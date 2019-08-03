Fahri mareşal Tayyip Erdoğan tarafından hazırlanan Yüksek Askeri Şura kararları, başkomutan Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.

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İsmet İnönü kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevkedildi.

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Akp'den önce “amatör” olduğu için anca mahalli kümede yeralan silahlı kuvvetlerimizin, “profesyonel” orduya geçirilerek süperlig'e terfi etmesine karar verildi.

Nato müteahhiti olan futbol federasyonu başkanı Nihat Özdemir yüksek askeri şura üyesi yapıldı.

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S400 füzelerinin Rusya'dan alınması, F35 uçaklarının Abd'den alınması, tank palet fabrikasının Katar'a verilmesiyle “yerli ve milli ordu” konseptinin tamamlandığı açıklandı.

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Asrın liderimize 15 Temmuz'u haber veren enişte, korgeneral rütbesiyle askeri istihbarat daire başkanı yapıldı.

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Kara kuvvetleri komutanlığının ismi, ak kuvvetleri komutanlığı olarak değiştirildi.

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Gemiciklerden iyi anlayan Binali Yıldırım, şimdilik boşta olduğu için deniz kuvvetleri komutanı yapıldı, donanma komutanlığı dombıra komutanlığı oldu.

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Anadolu Ajansı, oramiral Binali Yıldırım'ın Barbaros Hayrettin Paşa'yı uçak gemisi komutanlığına atadığını duyurdu.

“Bizim uçak gemimiz yok” diye manşet atan Sözcü gazetesi, fetoculuktan divan-ı harbe sevkedildi.

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Devlet malzeme ofisi komutanlığına bağlı sualtı taarruz komandoları topluca cumaya gittiği için, Denizkurdu tatbikatının tarihi değiştirildi.

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Pegasus'ta hava kuvvetlerinden daha fazla sayıda savaş pilotu çalıştığı için, Pegasus genel müdürü hava kuvvetleri harekat başkanlığına kaydırıldı.

İzmir-İstanbul seferini yapan airbus'ın Balyoz'dan atılan albay pilotu filo komutanlığına atanmıştı, ancak, üçüncü havalimanının taksi yolu çöktüğü için inemedi, Çorlu'ya yönlendirildi, onun yerine Atlasjet'in Ergenekon'dan atılan yarbay pilotu atandı.

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Birinci ordu sanayi bakanlığına, ikinci ordu tarım bakanlığına, üçüncü ordu enerji bakanlığına, beşinci ordu turizm bakanlığına bağlandı.

Ancak, kolordulardan sorumlu tapu kadastro müdürlüğünden gelen resmi yazıyla, silahlı kuvvetlerin envanterinde beşinci ordu bulunmadığı anlaşıldı.

O güne kadar beşinci orduyu kurmayan cehape zihniyetinin ülkeyi ne hale getirdiğine dikkat çekilerek, turizm bakanlığına bağlanan beşinci ordu kanun hükmünde kararnameyle lağvedildi.

Gel gör ki, turizm bakanlığının beşinci orduyu kaşla göz arasında Kanadalı maden şirketine devrettiği ortaya çıktı.

“Malımı gaspediyorlar” diyen Kanada büyükelçiliği, genelkurmay başkanlığımızı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti.

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Resmi Gazete'nin basımındaki hata yüzünden herhangi bir bakanlığa bağlanmadığı zannedilen Ege ordusunun, meğer Ege'deki bütün adalarımıza oturmuş bulunan Yunanistan'a devredildiği ortaya çıktı.

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(Bu haber duyulunca yalan zannedildi, yok artık, o kadar da olmaz herhalde denildi ama, Burhan Kuzu “külliyen yalan” diye tweet atınca, haberin doğru olduğu netleşti.)

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Türk Patent Enstitüsü komutanlığına bağlı bordo berelilerle birlikte umreye giden meteoroloji genel müdürlüğü tankçılarına, diyanet işleri komutanlığı tarafından üstün cesaret ve feragat madalyası verildi, harp akademilerinde düzenlenen madalya töreninde kurmay imamlara mevlid okutuldu, kozmik oda şerbeti dağıtıldı.

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Üç bin dolar fazla ödeyenlere 18 günlük bedelli askerliğini binbaşı olarak yapma imkanı getirildi.

Bokumda boncuk var taburu, sadrazamın sol taşağı tugayı, mekanize Porsche tümeni oluşturuldu.

Vatani görevini yaz tatilinde yapmak isteyenlere devremülk olarak fırkateyn kiralama yolu açıldı.

TSK'nın ismi T$K olarak değiştirildi.

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Bunları şaka sanıyorsanız, ciddi ciddi sorayım o halde…

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Asrın liderimizin sarayında cami var.

Beştepe millet camisi.

Bu camiye özellikle sabah namazında çok sayıda kurmay subay ve generalin geldiği, namaz kılarken yanlışlıkla düşmüş ayaklarıyla kıyıya köşeye cüzdanlarını düşürdükleri, o cüzdanlar bulunduğunda sahiplerine iletmek üzere mecburen açılıp içine bakıldığı, böylece her sabah saraya namaz kılmaya gelenlerin kimliklerinin görüldüğü, bu yöntemle terfi almayı ümit edenler olduğu, hatta bu yöntemle Yüksek Askeri Şura'da terfi alanlar olduğu, doğru mu?