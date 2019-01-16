Trump’ın “ekonomik yönden” mahvetmesi

EOKA.

Kıbrıs'ta sahneye çıktı.

Rumların silahlı örgütüydü.

“Terör” yarattı.

Davasını bu yolla “tanıt”tı.

“Toprak” kazandı.

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Eoka'yı nasıl bitirdik?

Kıbrıs'a çıkarak…

1974'te.

Hemen bir sene sonra ne oldu?

1975'te…

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ASALA sahneye çıktı.

Ermenilerin silahlı örgütüydü.

“Terör” yarattı.

Davasını bu yolla “tanıt”tı.

“Toprak” istiyor.

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Asala'yı nasıl bitirdik?

Vurarak…

1983'te.

Hemen bir sene sonra ne oldu?

1984'te…

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PKK sahneye çıktı.

“Terör” yarattı.

Davasını bu yolla “tanıt”tı.

“Toprak” istiyor.

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T'erör.

T'anıtma.

T'oprak.

T'esadüf değildir.

Peşpeşe dizilen aynı t'espihin t'aneleridir.

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Teee 1919 yılında, Doğu Anadolu'da Ermenistan devleti kurmak isteyen kimdi? Wilson prensipleri çerçevesinde ABD.

Milli mücadele başarılmasaydı, Doğu Anadolu'da kurulacak Ermenistan devleti kimin mandası altında olacaktı? ABD'nin.

Kıbrıs barış harekatımızı engellemek için ambargo uygulayarak karşımıza kim dikilmişti? ABD.

Şimdi, tıpkı Ermenistan gibi sınırımızda kurulan PKKistan'a müdahale etmemizi engellemeye çalışan kim? Trump prensipleri çerçevesinde ABD.

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Beri yandan…

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“Kıbrıs açılımı” yaparak, ulusal kahramanımız Denktaş'ı sırtından bıçaklayan, KKTC'nin kepenklerini kapattırmak için yes be annem dedirten, Rumların AB'ye girmesini sağlayan kimdi?

“Ermeni açılımı” yaparak, Ermenistan'la sınır kapılarını açmak için İsviçre'de masaya oturup protokol imzalayan, Ermenistan maçında Azerbaycan bayraklarını yasaklayan, 1915 olayları için dokuz farklı lisanda taziye mesajı yayınlayan kimdi?

“Pkk açılımı” yaparak, Pkk'yı tanık TSK'yı sanık yapan, Oslo'da masaya oturan, İmralı'yla müzakere eden, Kandil'den canlı yayın yapan, terör örgütüyle pazarlık edilmesine itiraz edenlere ırkçı diyen, Barzani'yi onur konuğu yapan, Şivan Perver'e barış güvercini muamelesi yapan, düet yapan, Türk bayrağı demeyelim Türkiyeli bayrağı diyelim diyenlerden akiller heyeti kuran, bana Serok Ahmet diyorlar, bana biji Serok Ahmet diyen dillerinize kurban olayım diyen, TC'yi devlet tabelalarından silen, Pkk bayrağı taşımayı suç olmaktan çıkartan, Pkk seçime katılsın diyen, Pkk terör örgütü değildir diyen, Türk yoktur diyen, üniformalı Pkklıları Habur'da törenle karşılatan, Apo'ya Diyarbakır meydanında ulusa sesleniş konuşması yaptırtan, başkentimiz Ankara'ya Kürdistan bayrağı diktiren kimdi?

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Üç açılım süreciyle, üç milli davamızı komaya sokan… Kimdi?

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Vaziyet kabak gibi bu durumdayken, Trump ne dedi?

“Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz” dedi.

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Türkiye, sayın iktidarımızın kötü yönetimi yüzünden çok ciddi bir ekonomik krize sürüklenmişken… Sayın iktidarımız sayın ahalimize “bizim hiç günahımız yok, hepsini dış güçler yapıyor” derken, “dış güçlere karşı ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz” derken, “onların doları varsa, bizim Allahımız var” derken… Trump'ın tam da seçim arefesinde “ekonomik yönden” tehdit savurması, gerçekten tehdit midir?

Yoksa, sayın iktidarımıza seçim kampanyasında tepe tepe kullanması için, “bakın gördünüz mü, ekonomiyi biz bozmadık, hepsi ameriga'nın oyunu” demesi için, eşi bulunmaz destek midir?

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Seçimin en kritik belirleyicisi milliyetçi seçmenken, cumhur ittifakında hergün yeni bir çatırdama haberi yazılıyorken… Trump'ın sayın iktidarımıza karşı Pkk'yı koruması, asrın liderimize tehdit savurması, duygularıyla hareket eden milliyetçi seçmenin oyunu nasıl etkiler sizce?

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Bu seviyede kritik meseleyi telefonda söylemek varken, diplomatlar aracılığıyla söylemek varken, Pentagon aracılığıyla söylemek varken, Trump'ın tweet atarak, sayın ahalimizin görmesini sağlaması, adeta gözüne sokması normal midir?

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Trump öküz bile olsa, Beyaz Saray'ın öküz olduğunu düşünen öküz var mı aramızda?

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Hadi cümleten hayırlı belediye seçimleri… Eyyy Trump filan.