Hodri ekran!

Trump ile Clinton…

Çıktılar aynı ekrana.

Yüz yüze.

Medeni şekilde tartıştılar.

Kaçmadan.

Saklanmadan.

Kıvırmadan.

Kora kor.

Reyting rekoru kırıldı.

100 milyon Amerikalı izledi.

Kararını ona göre verdi.

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Almanya'da Merkel ile Schulz

Fransa'da Macron ile Le Pen

Yunanistan'da Çipras ile Meymerakis

İspanya'da Sanchez ile Casado

Seçim yaklaşırken çıktılar televizyona, canlı yayında yüzleştiler.

Vatandaşları seyretti, tarttı, ona göre tercihte bulundu.

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Bizde de böyleydi.

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Turgut Özal, Necdet Calp, Turgut Sunalp, hani şu meşhur “köprüyü satarım, sattırmam” efsanesi, işte böyle bir televizyon yüzleşmesinde yaşanmıştı. Delikanlı gibi hep beraber çıkmışlardı TRT ekranına.

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Demirel, Ecevit, Erbakan, Türkeş… Rahmetliler en vurdulu kırdılı dönemlerde bile gayet medeni şekilde, medeni cesaretle aynı masanın etrafına otururlar, canlı yayında aynı kameranın karşısına geçmekten korkmazlardı.

Oturdukları masa yuvarlaktı ama, lafları köşeli olurdu, adı üstünde açık oturumdu, açık açık konuşurlardı.

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Dallas'ı bekler gibi beklerdik o yüzleşme programlarını… En yüksek reytingli dizilerden daha çok izlenirdi.

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Demokrasimize katkı sağlayan bu gelenek, bilahare özel kanallara taşındı. Amansız rakip olan Tansu Çiller'le Mesut Yılmaz çıkarlardı ekrana, çatır çatır tartışırlardı. “O varsa, ben de varım” derlerdi.

Ali Kırca'nın yönettiği bir program hatırlıyorum mesela, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Alparslan Türkeş, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz katılmıştı, hiçbiri naz yapmamıştı, hiçbiri korkup kaçmamıştı.

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2002'de… Deniz Baykal ile asrın liderimiz birlikte çıktılar, değerli ağabeyim Uğur Dündar'ın seçim arenasına, canlı yayında.

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Sonra?

E nooldi sana, nooldi boyle?

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Binali bey laga lugayı bırakın, yüreğiniz yetiyorsa, hem de borazanınız TRT'de, çıkın Ekrem İmamoğlu'nun karşısına…

Hodri ekran!