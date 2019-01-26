Trump’ın kötü adam olması, Maduro’yu iyi adam yapar mı?

“Venezuela'yı ABD bu hale getirdi” diyenlerin şu sorulara mantıklı cevaplar vermesi lazım…

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ABD'nin elinden geleni ardına koymamasına rağmen, İran ekonomisi neden Venezuela'daki gibi perişan değil?

Hatta, ABD'nin beş senedir içsavaş yaşatmasına rağmen, Esad'ın egemenlik alanındaki Suriye'de neden ekonomi hâlâ ayakta?

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ABD'nin Maduro'yu devirmek için yaptıkları kötüyse, ki çok kötü, Türkiye'nin Esad'a yaptığı nedir?

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Venezuela halkının yanındayız, hiç şüphesiz… Maduro'ya destek verenler Venezuela halkı, Maduro'ya karşı çıkanlar Venezuela halkı değil mi?

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Devletlerarası ilişkilerde esas olan, romantizm değil, çıkarlardır.

Maduro'nun yanında saf tutan Türkiye'nin çıkarı nedir?

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“Şerefsiz Trump, dik dur eğilme Maduro” filan demek gayet kolay ve konforlu ama, biz hadiseyi gerçekten öğrenmek isteyenler için zor olanı tercih edelim…

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Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervine sahip.

Başka?

Başka hiçbir şey yok.

Başka hiçbir şey üretmiyorlar. Kaç paraysa veririz alırız diye düşündükleri için, iğneden ipliğe her şeyi ithal ediyorlar.

İleri zekalı Maduro'nun yönetim stratejisi bundan ibaretti.

Klasik anlatımla…

Ahaliye balık tutmayı öğreteceğine, avanta balık dağıttı.

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2008 yılında petrol 140 doları geçmişti.

Bugün 60 dolar.

E ileri zekalı Maduro'nun yönetim stratejisi iflas etti tabii.

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Paraya sıkışınca, ithalat yapamaz oldu.

İthalat yapamayınca, arz-talep dengesi allak bullak oldu, ithal edilen temel ihtiyaç maddelerinin fiyatı patladı.

Daha ileri zekalı bir karar aldı.

Para bastı.

Enflasyon uçtu.

Daha da ileri zekalı bir karar aldı.

Dövize sabit kur getirdi.

Döviz karaborsası oluştu, enflasyon yüzde 1 milyon 370 bin oldu!

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Venezuela parası öylesine değersiz hale geldi ki, tartıyorsun, bir rulo tuvalet kağıdı almak için gerekli olan para, tuvalet kağıdından ağır geliyor. Asgari ücret iki dolara tekabül ediyor, günde sekiz saat çalışıyorsun, kazandığın parayla bir tek yumurta bile alamıyorsun. Para işe yaramadığı için takasla alışveriş yapılıyor, mesela tıraş oluyorsun, berbere domates ödüyorsun. Maduro bizim Nusret'le bonfile yerken poz veriyor ama, halkın yüzde 35'i günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor. Hükümetin dağıttığı avanta gıda kolisinden alabilmen için, hükümete gidip “vatan kartı” alman lazım, vatan kartı almazsan vatan'daş değilsin, yaşamak istiyorsan hükümeti desteklemek zorundasın. İlaç bulunamıyor. Dört milyon kişi, yani nüfusun yüzde 12'si ülkeyi terketti, elalemin ülkesinde mülteci oldu. Suç patladı, gasp, soygun, her 21 dakikada cinayet işleniyor. Günde 15 saatten fazla elektrik kesildiği oluyor, her gün düzenli sekiz saat su kesintisi yapılıyor.

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Bu hale düşen Venezuela, 1999 ile 2015 yılları arasında petrolden kaç para kazandı biliyor musunuz?

900 milyar dolar!

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Tekrar yazayım.

900 milyar dolar!

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Nerede bu para?

Trump mı çaldı?

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Varlık fonu kurdular, bu devasa parayı o varlık fonunun içinde buhar ettiler… Yetmezmiş gibi, şu anda 140 milyar dolar borçları var.

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Venezuela'yı bu hale getiren, Maduro zihniyetinin başarısız, beceriksiz, kafasız, cahil yönetimidir, gerçek budur.

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(Mesela İran'ın ABD'ye rağmen vızır vızır ekonomiye sahip olmasının sebebi, İran'ın devlet ve ekonomi yönetimindeki kabiliyetidir.

Esad egemenliğindeki Suriye'nin her şeye rağmen üretim yapabilmesidir, Şam'da ticaret fuarı bile açılıyor, düşün, İngiltere katılıyor, Almanya katılıyor, Şam'dan tekstil ihracatı bile yapılıyor.)

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Devletlerarası ilişkilerde esas olan, romantizm değil, çıkarlardır.

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Trump'ın kötü adam olması, Maduro'yu iyi adam yapmaz.

Yapsa yapsa, bizi yanlış adamların kavgasında taraf yapar.