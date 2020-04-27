ABD’de sıra dışı çalışma! Corona hastalarına mide yanması ilacıyla tedavi

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, hastalığa karşı ilaç ve aşı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Salgının ABD’de en çok vurduğu bölge olan New York’ta, corona hastalarının tedavisinde yeni bir yöntem deneniyor.

New York Post’un haberine göre Feinstein Klinik Araştırmalar Enstitüsü, corona hastalarında mide yanması ilacıyla tedavi yöntemini test ettiklerini açıkladı. Mide ilaçlarının etken maddesi ‘famotidine’nin Covid-19’a karşı önleyici etkisi olduğunu öne süren uzmanlar, bunu 150 kişilik hasta grubu üzerinde uygulamaya başladı.

Söz konusu tedavinin, sıtma ilacı hidroksiklorokin ile beraber hastalara uygulandığını belirten uzmanlar, çalışmanın henüz ilk aşamalarda olduğunu ve sonuçların en kısa sürede açıklanacağını ifade etti.

Araştırma ekibinden Dr. David Battinelli, Northwell's North Shore Üniversite Hastanesi, Long Island Yahudi Tıp Merkezi ve Lenox Hill Hastanesi’nde çalışmanın uygulandığını söyledi.

Batinelli, testlere 1250 hastanın katılmasını hedeflediklerini de ekledi.