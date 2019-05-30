Bu memleket işgal edilirse özgürlük direnişini örgütleyecek olan kuvayi milliye'nin gizli isim listelerinin, nefsi müdafaa planlarının saklandığı kozmik oda'nın soyulmasına kim aracı oldu? Bu.

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“Bana suikast yapacaklar, suikastçim suçüstü yakalandı” yalanıyla kozmik oda'ya girilmesini sağlayan, 125 milyon sayfalık devlet sırrı çalınırken “kozmetik oda” diye alay eden, kozmik oda'ya girilmesiyle övünüp “arı kovanına çomak soktuk” diyen kimdi? Bu.

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Atatürk dahil tüm cumhurbaşkanlarımız sanki dinsizmiş gibi, Akp'den önce bu memleket putperestler tarafından yönetiliyormuş gibi, “dindar cumhurbaşkanı seçeceğiz” diyen kimdi? Bu.

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Feto mahkemeleri inşa edilirken gevrek gevrek gülerek, “kurban olduğum Allahım verdikçe veriyor” diyen kimdi? Bu.

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Fetocu savcıların fetocu hakimlerin yargıyı ele geçirmesine itiraz edildiğinde, itiraz edenlere “tuuu size” diye tüküren kimdi? Bu.

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Onuncu Yıl Marşı duyduğunda “asabım bozuluyor, kapatın şunu” diyen… Sırf Mustafa Kemal'i hatırlatıyor diye Vardar Ovası türküsüne bile kafayı takan… Bu tahrikçi tavırlarıyla Atatürk'e küfredenleri adeta teşvik eden, bundan zevk alan kimdi? Bu.

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Pkk'yı normalleştirmek için, terör örgütüyle masaya oturmayı meşru hale getirmek için, “Abdullah Öcalan oruç tutardı, camiye giderdi, namazında niyazında masum bir çocuktu” diyen kimdi? Bu.

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Kadına yönelik şiddette dünya rekoru kırılırken, kendisi gibi düşünmeyen özgür kadınlara “pornocu” diyen, muhalefet partisinin kadın milletvekillerine “yaratık” diyen, “bir kadın olarak sus” diye bağıran, kahkaha atan kadınlara “iffetsiz” diyen kimdi? Bu.

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Laik eğitime saldırıp, “çok şükür satanist olanlar, yolsuzluk yapanlar, memleketi soyanlar imam hatipten yetişmedi” diyen kimdi? Bu.

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Atatürkçü subaylarımız asrın iftirasıyla hapislere tıkılırken, canlarına kıyarken, madalyalı kahramanlarımız kahırdan kanser olurken, “Türkiye bağırsaklarını temizliyor” diye göbek atan kimdi? Bu.

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TBMM demek, 23 Nisan demek ama… TBMM başkanıyken, fetocular tarafından 23 Nisan'ın yerine monte edilmeye çalışılan Türkçe olimpiyatını himayesine alan, ilk olimpiyatı bizzat başlatan, cemaatin hamiliğini yapan, pensilvanya'nın bir numaralı şakşakçısı kimdi? Bu.

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Kendisi bakanken asrın liderimiz hakkında “civanım delikanlı” filan diyen, koltuktan alınıp boş süt şişesi gibi kapının önüne konulduğunda, asrın liderimiz aleyhinde konuşmaya başlayan, akp medyası tarafından “Manisalı Lawrence, cübbeli Bülo, siyasi cenaze, paralel hain” ilan edilen kimdi? Bu.

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15 Temmuz'da güya özeleştiri yapıp, “fetö'nün terör örgütü olduğunu ben darbe gecesi öğrendim, ‘sen ne kadar ahmak bir insanmışsın, herkes söylüyordu, sen itiraz ediyordun' diyebilirsiniz, ben o gece anladım, bana ahmak diyebilirsiniz” diyen… Aklınca hepimizi “ahmak” yerine koyan kim? Bu.

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Hal böyleyken…

Cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu üyesi yapılan kim? Gene bu.

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“Sandık kurullarında akrabası fetocu olanlar vardı” diyerek, akrabaları gerekçe göstererek, İstanbul seçimini iptal edeceksin…

Damadı fetoculuktan tutuklanan, damadı 15 yıl hapisle yargılanan, damadı khk'yla görevinden atılan bu arkadaşı cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu üyesi yapacaksın öyle mi?