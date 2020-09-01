ABD, Güney Kıbrıs’a uygulanan 33 yıllık silah ambargosunu kaldırdı!

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yaşadığı sıcak günler devam ederken ABD’den şaşırtıcı bir haber geldi.

“2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası” olarak bilinen savunma bütçe tasarısına 2019 yılının sonlarında koyulan bir madde ile Güney Kıbrıs’a uygulanan 33 yıllık silah ambargosunun kaldırılabileceği mesajı verilmişti.

Ancak ambargonun Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Rumların yaşadığı fikir ayrılıklarına denk gelmesi dikkat çekti.

“DOĞU AKDENİZ GÜNDEMİNDEN BAĞIMSIZ”

Ekathimerini haber sitesinin haberine göre, 33 yıllık silah ambargosunun kaldırılmasını bizzat ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo telefonla Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nicos Anastasiadis’i arayarak bildirdi.

Görüşmenin ardından ABD’li yetkililerin bazı Yunan gazetecilere haberi duyurduğu ifade edildi.

Haberde ambargonun kaldırılmasının sadece ölümcül olmayan silahlar için geçerli olacağı vurgulandı.

Ayrıca ambargonun şimdilik bir yıl boyunca kaldırılacağı ancak istenirse daha sonra bu sürenin uzatılabileceği belirtildi.

ABD yetkililerin Yunan basınına, ambargonun kaldırılmasının Doğu Akdeniz’deki gündemden bağımsız olduğunu ifade ettiği de haberde yer aldı.

Haberin kamuoyuna açıklanmasının ardından bir tweet atan Rum lider Anastasiadis, ambargonun kaldırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.