler arasında Türkiye de vardı.

Sayın hükümetimizin üniversiteye 300 bin dolar bağışta bulunduğu, bu 300 bin dolar karşılığında asrın liderimize “hukuk” alanında fahri doktora

verildiği öne sürüldü.

İntihar eden dekanın, Türkiye'de banka hesabı bile açtığı ortaya çıktı.

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Asrın liderimize, Japonya'daki Waseda Üniversitesi tarafından “hukuk” alanında fahri doktora takdim edildi.

Üniversite ayağa kalktı.

Waseda Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği, asrın liderimize “hukuk” alanında fahri doktora verilmesini protesto etmek için imza topladı, dernek üyelerinin neredeyse tamamı imza attı.

İngilizce ve Türkçe kınama bildirisi yayınlandı.

“Erdoğan rejiminin Türkiye'de her gün artarak yaşattığı vahim hukuk ihlallerini teşvik edecek bu davranışı şiddetle protesto ediyoruz, daha önce Kenan Evren tarafından da kullanılmış olan bu hazin yönteme üniversitenin alet olmasını akademik ahlaka aykırı buluyoruz, bütün kalbimizle kınıyoruz” denildi.

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Asrın liderimize, Suriye'deki Halep Üniversitesi tarafından “hukuk” alanında fahri doktora takdim edildi.

Asrın liderimiz sırf bu hukuk doktorasını almak için özel uçakla günübirliğine Halep'e gitti, Türkiye seninle gurur duyuyor sloganlarıyla uğurlandı, Suriye seninle gurur duyuyor sloganlarıyla karşılandı.

Fahri doktora takdim töreninde, asrın liderimizin hayatından kesitler içeren barkovizyon gösterisi seyrettirildi, asrın liderimizin Gazzeli çocuğun yanağını okşarken, Davos'ta Şimon Peres'i fırçalarken çekilmiş fotoğrafları vardı, duygulu anlar yaşandı, ağlayanlar oldu.

Asrın liderimiz buğulu ses tonuyla romantik bir konuşma yaptı, “Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi için kanun çıkardık diye, bizi İsrail'e peşkeş çekmekle suçladılar, bizim muhalefetimiz bizi tanımıyor, neyse ki Suriyeli kardeşlerimiz bizi iyi tanıyor” dedi, ayakta alkışlandı.

“Yıllar önce iki ülke birbirinden ayrı düşmüştü, biz göreve gelince bu yapay meseleleri bir kenara koyduk, Beşar Esad kardeşimle dünyaya örnek olacak bir kardeşlik sağladık” dedi, gene ayakta alkışlandı.

Asrın liderimiz “hukuk” alanında fahri doktora cübbesini giyip poz verirken, Halep Üniversitesi rektörü konuştu, “üniversitemizin 50 senelik tarihinde hiç kimseye fahri doktora vermedik, Tayyip Erdoğan ilk oldu, çünkü bizim kriterlerimize uyan dünyada başka kimse yok” dedi, gene ağlayanlar oldu.

Bilahare, çarşı karıştı…

Aynı Halep Üniversitesi, asrın liderimize takdim ettiği “hukuk” alanındaki fahri doktorayı zart diye geri aldı.

Zehir zemberek kınama bildirisi yayınladılar, asrın liderimizi Suriye halkına komplo kurmakla suçladılar, Suriye'nin doğal kaynaklarıyla kültürel mirasını soymakla suçladılar, Suriye'ye karşı insani olmayan davranışlarda bulunmakla suçladılar.

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Asrın liderimize, Sudan'daki Hartum Üniversitesi tarafından “hukuk” alanında fahri doktora takdim edildi.

Fazla detaya girmeyeyim, asrın liderimiz Sudan cumhurbaşkanı El Beşir'e teşekkür etti, El Beşir ve hukuk, bu detay sanırım yeterli.

Bazı kaynaklara göre, El Beşir'in şu anda tutuklu olduğu belirtiliyor, bazı kaynaklara göre, özel uçakla ülkesinden kaçtı.

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Asrın liderimize, Uganda'daki Makarere Üniversitesi tarafından “hukuk” alanında fahri doktora takdim edildi.

Asrın liderimizi sarayında ağırlayarak, “hukuk” alanında fahri doktora takdim edilmesini sağlayan Uganda devlet başkanı Museveni, dünyanın en kötü 10 diktatörü listesinde 6'ncı sırada yeralıyor, tee 1986 yılından beri Uganda'yı yönetiyor, Uganda anayasasında devlet başkanı olmak için 75 yaş sınırı var, Museveni 76 yaşında, ama, son beş senedir 71 yaşında olduğunu söylüyor, itiraz eden tutuklanıyor.

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Asrın liderimize, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından “hukuk” alanında fahri doktora takdim edildi.

Hukuk fakültesi dekanı hukuk doktorasını takdim ederken asrın liderimizin elini öpmek istedi, eğilerek hamle yaptı, asrın liderimiz izin vermedi.

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Ve bu ülkede hâlâ… Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararını beğenmeyen, hukuka aykırı bulan, ağız burun kıvıranlar filan var.

H

Siz hukuku asrın liderimizden daha iyi mi bilecekseniz kardeşim?

H

Daha neyin gerekçesini arıyorsunuz?

H

Suriye, Sudan, Uganda gibi saygın ülkelerden utanmıyorsanız, bari Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin dekanını örnek alın…

Eli öpülecek hukuk var

bu ülkede!